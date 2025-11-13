Alte șapte femei îl acuză pe medicul Cristian Andrei de abuzuri sexuale, pe o perioadă de peste 20 de ani

Alte șapte femei l-au acuzat pe medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, de abuzuri sexuale, pe o perioadă de peste două decenii, potrivit relatărilor publicate de PressOne.

Conform anchetei realizate de publicația citată, aceste femei au povestit că abuzurile au început încă din 1998, în cabinetul de terapie al lui Cristian Andrei, la cinci ani după ce acesta devenise medic psihiatru.

Mărturiile descriu un tipar similar: atingeri în timpul ședințelor de terapie, inițierea unor acte sexuale și manipulare emoțională.

Unele dintre victime au relatat experiențe șocante: „Mulți ani am crezut că l-am iubit, dar în toți acei ani o parte din mine a știut că momentul în care, după vreo 8 ședințe de terapie, m-a atins cum atinge un bărbat o femeie, a fost greșit, o trădare și o vătămare profundă”, a declarat una dintre paciente pentru PressOne.

Altele au descris agresiuni fizice: „M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos; dacă m-aș fi așezat, aș fi fost în poziția cea mai bună pentru sex oral. Nu m-am așezat”, sau hărțuiri emoționale: „Se purta ca și cum ar avea afecțiune specială pentru mine și mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine.”

Poliția s-a autosesizat în urma anchetei PressOne și îl cercetează pe Cristian Andrei pentru comiterea de acte de natură sexuală asupra unor paciente.

Potrivit surselor judiciare, medicul nu deține atestatul necesar pentru practicarea psihoterapiei, iar două paciente l-au acuzat de hărțuire sexuală.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a precizat că „polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Publicaţia precizează că doctorul Cristian Andrei nu şi-a completat studiile după schimbarea legislaţiei din 2004, când psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparţine exclusiv de Colegiul Psihologilor. „Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenţii de medicină şi alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu şcoli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) şi doi ani de supervizare”, arată sursa citată.

Contactat de către PressOne cu aceste informaţii, medicul a admis că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie şi a afirmat că nici nu are de gând să ceară unul.