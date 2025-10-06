Horoscop saptamana 6-12 octombrie 2025

În săptămâna 6 – 12 octombrie 2025, astrele pregătesc surprize majore pentru trei zodii care vor simți, în sfârșit, că norocul e de partea lor.

Momentul cheie al perioadei este Luna Plină din Berbec, pe 7 octombrie, care marchează închiderea unui ciclu început în 2023. În același timp, Mercur intră în Scorpion, oferind claritate, transformare și șansa de a lua decizii care pot schimba destinul.

Venus în Fecioară se aliniază cu Jupiter în Rac pe 8 octombrie, amplificând șansele de abundență, relații armonioase și reușite în plan personal. Pentru trei zodii, tot acest context cosmic se traduce prin oportunități de neratat și începuturi de bun augur.

BERBEC 21.03-20.04: Sunteti norocosi ca aveti energia, concentrarea si motivatia necesare pentru a munci si a realiza multe din proiectele propuse. Este si un moment creativ pentru dumneavoastra, asa ca ati putea da frau liber talentelor.

TAUR 21.04-21.05: Bucurati-va de evenimente sportive, romantism, activitati distractive cu cei mici, arte, teatru, precum si de a socializa cu prietenii. Aceasta perioada este prielnica pentru o vacanta si, prin urmare, puteti explora locuri noi.

GEMENI 22.05-21.06: Va puteti folosi de abilitatile de comunicatori pentru a iesi la suprafata cu povesti amuzante sau flirturi. Ca prin magie, veti spune lucrul potrivit la momentul potrivit. Veti fi optimisti si grijulii, motiv pentru care cineva va fi atras de dumneavoastra.

RAC 22.06-21.07: Este un moment prielnic, cand ati putea primi cadouri sau favoruri de la altii. S-ar putea sa gasiti modalitati de a va creste veniturile printr-o afacere sau lucrand de acasa. De asemenea, este o perioada de pregatire pentru un viitor succes.

LEU 22.07-22.08: Saptamana aceasta va concentrati pe bani si castiguri, iar atitudinea fata de un anumit lucru poate afecta modul in care acesta se manifesta in viata dumneavoastra. O atitudine inteleapta este sa va ganditi cum cheltuiti ceea ce detineti.

FECIOARA 23.08-22.09: Veti fi puternici, increzatori si va veti simti mai vigurosi. Vreti sa va exprimati opiniile, iar ca sa faceti acest lucru veti vorbi cu cei din jur. Va bucurati de o popularitate, in ciuda faptului ca parteneriatele apropiate par puse la incercare.

BALANTA 23.09-22.10: Acesta este momentul clasic pentru ca o prietenie platonica sa devina romantica. Energia este la un nivel ridicat, iar increderea in sine nu se lasa mai prejos. Sunteti fericiti, impliniti si va simtiti mai bogati decat ceilalti. Succes!

SCORPION 23.10-21.11: Pentru dumneavoastra urmeaza o saptamana plina de succes. Va veti bucura de compania unor persoane mai tinere, mai creative si cu simt artistic. Veti descoperi ca este mai usor sa fiti iubitori si afectuosi fata de ceilalti.

SAGETATOR 22.11-21.12: Acesta este momentul cand Soarele se afla in varful hartii astrologice si asta inseamna ca este cel mai puternic moment al anului pentru dumneavoastra. Pentru ca aveti acest avantaj magic, acum este timpul sa-l folositi!

CAPRICORN 22.12-19.01: In aceste zile veti lucra pentru indeplinirea unui proiect pe termen lung. Totusi, s-ar putea sa va asumati riscuri pentru a-i surprinde pe toti, motiv pentru care veti cauta aventura si sansa de a cunoaste persoane noi sau de a invata.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti pasionati de diverse lucruri (de relatii, de romantism sau de propriile valori). Este ca un vartej emotional care asteapta sa se intample ceva. Puteti simti vantul schimbarii sufland in directia dumneavoastra, asa ca veti exclama curand, bine ai venit aventura!

PESTI 19.02-20.03: Va concentrati puternic asupra relatiilor apropiate. Atunci cand le analizati, aveti oportunitatea de a avea mai multa obiectivitate si va ajuta sa vedeti cum sa le imbunatatiti. In weekend se anunta o intalnire romantica.