Horoscop saptamana 8-14 septembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 8-14 septembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră.

Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor. Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 8-14 septembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

BERBEC 21.03-20.04: Este momentul prielnic pentru a stabili ce este mai important în viata pentru dumneavoastra si mai ales pentru a sti ce decizii corecte veti lua. Poate doriti sa aruncati o privire critica asupra a ceea ce detineti si sa scapati de ce nu va mai trebuie.

TAUR 21.04-21.05: Zilele acestea veti schimba vitezele. Va doriti sa munciti din greu si sa fiti mai productivi. Va ocupati atent si de starea sanatatii care da semne de oboseala. Fiti atenti la abuzul de dulciuri!

GEMENI 22.05-21.06: Va veti ocupa de reparatii majore acasa sau de îmbunatatiri ale spatiului de depozitare din domiciliu. Este si un moment bun pentru a va analiza viata personala, cea de familie si pentru a va face noi planuri de viitor.

RAC 22.06-21.07: Discutiile despre familie vor fi diplomatice, deoarece apreciati ce se întâmpla în jurul dumneavoastra. Important este ca veti realiza frumusetea împrejurimilor, precum si cu câta dragoste sunteti înconjurati de cei dragi.

LEU 22.07-22.08: Este posibil sa începeti relatii cu oameni din alte tari sau de culturi diferite. Veti gasi usor echilibrul între dumneavoastra si ceilalti. Daca sunteti în conflict cu cineva, atunci acum puteti face liniste.

FECIOARA 23.08-22.09: Este posibil sa descoperiti raspunsuri sau solutii la probleme mai vechi. Sunteti mai vorbareti ca de obicei si veti dori sa va exprimati ideile tuturor. La sfârsitul saptamânii asteptativa la o surpriza de la un prieten.

BALANTA 23.09-22.10: Urmeaza o saptamâna când veti realiza foarte multe, mai ales ca la locul de munca va întelegeti bine cu colegii. Veti fi mai competitivi ca de obicei si dispuneti de suficienta energie pe care o folositi la realizarea proiectelor.

SCORPION 23.10-21.11: Va este deschisa calea catre comunicare. Mici probleme legate de casa, de o proprietate comuna sau o mostenire va pune în situatia de a va apara interesele. Nu este nicio problema, totul se rezolva fara prea mari batai de cap!

SAGETATOR 22.11-21.12: Accentul se pune pe casa, familie si propria viata. Daca puteti, veti alege sa stati mai izolati de ceilalti. Este posibil sa lucrati la un proiect care necesita o consultare cu un specialist. Doriti sa dovediti cuiva ca ceea ce faceti, merita!

CAPRICORN 22.12-19.01: Vreti sa fiti eficienti si productivi. Din fericire, munca grea de pâna acum va aduce multe recompense. Va bucurati de ocazia de a clarifica lucrurile importante si s-ar putea sa gasiti si întelegerea necesara.

VARSATOR 20.01-18.02: Saptamâna aceasta va veti bucura de compania unor prieteni si veti primi destula energie ca sa va ocupati de obiectivele dumneavoastra. Va îmbunatatiti relatiile, dar trebuie sa tineti cont sa nu le puneti în pericol pentru un simplu capriciu.

PESTI 19.02-20.03: Profitati de starea melancolica pentru a reflecta la întrebarile importante care va macina gândurile. Puteti chiar sa va definiti obiectivele pe care apoi sa le urmati. Unii dintre dumneavoastra ar putea începe o noua poveste romantica.