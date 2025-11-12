A murit compozitorul Horia Moculescu

Compozitorul Horia Moculescu a murit, la 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Dan Negru anunță pe pagina de Facebook decesul compozitorului și transmite un mesaj în memoria acestuia.

‘Horia Moculescu a fost unul dintre primii mei șefi la TVR. A murit azi. Am vorbit de multe ori cu el, în viața asta, despre moarte. De la Horia și de la Vadim Tudor am învățat multe despre ‘dincolo’. Vom muri și vom vedea!’, a spus realizatorul tv.

Și Marina Almășan și-a exprimat regretul pentru moartea celui care a fost Horia Moculescu.

‘Am câteva zeci (n.r. – fotografii), în arhiva personală, dar aleg una din ultimele. Pentru că nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptată a unei epoci… Drum lin spre stele, Horia Moculescu! Sigur, într-o existență viitoare, tu vei fi o salcie, la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta’, a scris realizatorul TV Marina Almășan pe Facebook.

Compozitorul, pianistul și interpretul Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de șase ani a învățat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (actualul Colegiu Național ”Mihai Viteazul” din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică ușoară la pian și la acordeon.

Nu s-a putut înscrie la cursurile universitare ale Conservatorului din București, întrucât avea origini italiene după mamă, iar tatăl fusese ofițer în armata română interbelică. A urmat cursurile Facultății de Mine din Petroșani, unde a cântat cu orchestra facultății, conform site-ului www.cinemagia.ro.

Ulterior s-a dedicat exclusiv muzicii, cântând ca pianist în București și pe litoralul Mării Negre. În această perioadă, a început să compună melodii de muzică ușoară. Piesa lui de debut a fost ”Salcia”, lansată în 1973, interpretată de Mihaela Mihai și, mai târziu, de regretata Angela Ciochină.

A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentați interpreți români: Margareta Pâslaru (”Balanța inimii”, ”Ce bine e să știi să citești”, ”Azi nu voi putea dormi”, ”Cere-mi”, ”Cine știe”, ”La mulți ani”, ”Până ieri”), Mihaela Mihai (”Salcia”, ”Revederea”), Marina Voica (”Dor”), Aurelian Andreescu (”Cântec de leagăn”), Adrian Daminescu (”Ascultă-ți copiii care plâng”, ”E numai un joc”), Gabriel Cotabiță (”Prima iubire și ultima”), Corina Chiriac (”Păi de ce?”, ”Inima ta”, ”Fir de busuioc”, ”Pentru tot ce-a fost”, ”Să nu mă întrebi”, ”Pe tine n-am să te pot uita niciodată”), Mirabela Dauer (”Nu mai vreau”). Dintre piesele pe care le-a interpretat chiar compozitorul amintim: ”Singurătatea mea”, ”Primăverii n-ai ce-i face”, ”Nu mă vei uita”, ”Rugă”, ”Chemarea dragostei”. Există și melodii cântate de compozitor în duet cu alți artiști – ”Eu și tu”, ”Nopți la rând”, ”Și ieri, și azi, și mâine” – cu Corina Chiriac sau ”Dintr-o zi”, ”Cântece adunate” – cu Sergiu Zagardan, precizează site-ul www.discogs.com.

A compus și binecunoscuta melodie ”Anul 2000”, care a fost preluată de Guess Who, fiindu-i schimbat ritmul de muzică ușoară cu unul de hip-hop și titlul – ”Locul potrivit”. Noua variantă a avut succes la radio și în cluburi.

Din discografia sa amintim: ”Norma Mia; Cosi Pallida; Madame; Ciao” (1962), ”Al III-lea Festival De Muzică Ușoară Românească Mamaia – August 1965” (1965), ”Salcia” (1976) și compilația ”The Best Romanian Music” (2005).

A scris muzică de film pentru lungmetrajele ”Mireasma ploilor târzii” (1984), ”Vară sentimentală” (1986), ”Primăvara bobocilor” (1987), ”Maria și marea” (1988), ”Secretul armei… secrete” (1988), ”Miss Litoral” (1991) și serialul de televiziune ”Pistruiatul” (1973).

Ani la rând (2009-2013) a realizat și a prezentat la Televiziunea națională emisiunea ”Atenție, se cântă!”.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR). De-a lungul carierei a primit peste 200 de premii. La 3 martie 2017, a primit din partea UCMR premiul la secțiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea ‘Poate, miniatură pentru pian’, în cadrul festivității Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2016. Premiile UCMR reprezintă un eveniment anual important al industriei muzicale românești, fiind valorizată cu această ocazie activitatea unora dintre cei mai importanți creatori ai săi, deopotrivă din mediul academic și din cel al muzicii de divertisment.

Compozitorul Horia Moculescu a fost președintele juriului celei de-a 45-a ediții a Festivalului internațional de muzică ușoară românească ‘Florentin Delmar’, care a avut loc în noiembrie 2020, la Focșani. Festivalul a debutat în anul 1973, sub numele ‘Să Cânte Tinerețea’, pe care și-l păstrează până în 1991, când, la inițiativa compozitorului Horia Moculescu, își schimbă numele în ‘Florentin Delmar’, iar Horia Moculescu a fost președintele juriului acestui eveniment aproape în fiecare an.