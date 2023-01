Horoscopul anului 2023

Horoscopul 2023: Anul va fi unul atipic pentru toate zodiile. Astrele se vor alinia și vor influența tendințele care țin de sănătate, bani, noroc și dragoste într-un mod complet surprinzător față de anii trecuți.

BERBEC 21.03-20.04: Viata personala. Incepeti anul in forta ca doar sunteti un semn de Foc indraznet. In primele luni va trebui sa va asigurati ca va afirmati. Este timpul sa va extindeti mintea si sa mergeti dupa lucrurile pe care le doriti. Acum puteti lucra la problemele personale care v-au impiedicat sa va atingeti scopurile. La mijlocul lunii aprilie va fi eclipsa de Soare in zodia Berbec, asa ca este un moment benefic pentru a porni planuri marete. Chiron petrece inca un an in prima Casa si, deoarece acest tranzit puternic va permite sa va concentrati pe problemele interne si pe autovindecare, va poate face sa aratati uneori egoisti.

Dragoste. Viata de familie a cuplurilor este extrem de complicata, iar daca nu va opriti asupra sentimentelor dumneavoastra si nu incercati sa va rezolvati problemele, situatia nu se va indrepta. Dragostea nu este intotdeauna ca o navigare lina asupra unui semn de Foc ca dumneavoastra, dar cel putin viata amoroasa nu va fi plictisitoare.

Pentru nativii singuri lucrurile s-ar putea sa nu progreseze intr-un ritm atat de rapid pe cat vreti dumneavoastra, dar dragostea pluteste in aer si rabdarea da roade. Pe masura ce incepe anul Soarele straluceste, va evidentiaza prieteniile si relatiile vor progresa, mai ales de la sfarsitul lunii ianuarie pana la sfarsitul lunii februarie. O relatie poate incepe ca o simpla prietenie si se poate transforma in ceva serios. Daca sunteti atrasi din punct de vedere romantic de cineva cu care lucrati, asigurati-va ca lucrurile nu ajung la un nivel mai ridicat decat o impune politica firmei.

Cariera si bani. Va place sa faceti bani rapid si sa-i cheltuiti la fel de repede, dar la fel ca in dragoste, anul acesta este mai mult despre rabdare si moderatie. Veti avea o multime de oportunitati de a spori contul bancar, dar nu va bazati ca se va intampla peste noapte. Trebuie insa sa uitati toate greselile financiare din trecut si sa priviti in viitor. Stapana banilor, Venus, se asociaza cu priceputul Taur de la mijlocul lunii martie pana la mijlocul lunii aprilie, iar acest tranzit financiar va poate ajuta cu siguranta sa deblocati potentialul ascuns de a face bani. Daca v-ati gandit la securitatea financiara, acesta este un moment bun pentru duce la sfarsit un proiect legat de bani.

TAUR 21.04-21.05: Viata personala. Cel mai mare succes al dumneavoastra din acest an vine din deschiderea mintii si din incercarea de lucruri noi. Imprevizibilul Uranus va calatori in semnul dumneavoastra in acest an adaugand un pic de iritare personalitatii dumneavoastra care poate duce la cateva rasturnari si intorsaturi foarte interesante. Exista insa multa originalitate in jur iar acest lucru va va incuraja sa fiti mai inventivi. Nu va fi usor sa va ascundeti emotiile in timpul eclipsei de Luna si a Lunii Pline de la sfarsitul lunii octombrie, asa ca ar fi bine sa le eliberati pentru a va destresa.

Dragoste. Tanjiti la stabilitate si la siguranta in relatia de cuplu, dar puteti gasi fericirea in 2023 amestecand lucrurile. Vi se ofera permisiunea de a va deschide mintea si de a explora necunoscutul, relatia dumneavoastra putand creste in mod neasteptat si benefic. Mercur retrograd de la sfarsitul lunii aprilie si pana la jumatatea lunii mai aduce tot felul de intarzieri si asta poate genera discutii aprinse intre dumneavoastra si partenerul de viata.

Nativii singuri, inca de la inceputul lui ianuarie vor intalni oameni noi si vor lega prietenii. Nu excludeti o potrivire in dragoste cu cineva doar pentru ca nu simtiti imediat o scanteie. La sfarsitul lunii iulie este posibil ca o veche cunostinta sa se intoarca in viata dumneavoastra. Daca mai aveti sentimente pentru aceasta persoana, va fi extrem de tentant sa reinnodati relatia insa nu uitati motivele pentru care v-ati luat ramas bun.

Cariera si bani. Depuneti mult efort pentru securitatea dumneavoastra financiara, iar 2023 nu va fi diferit. Atat cariera, cat si situatia baneasca se vor imbunatati daca veti profita de schimbarile lente si constante din timpul tranzitului ambitiosului Saturn din ianuarie si februarie. Luna Noua de la mijlocul lunii octombrie va ajuta sa va organizati finantele si va asigura ca va indreptati spre sfarsitul anului complet restructurati.

GEMENI 22.05-21.06: Viata personala. Mintea dumneavoastra curioasa va fi distrasa cu usurinta, dar fiti atenti la detaliile care vor duce la mai mult succes anul acesta. Saturn calatoreste prin Varsator din ianuarie pana la inceputul lunii martie, ceea ce va va scoate in evidenta curiozitatea naturala si va incurajeaza sa urmati o gandire filozofica. Exista pa-tru cicluri retrograde ale lui Mercur de care va trebui sa va ocupati in 2023 (jumatatea lunii ianuarie, sfarsitul lunii aprilie, sfarsitul lunii august si jumatatea lunii decembrie). Aceste perioade pot fi trecute cu bine daca ramaneti calmi si va concentrati asupra detaliilor. Sunteti mereu cei mai buni in luna nasterii dumneavoastra si gata sa sarbatoriti cu stil, asa ca va fi una dintre cele mai frumoase perioade ale anului.

Dragoste. Creierul dumneavoastra activ si uneori imprastiat nu este intotdeauna instrumentul cel mai de sustinere pentru a ramane indragostiti. Stradania pentru a face din partener o prioritate ar trebui sa fie cea mai aprinsa preocupare in 2023. Doar asa viata de cuplu nu va fi una plictisitoare. Daca nu obtineti ceea ce va doriti din relatia de cuplu, ar trebui sa incepeti sa lucrati la un plan de remediere.

Nativii Gemeni singuri iubesc versatilitatea, asa ca va place sa fiti prezenti pe scena intalnirilor si sa flirtati cu oamenii. Mijlocul lunii ianuarie va poate scoate in cale un partener ce poate deveni o potentiala pereche. Toata vara scanteile sunt gata sa zboare. Acum aveti o atmosfera prielnica dumneavoastra, vreti sa fiti rasfatati si adorati. Nu ar trebui sa va fie frica sa spuneti ceea ce ganditi si sa alegeti persoana pe care o doriti.

Cariera si bani. In primele doua luni ale lui 2023 Saturn este axat pe cariera in Casa invatamantului superior, asa ca veti face niste pregatiri suplimentare, veti urma cursuri sau veti obtine certificarea necesara unei promovari. La inceputul lunii martie beneficiati de o energie care va poate propulsa in varf, cu obiectivul principal de a obtine recompensele financiare care vin o data cu succesul. Norocosul Jupiter petrece a doua parte a anului in Casa intuitiei si a inspiratiei divine, asa ca veti avea instincte excelente in chestiuni legate de bani. Aveti vise mari, iar subconstientul dumneavoastra hiperactiv va poate conduce spre a gasi o modalitate de a va realiza.

RAC 22.06-21.07: Viata personala. Sunteti suflete profunde, intuitive, sensibile si pentru ca guvernatoarea dumneavoastra este Luna, dispozitiile vor urca si cobori precum valurile. Daca in 2023 depuneti un efort constient de a acorda atentie ritmului Lunii, acest lucru va poate ajuta sa va intelegeti bine. La mijlocul lunii aprilie, o Luna Noua si o eclipsa de Soare se vor petrece in zona carierei si asta va poate ajuta sa faceti un pas inainte si sa atingeti un nou proiect, un interviu de succes pentru un nou loc de munca sau o pozitie comoda la serviciu.

Dragoste. In viata de cuplu primele luni ale lui 2023 vin cu o multime de conflicte emotionale cu care va trebui sa va confruntati, iar sentimentele ar putea deveni confuze extrem de rapid. Echilibrul este o parte importanta a relatiei de cuplu, deoarece va afecteaza deciziile cu privire la viitor si sentimentele referitoare la partener. Respectul reciproc este o necesitate.

Nativii Rac singuri vor fi in 2023 in cautarea dragostei. Luna Noua de la mijlocul lunii februarie este perioada cand aveti marea sansa de a va extinde cautarile dincolo de ceea ce experimentati de obicei. „Transformarea” este cuvantul cheie acum, iar viitorul pare extrem de luminos atunci cand sunteti dispusi sa lasati trecutul in urma si sa va asumati o noua dragoste.

Cariera si bani. Intre ianuarie si inceputul lunii martie s-ar putea sa va situati in mijlocul unei lupte pentru putere. Nu este o idee buna sa amestecati afacerile personale cu banii, dar daca o faceti, asigurati-va ca exista documente care va protejeaza daca lucrurile o iau razna. Saturn se va afla in Casa expansiunii de la inceputul lunii martie pana la sfarsitul anului, dandu-va unda verde sa fiti putin mai aventurosi financiar. Este insa un moment bun pentru a va alinia cu profesionisti financiari sau cu persoane mai in varsta care au mai multa experienta decat dumneavoastra. Fiti ca un burete care absoarbe cunostintele din orice sursa imaginabila!

LEU 22.07-22.08: Viata personala. Fiind nativi guvernati de Soare nu este surprinzator sa va placa sa fiti in lumina reflectoarelor si sa absorbiti orice raza de succes care va face sa straluciti. Pentru a incepe un an de succes trebuie sa va concentrati pe detalii, sa va folositi de abilitatile de organizare, iar acestea va vor ajuta sa sortati si sa eliminati elementele care nu mai sunt necesare. La inceputul lunii martie, Saturn se muta in zona de regenerare, ceea ce indica o transformare sau o descoperire.

Dragoste. Pacea si satisfactia sunt doua obiective principale ale cuplurilor nativilor Leu, iar dumneavoastra ar trebui sa va concentrati pe satisfactia reciproca. Partenerul de viata ar trebui sa se simta norocos ca va are alaturi deoarece sunteti fermecatori si increzatori in fortele proprii. Cand lucrurile nu merg chiar cum doriti, asigurati-va ca faceti fata consecintelor impreuna.

Ati fost dezamagiti de dragoste in ultima vreme? Sau pur si simplu sunteti dezamagiti de faptul ca inca sunteti singuri? Ei bine, Marte este in zona socializarii de la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii martie si va aminti nativilor Leu singuratici ca trebuie sa ramana activi social in ciuda rezervelor. Noi perspective romantice se vor ivi abia la mijlocul lunii august.

Cariera si bani. Cu Uranus in continua schimbare care tranziteaza zodia Taur in zona carierei dumneavoastra, in acest an veti reusi o cariera unica. Acesta va fi un semnal pentru dumneavoastra de a va crea propriul spatiu in lume. Jupiter, planeta norocului, petrece mai mult timp in Casa calatoriilor, adica pana la jumatatea lunii mai, asta insemnand ca puteti intampina unele oportunitati daca va mentineti mintea deschisa. Experienta unor culturi diferite va poate deschide ochii catre noi idei pentru a castiga bani. La mijlocul lunii noiembrie Venus va ofera puterea de a negocia, adica daca faceti orice fel de vanzare ar putea fi cea mai profitabila perioada a anului.

FECIOARA 23.08-22.09: Viata personala. Ca semn apartinand elementului Pamant si guvernati de Mercur, sunteti mandri de perspectiva logica pe care o aveti asupra vietii. Anul acesta, pe masura ce lucrurile devin mai imprevizibile, va trebui sa adaptati noi tehnici pentru a face fata haosului. Munca grea nu depinde de satisfactia imediata, deoarece sunteti complet nemultumiti de recompensele intarziate. Pe masura ce lunile de vara se termina, veti fi mai mult decat pregatiti sa va ganditi la toamna si sa readuceti lucrurile la normal. Curatenia, organizarea si eliminarea lucrurilor inutile vor fi acum in fruntea listei dumneavoastra de prioritati.

Dragoste. Pentru cupluri dragostea inseamna adesea sa fiti utili si consecventi pentru dumneavoastra, dar asta nu inseamna ca va lipsi pasiunea. Venus devine retrograda intre sfarsitul lunii iulie si mijlocul lunii septembrie, determinandu-va sa reconsiderati tot ce s-a intamplat in viata dumneavoastra amoroasa. Intuitia este in alerta maxima si va poate ghida in problemele dificile ale inimii, asa ca nu ignorati mesajele evidente din subconstient. Incercati sa nu reactionati dur la vestile proaste.

Nativii singuri ai zodiei Fecioara anul acesta vor constata ca intotdeauna exista lucruri care vor incerca sa le distraga atentia de la concentrarea asupra vietii amoroase, dar daca sunteti atenti la acest capitol cu prioritate, dragostea va prospera. Exista timp pentru distractie si timp pentru munca, iar faptul ca stiti sa faceti diferenta nu va poate costa foarte scump. Alocati-va mai mult timp pentru dumneavoastra.

Cariera si bani. Anul acesta va fi extrem de benefic sa va pastrati mintea deschisa pentru a obtine ceea ce doriti. De fiecare data cand credeti ca este important sa respectati rutina, jucati-va drept avocatul diavolului pentru a vedea ce se intampla daca ati face contrariul. A fi rebel nu va functiona in orice situatie, dar s-ar putea sa functioneze destul pentru a obtine un profit durduliu. In 2023 norocul este pe cale sa se schimbe. O mostenire va face parte dintr-o tranzactie de succes.

BALANTA 23.09-22.10: Viata personala. Sunteti cei mai fericiti cand va inconjurati de frumusete si pace, asa ca 2023 va va aduce energia armonioasa pe care o doriti. Saturn este serios si muncitor, asa ca va va ajuta sa veniti cu idei noi si pline de imaginatie pentru a va promova cariera si viata personala. Pe masura ce va ganditi atat la propria fericire, cat si la a face planeta un loc mai bun pentru a trai, este timpul sa treceti in viitor, lasand in urma obiceiuri, rutina si procedurile invechite.

Dragoste. Pentru cupluri luarea deciziilor impreuna poate fi dificila dar capacitatea dumneavoastra de a veni cu o solutie care sa functioneze pentru amandoi este un talent valoros intr-o relatie. Identificarea acelor zone ale relatiei care se simt dezechilibrate este primul pas pentru a le aborda si rectifica. Capacitatea de a face compromisuri este cheia pentru a iesi un cuplu sanatos si iubitor.

Pentru nativii singuri ai zodiei Balanta scena intalnirilor ar putea deveni destul de ciudata, asa ca ati putea explora alte locuri pentru a va intalni perechea. Iesirea din afara zonei de confort poate duce la niste momente distractive, incitante si pasionale. Daca sunteti complet gata sa inchideti usa trecutului, scantei noi pot zbura. Pur si simplu nu aveti timp de pierdut.

Cariera si bani. Anul acesta veti avea noroc din punct de vedere al finantelor. Poate fi vorba despre o casatorie de pe urma careia veti beneficia de o avere. Mentinerea unei perspective stabile si echilibrate asupra finantelor va ajuta la cresterea bogatiei, pe langa crearea de parteneriate si colaborari profitabile cu alti oameni consacrati. La sfarsitul lunii februarie este un moment bun pentru a urma o cariera care va mentine in miscare (politist, pompier, muncitor in constructii etc.). La sfarsitul toamnei veti incerca sa recuperati o suma importanta de bani insa nu veti avea succesul dorit. Oricat de mult doare sa va reduceti pierderile si sa plecati, aceasta poate fi cea mai buna optiune.

SCORPION 23.10-21.11: Viata personala. Increderea si alura dumneavoastra misterioasa vor atrage oamenii in acest an si, desi vor exista momente in care veti avea chef de socializare, vor fi perioade cand va retrageti sa meditati. Si pentru ca Marte incepe anul in Casa renasterii si a regenerarii, va ramane acolo pana la sfarsitul lunii martie, aceasta fiind o perioada prielnica meditatiilor. Va veti stabili obiective indraznete in 2023, iar pentru reusita acestora va trebui sa lasati deoparte atitudinea uneori pesimista care va impiedica sa vedeti viitorul scaldat in lumina. De la sfarsitul lunii octombrie si pana la sfarsitul lunii noiembrie vi se ofera sansa de a arata cu adevarat cine sunteti.

Dragoste. Cuplurilor li se recomanda sa ia o pauza si sa-si acorde suficient spatiu inainte de a lua orice decizie majora cu privire la viitor. Aveti abilitati uimitoare de recuperare, asa ca s-ar putea sa nu fie inca momentul sa va recunoasteti infrangerea. Din fericire, Luna Noua in Balanta are loc la mijlocul lunii octombrie, oferindu-va sansa de a va regasi echilibrul cu adevarat in cuplu. Asta ar trebui sa va ajute sa treceti peste frustrari sau dezamagiri. Visele sunt foarte importante acum, asa ca nu le ignorati.

Nativii Scorpion singuri vor avea sansa de a se indragosti la prima vedere. Puteti sa deveniti obsedati de acea persoana si sa il sufocati de atata dragoste insa va trebui sa va temperati instinctele. Cautati o conexiune profund spirituala cu cineva care depaseste obisnuitul. Perechea dumneavoastra ar trebui sa fie foarte intelegatoare, sensibila si dispusa sa mearga alaturi, invatand amandoi despre viata.

Cariera si bani. Atitudinea dumneavoastra fata de munca si succes este orientata spre viitor si sunteti dispusi sa depuneti eforturi pentru a va asigura ca va atingeti obiectivele. Va axati mai mult pe a castiga bani suficienti sau va straduiti din greu la slujba pentru a face o impresie buna celorlalti. Jupiter va poate aduce noroc financiar in 2023, de la jumatatea lunii mai pana la sfarsitul anului si acum apar oportunitati prin implicarea partenerilor de afaceri. Daca vreti mai multi bani, faceti ceva in privinta asta.

SAGETATOR 22.11-21.12: Viata personala. Priviti viata ca pe o mare aventura, iar succesul dumneavoastra in 2023 este limitat doar din cauza propriilor ezitari. Pe lista de prioritati se afla calatoriile in lume si extinderea mintii. Sunteti mai putin grabiti si mai dornici sa descoperiti unde se afla acum punctele dumneavoastra forte, iar principala provocare este sa indepartati ceea ce va distrage suficient de mult pentru a va asculta vocea interioara. Jupiter retrograd incepe la debutul lunii septembrie si dureaza pana la sfarsitul lunii decembrie, cerandu-va sa reevaluati ceea ce este necesar pentru a va mentine impliniti.

Dragoste. Aveti tendinta de a muta relatia de cuplu undeva mai jos pe lista de prioritati. Daca sunteti suficient de norocosi sa fiti intr-o relatie iubitoare, veti fi gata sa va tineti de ea putin mai strans decat o faceti de obicei. Lunile de vara vor fi incalzite de Venus, iar viata de familie va fi distractiva si va poate duce pe culmi emotionale. Misiunea numarul unu va fi sa invatati lucruri noi si sa va extindeti mintea alaturi de partenerul de viata.

Singuraticii nativi ai acestei zodii vor fi ghidati de Luna. Sa va faceti prieteni noi este bine, dar pentru ca probabil aveti deja destui, ar fi mai interesant sa va orientati spre relatii care duc catre iubire. Exista posibilitatea sa fie foarte greu sa gasiti pe cineva care are suficienta incredere incat sa se lipseasca de toate inhibitiile.

Cariera si bani. Pe masura ce incepe anul, Saturn, planeta asociata cu obiectivele legate de cariera, ar trebui sa va ofere sansa de a schimba lucrurile, mai ales daca nu sunteti multumiti de serviciul dumneavoastra actual. Acum este timpul sa vorbiti si sa va folositi vocea pentru a obtine ceea ce va doriti. Aveti idei grozave si meritati sa fiti auziti. Jupiter se muta in Taur pe la mijlocul lunii mai si ramane acolo pentru tot restul anului, oferindu-va sansa sa claditi un imperiu din cateva piese. Depinde de dumneavoastra daca le puneti in ordinea corecta.

CAPRICORN 22.12-19.01: Viata personala. Sunteti cei mai ambitiosi nativi din intreg zodiacul, iar pe masura ce incepe anul 2023 veti cauta sa va restabiliti un sentiment de echilibru care sigur va implica finantele. Scopul va fi sa faceti tot ce este necesar pentru a va atinge obiectivele. Nevoia de securitate si de realizare va incepe sa va afecteze gandirea si modul in care va exprimati ideile. Luati masurile cuvenite pentru a face orice ajustari sunt necesare. Pluto retrograd din mai pana la jumatatea lunii octombrie va trece prin cateva schimbari ce pot cauza la un moment dat vulnerabilitate si instabilitate atat in viata personala, cat si in cea profesionala.

Dragoste. Cuplurile zodiei Capricorn isi preiau responsabilitatile in serios. Aveti o multime de ganduri si emotii care se invart in capul dumneavoastra. Dispuneti de o energie sensibila, iertatoare, care va ajuta sa pastrati linistea si sa evitati confruntarile cu orice pret. Daca ati fost blocati intr-o lupta continua a vointelor in ultima vreme, sunteti gata sa va lasati propriile nevoi deoparte si sa faceti compromisuri. Doar asa viata se va aseza si gasiti echilibrul unei relatii reusite.

Pentru nativii singuri ai acestei zodii anul nou marcheaza potentiale noi inceputuri, iar Luna Noua si eclipsa de Soare de la mijlocul lunii aprilie va activeaza zona de securitate si va trimite sa cautati dragostea in locuri sigure. Daca aveti vreun interes pentru o anume persoana, acesta este un moment excelent pentru a explora mai departe.

Cariera si bani. Avand in vedere ca planeta dumneavoastra guvernatoare, Saturn, va conduce obiectivele si motivatia, pozitia sa in primele doua luni ale anului 2023 va va oferi putin mai mult control, mai multa libertate de a explora ganduri si noi experimente legate de cariera dumneavoastra. Asteptati-va sa vedeti o multime de oportunitati care va ies in cale atunci cand Marte ajunge in zona carierei incepand cu sfarsitul lunii august. Acum puteti stabili contacte profesionale excelente.

VARSATOR 20.01-18.02: Viata personala. In anul 2023 nativii Varsator planuiesc sa se distreze in stilul original pentru care sunteti recunoscuti. Simtiti dorinta de a afla mai multe despre necunoscutele din viata dumneavoastra. Natura rebela a nativilor Varsator va trebui sa dispara undeva in fundal, pe masura ce doriti sa faceti parte dintr-un colectiv mai mare de oameni. Pe tot parcursul anului, planeta Uranus calatoreste in Casa familiei si asta inseamna ca vor avea loc cateva schimbari lente.

Dragoste. Nu este un secret pentru nimeni ca iubiti viata singuratica si la fel ca majoritatea semnelor de Aer, va pretuiti libertatea, asa ca in viata de cuplu veti lupta cu episoade de monogamie si cu cele de pereche bine sudata. Va este mai bine sa faceti compromisuri si sa comunicati atunci cand Marte intra in Balanta in Casa parteneriatelor la sfarsitul lunii august, iar Soarele face pereche cu Balanta la sfarsitul lunii septembrie. Aceste tranzite inconjoara relatia cu o energie echilibrata de care aveti nevoie pentru a trece peste orice dificultate.

Singuraticii Varsatori vor fi complet pregatiti sa incerce lucruri noi. Cu viata dumneavoastra zgomotoasa nu veti incerca in mod activ sa faceti parte dintr-un cuplu dar pe masura ce va conectati cu alti oameni noi, nu veti exclude sa intalniti pe cel care este singur. Daca se intampla, se intampla! La mijlocul lunii octombrie puternicul Marte intra in apele emotionale ale Scorpionului si va schimba sentimentele despre iubire sub o energie atragatoare si intriganta.

Cariera si bani. Banii sunt o marfa destul de fluida pentru nativii Varsator, si pentru ca va place sa fiti in varf, sunteti dispusi sa va asumati riscuri financiare pe care altii nu ar putea sa le faca. Ideile dumneavoastra excentrice, dar utile, va fac acum o parte nepretuita a oricarei echipe, iar comportamentul prietenos va face un sef sau un coleg popular. Daca sunteti dispusi sa aveti rabdare, planeta dumneavoastra guvernatoare, Uranus, va poate pregati un viitor mai sanatos. Diversificarea investitiilor si tranzactiile financiare v-ar putea aduce profituri serioase.

PESTI 19.02-20.03: Viata personala. In calitate de optimisti supremi ai zodiacului, obtineti permisiunea Universului de a ramane in propria lume de vis, deoarece planeta natala Neptun continua sa fie influentata de semnul dumneavoastra idealist tot anul. Puteti sa va bazati pe abilitatile psihice si intuitive pentru a observa si reflecta asupra lumii din jurul dumneavoastra. Interpretarea mesajelor din subconstient prin vise si viziuni va ofera informatii surprinzator de exacte despre calea vietii dumneavoastra in 2023.

Dragoste. Comunicarea este o parte vitala a oricarei relatii, din moment ce Mercur guverneaza acest domeniu al vietii, ciclurile retrograde de temut din acest an (inceputul lunii ianuarie, sfarsitului lunii aprilie, august, mijlocul lunii decembrie) va vor afecta capacitatea de a comunica eficient unul cu celalalt in cuplu. Daca simtiti ca ceva nu este in regula, urmati-va intuitia si veti gasi calea spre o buna convietuire.

Daca sunteti in cautarea dragostei, acesta ar putea fi anul dumneavoastra pentru a o gasi. Guvernatorul Neptun este in Pesti tot anul, asa ca aveti sanse mari sa evocati viziuni detaliate despre sufletul pereche. Daca acordati o atentie deosebita simbolurilor pe care le dezvaluie visele dumneavoastra, ati putea gasi cateva indicii despre sufletul pereche din viata reala. Daca acel cineva este acolo, asteptati-va sa-l gasiti!

Cariera si bani. Sunteti un semn plin de compasiune, iar acest lucru se reflecta in cariera si in situatia dumneavoastra financiara din acest an. In 2023, cele mai multumitoare sunt cariere in domenii sau companii unde puteti sa va lansati. Cautati oportunitati in cariera in arte (scriitor, muzician, poet), comunicatii, tehnologie, transport si tot ce poate implica o munca legata de creatie. Din punct de vedere financiar, anul acesta ar trebui sa fiti pregatiti sa profitati de toate oportunitatile grozave care va ies in cale. De la mijlocul lunii martie pana la mijlocul lunii aprilie este un moment excelent pentru a acorda o atentie finantelor punand accent pe economisirea banilor. Aceasta este si o perioada prielnica pentru a face investitii de calitate, cum ar fi arta sau bijuteriile.