13 august – Ziua internațională a stângacilor

Ziua internațională a stângacilor se celebrează anual la 13 august. Marcarea acestei zile are în vedere sensibilizarea opiniei publice cu privire la dificultățile și frustrările cu care stângacii se confruntă în viața de zi cu zi. În anul 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor (‘Left-Handers Club’) cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume și de a face cunoscute nevoile și cerințele acestora, potrivit site-ului www.lefthandersday.com. În 1992, Clubul Stângacilor a inițiat marcarea Zilei internaționale a stângacilor, ca un eveniment anual, pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor și dezavantajelor de a fi stângaci.

La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 au fost publicate două studii în două mari reviste științifice – Nature și New England Journal of Medicine. Cercetătorii susțineau că dreptacii trăiesc în medie cu nouă ani mai mult decât stângacii. ”Aceasta nu înseamnă că utilizarea mâinii stângi implică un risc de moarte prematură”, spuneau atunci cei doi autori ai studiului, Diane Halpern și Stanley Coren. Însă, potrivit acelorași cercetători, tot stângacii ar fi de cinci ori mai susceptibili să moară într-un accident. Unul din motivele invocate este că lumea este făcută pentru dreptaci, niciun instrument nefiind conceput pentru stângaci. Un alt motiv ar fi că stângacii ar fi mai susceptibili să dezvolte probleme neurologice sau imunitare. S-a dovedit că acele studii erau neadevărate.

Intervievat de BBC în 2013 în legătură cu studiile respective, Chris McManus, profesor de psihologie la University College of London, a arătat că ”greșeala lor a fost că s-au ocupat doar de morți”. În studiile lor, Halpern și Coren au analizat bazele de date ale unor persoane decedate. Statisticile nu sunt reale fiindcă la sfârșitul secolului al XX-lea numărul stângacilor a crescut mult în statistici, ca urmare a faptului că au fost în sfârșit acceptați de societate.

Se mai spune că stângacii câștigă mai puțini bani decât dreptacii, afirmația aparținând cercetătorilor de la Universitatea Harvard. Studiul lor, apărut în decembrie 2014, în Journal of Economics Perspectives, indica faptul că stângacii ar câștiga cu circa 10-12% mai puțin decât dreptacii (în situație socială echivalentă). Autorul studiului explica acest lucru prin perfomanțe mai slabe ale stângacilor la testele de inteligență. El considera că între 20-28% dintre ei ar fi mai puțin dotați din punct de vedere intelectual, de două ori mai mult decât în cazul dreptacilor. Rezultatele nu vizează decât stângacii cu mame dreptace, la care învățarea prin imitație în copilărie este mai complicată.

Există păreri conform cărora cei care folosesc de preferință mâna stângă ar fi mai susceptibili să dezvolte tulburări mentale. În 2011, Wall Street Journal scria despre probabilitatea crescută ca stângacii să prezinte schizofrenie, iar alte studii afirmau că s-a constatat că stângacii sunt mai înclinați către tulburări ale stării de spirit, dislexie și deficiențe de atenție.

Specialiștii și-au pus întrebarea dacă la originea problemei nu se află conceptul de asimetrie cerebrală, adică implicarea inegală a celor două emisfere ale creierului. La dreptaci, dominantă este emisfera stângă (cea care asigură îndeosebi limbajul), la fel ca în cazul a 70% dintre stângaci. Însă, potrivit psihiatrului Metten Somers, ceilalți 30% ar avea emisfera dreaptă dominantă sau o simetrie între cele două emisfere. Tocmai un creier simetric ar crește riscul unor tulburări mentale, aprecia medicul.

În schimb, stângacii ar fi avantajați în sport. În lupte, tenis și, în general, în toate sporturile unde trebuie înfruntat un alt jucător, ei pot fi un adevărat coșmar. Câteva studii realizate pentru scrimă și box au arătat că stângacii au un avantaj față de adversari fie și numai pentru faptul că dreptacii au parteneri de antrenamente tot dreptaci, iar mișcările stângacilor îi pot surprinde ușor.