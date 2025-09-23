95 de ani de la nașterea muzicianului Ray Charles

Muzicianul Ray Charles a rămas în memoria fanilor cu piese îndrăgite precum – ‘I Can’t Stop Loving You’, ‘Georgia On My Mind’, ‘America the Beautiful’, ‘Hit the Road Jack’, ‘Unchain My Heart’, ‘This Little Girl of Mine’, ‘Lonely Avenue’, ‘Busted’, ‘Night Time Is the Right Time’.



De-a lungul carierei, a câștigat 17 premii Grammy, iar în 1987 premiul Grammy pentru întreaga carieră, menționează www.imdb.com. Șefi de stat, demnitari și membri ai familiilor regale i-au recunoscut meritele în mod repetat. Revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 10 în lista celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile și pe locul 2 în lista celor 100 cei mai mari interpreți ai tuturor timpurilor. Numele său este prezent în Hall of Fame al Rock-ului, Blues-ului, cât și în cel al Premiilor pentru imagine ale Asociației Naționale pentru Drepturile Persoanelor de Culoare din SUA (NAACP Image Awards), menționează imdb.com.

Ray Charles s-a născut la 23 septembrie 1930, în Albany, Georgia și a fost crescut în Greenville, Florida, SUA. A fost atras de muzică de la o vârstă foarte fragedă, începând să cânte la pian înainte de a împlini 5 ani. Rămas orb de mic, a studiat compoziția în limbaj Braille și a învățat să cânte la saxofon, clarinet, trompetă și orgă în timp ce frecventa cursurile Școlii Sf. Augustin pentru surzi și nevăzători, pe care a urmat-o în perioada 1937-1945, potrivit site-ului www.raycharles.com.

A început să cânte în cluburi și localuri cu o formație country & western numită The Florida Playboys. În 1948, la 17 ani, a străbătut țara până la Seattle, unde a început să cânte în stilul lui Nat King Cole și al lui James Brown. În 1949 a înregistrat primul single pentru casa de discuri Swingtime Records, iar patronul acesteia l-a pus în legătură cu formația lui Lowell Fulsom.

În 1950 a semnat un contract cu Atlantic Records. Deși contestat la început, a cucerit publicul, iar radiourile l-au promovat foarte repede. În anul 1956 a lansat piesa ‘I’ve Got a Woman’, aceasta fiind urmată de o serie de piese de succes printre care ‘What’d I Say’, ‘Down în My Own Tears’, ‘Unchain My Heart’ și ‘Hit the Road Jack’.

În 1959 a semnat un contract cu ABC Paramount. Negocierea a fost în favoarea lui Ray care a obținut cele mai bune condiții pe care un artist le câștigase până atunci. Din această perioadă datează și schimbarea stilului său muzical și orientarea sa către country & western. Audiența sa a crescut în această perioadă din care datează piese ca ‘Georgia on My Mind’, ‘I Can’t Stop Loving You’, ‘Born to Lose’, ‘Busted’.

În anii ’70 a lansat o nouă versiune a melodiei ‘America the Beautiful’, care a subliniat încă o dată stigmatul luptei și al sacrificiului care l-a marcat pe Ray Charles.

A apărut sporadic și în filme între care ‘Ballad in Blue’ (1965) și a cântat alături de legende ale muzicii precum Ella Fitzgerald și Barbra Streisand. În 1972, melodia ‘America the Beautiful’ a interpretat-o și pe scene internaționale.

În 1994, s-a aflat în România, unde a susținut un recital la Festivalul Cerbul de Aur de la Brașov. În 2004, Taylor Hackford a regizat filmul biografic ‘Ray’, marele artist fiind interpretat de actorul Jamie Foxx, care a și câștigat în 2005 un premiu al Academiei Americane de Film pentru acest rol.

Ultima sa apariție publică a fost alături de actorul Clint Eastwood, la 30 aprilie 2004, cu ocazia desemnării studiourilor de înregistrare ale muzicianului, construite drept obiectiv istoric al orașului Los Angeles.

S-a stins din viață, la 10 iunie 2004, la reședința sa din Beverly Hills.