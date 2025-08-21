„Cacealmaua”: 7 Oscaruri pentru o… escrocherie memorabila!

În anul 1973, într-o perioada în care cinematografia americana era în plina revolutie artistica, un film cu aer nostalgic si umor rafinat a reusit sa cucereasca publicul si criticii deopotriva: „Cacealmaua”.

Regizat de George Roy Hill si avându-i în rolurile principale pe Robert Redford si Paul Newman, filmul a devenit rapid un clasic al genului „caper movie” – filme centrate pe escrocherii complexe – si a reusit performanta de a câstiga sapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film si cel mai bun regizor.

– Actiunea filmului se desfasoara în anul 1936, în perioada Marii Crize Economice, si urmareste povestea a doi escroci carismatici, care planuiesc o înselatorie elaborata pentru a se razbuna pe un mafiot periculos. Atmosfera filmului este atent recreata, cu decoruri meticulos construite si costume care evoca perfect perioada interbelica. Stilul vizual al filmului, cu tranzitii grafice inspirate din benzile desenate ale epocii si coloana sonora dominata de ragtime-ul compozitorului Scott Joplin, contribuie la farmecul sau inconfundabil.

– Unul dintre elementele care au facut ca pelicula sa fie atât de memorabila este chimia extraordinara dintre Paul Newman si Robert Redford. Cei doi jucasera înainte în Butch Cassidy si Sundance Kid (1969), iar succesul acelui film i-a transformat într-un duet legendar al ecranului. De altfel, regizorul George Roy Hill a fost si cel care i-a reunit pentru Cacelmaua, iar decizia s-a dovedit a fi inspirata. Initial, Redford a fost sceptic în privinta rolului, dar dupa ce a citit scenariul semnat de David S. Ward, a acceptat imediat. Rolul lui Johnny Hooker i-a adus lui Redford singura sa nominalizare la Oscar pentru interpretare din cariera, însa chipesul actor nu a câstigat statueta.

– Filmul are la baza o escrocherie reala, cunoscuta sub numele de „escrocheria cu cablul”, folosita la începutul secolului XX. David S. Ward s-a documentat intens despre istoria escrocilor din Chicago si despre felul în care acestia operau. Atunci când a scris scenariul, s-a inspirat din cartea The Big Con (1940), de David Maurer, care detalia tehnici si limbajul autentic folosit de escrocii profesionisti ai vremii. Chiar si asa, echipa de productie a reusit sa transforme o structura complexa într-o poveste accesibila si captivanta, cu multiple rasturnari de situatie, care tin spectatorul în suspans pâna în ultimele minute.

– Filmarile au fost realizate în mare parte pe platourile Universal Studios din California, iar designul de productie a fost atât de autentic încât a câstigat Oscarul pentru cele mai bune decoruri. Desi filmul da impresia ca a fost realizat pe strazile din Chicago, majoritatea scenelor au fost recreate în studio. Întreaga echipa de productie s-a straduit sa ofere o atmosfera cât mai veridica a Americii anilor 1930, iar detaliile vizuale – de la hainele elegante pâna la interioarele barurilor clandestine – reflecta un nivel de minutiozitate rar întâlnit la acea vreme.

– Paul Newman a interpretat rolul lui Henry Gondorff, un escroc legendar care traieste ascuns din cauza trecutului sau tulbure. Un detaliu amuzant ar fi ca, la momentul când a fost distribuit sa joace în film, Newman era deja cunoscut pentru pasiunea sa pentru cursele auto, chiar participase la competitii profesioniste în timpul carierei sale de actor. În timpul filmarilor, el a avut o problema la genunchi si a trebuit sa-si adapteze miscarile în unele scene. Chiar si asa, prestatia sa a fost apreciata pentru charisma naturala si subtilitatea jocului actoricesc.

– Cacealmaua a avut un impact considerabil si asupra modei. Costumele elegante purtate de Newman si Redford, în special cele în dungi si palariile fedora, au declansat un curent de moda retro în anii 1970, multi barbati adoptând look-ul rafinat si nostalgic promovat în film. Designerul Edith Head, cea care a creat costumele, a câstigat Oscarul pentru contributia sa, consolidându-si reputatia de legenda în domeniu (cu un total de 8 Oscaruri în cariera).

– Pe lânga succesul rasunator în rândul criticilor de film, Cacealmaua a fost si un fenomen comercial, încasând peste 150 de milioane de dolari la box office-ul global, o suma impresionanta pentru vremea respectiva. Filmul a revitalizat interesul publicului pentru genul peliculelor cu escrocherii, dar si pentru povestile cu aer vintage, reusind sa îmbine cu succes nostalgia cu un simt al umorului inteligent si sofisticat.

– Filmul a fost nominalizat la zece categorii ale premiilor Oscar, câstigând sapte dintre ele: cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original, cel mai bun montaj, cea mai buna coloana sonora adaptata, cele mai bune decoruri si cele mai bune costume. Succesul sau a fost urias si pe termen lung, Cacealmaua fiind astazi considerat un reper al cinematografiei americane clasice.

– Mai mult decât o simpla comedie sau un film despre escrocherii, Cacealmaua este o opera de arta în care toate elementele – actorie, regie, scenografie, muzica – se combina armonios, pentru a crea o experienta cinematografica inconfundabila. Este dovada ca, uneori, farmecul trecutului poate fi recreat cu atâta eleganta încât devine atemporal.