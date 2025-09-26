DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

* Între 26 și 28 septembrie, are loc cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIIFF) Oradea, arată oradea.tiff.ro. Festivalul aduce în oraș cele mai așteptate producții cinematografice și o ofertă atractivă pentru cinefilii care vor să se asigure că nu ratează filmele anului, potrivit unui comunicat de presă.

Gala de deschidere este programată de la ora 20.00, la Teatrul de Stat Oradea. Cu acest prilej, Patachich Trio va interpreta două lucrări cu reverberații în cinematografie: ‘Serenade for String Trio’ de Erno Dohnanyi, piesă care se regăsește în coloana sonoră a unor filme precum ‘The Graduate’ (1967) și ‘The Fugitive’ (1993), precum și ‘Intermezzo for String Trio’ de Zoltan Kodaly, cunoscut publicului cinefil din lungmetrajul, răsplătit cu Oscar, ‘The English Patient’ (1996), precizează organizatorii.

Primul film proiectat în cadrul TIFF Oradea este comedia italiană ‘Eu, tu și cei din mintea noastră’ (Follemente), regizată de Paolo Genovese.

Filmele din program și evenimentele speciale sunt programate în cinci locuri: Piața Unirii Open Air, Teatrul de Stat Oradea, Filarmonica de Stat Oradea, Sinagoga Sion și Sala Transilvania.

Ediția este organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Primăria Municipiului Oradea prin Visit Oradea, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și National Film Institute Hungary.

* La 26 septembrie, se desfășoară în România și în Republica Moldova ediția 2025 a evenimentului Nocturna Bibliotecilor, manifestare inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Programul este conceput pentru a aduce literatura mai aproape de comunitate prin joc, spectacol și experiențe participative. Tema ediției este ‘Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității’.

‘Ne dorim ca biblioteca să fie un spațiu viu, unde poveștile prind viață, iar oamenii redescoperă bucuria lecturii și puterea prieteniei. Prin Nocturna Bibliotecilor oferim copiilor și adulților deopotrivă șansa de a intra, pentru o seară, în lumea magică a literaturii’, a declarat directorul general al Bibliotecii Metropolitane București, Ramona Ioana Mezei.

Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti/facebook

Printre bibliotecile publice care participă la eveniment, se numără: Biblioteca Județeană ‘I.S. Bădescu’ Sălaj, Biblioteca Județeană ‘Gh. Asachi’ Iași, Biblioteca Județeană ‘Alexandru și Aristia Aman’ și Biblioteca ASTRA Sibiu.

* Cea de-a IV-a ediție a Festivalului ArtFest se desfășoară în municipiul Slobozia, în perioada 26-28 septembrie, și propune o formulă interdisciplinară, cu spectacole de teatru și proiecții de scurtmetraje realizate de tineri cineaști români, urmate de discuții interactive cu publicul, potrivit organizatorilor. Ediția din acest an pune accent pe creativitatea noii generații și pe implicarea studenților Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC).

Evenimentul se desfășoară la Sala Europa și se deschide, la ora 18.00, cu spectacolul de teatru ‘Un Dușman al Poporului’ de Henrik Ibsen, în regia lui Alessio Gabor. De la ora 20.00, publicul va putea urmări primul calup de scurtmetraje.

Sursa foto: ArtFest Slobozia/facebook

Sâmbătă, 27 septembrie, programul începe la ora 17.30 cu o serie de scurtmetraje realizate de cineaști ialomițeni. De la ora 18.00, spectatorii sunt invitați la spectacolul de teatru ‘Noduri de creștere’, în regia Carlei Oncescu, iar seara continuă, de la ora 20.00, cu al doilea calup de scurtmetraje.

Duminică, 28 septembrie, de la ora 18.00, publicul va putea urmări spectacolul de teatru ‘Trei surori’ de A.P. Cehov, în regia Mariei Filipache. Seara se încheie cu al treilea calup de scurtmetraje, programat la ora 20.00.

Intrarea la toate evenimentele este liberă. Festivalul ArtFest 2025 este organizat de Consiliul Județean Ialomița, prin Centrul Cultural ‘Ionel Perlea’, și aduce trei zile de cultură și creativitate la Slobozia, ‘cu scopul de a susține tinerii artiști și de a apropia publicul de noile forme de expresie culturală’.

* În zilele de 27 și 28 septembrie, peste 50 de artiști din țară vor juca 15 spectacole la Sibiu, în cadrul celei de-a XV-a ediții a festivalului ’25 de ore de teatru independent’, anunță organizatorul, Asociația Bis, într-un comunicat de presă.

Prologul festivalului este programat vineri, 26 septembrie, de la ora 18.00, la Grădina BIS, cu spectacolul ‘Încrengături sau ziua cea buruienoasă’, o comedie semnată de Bogdan Sărătean.

Sursa foto: Festival – 25 De Ore De Teatru Non – Stop/facebook

Deschiderea oficială are loc la 27 septembrie, la ora 19.00, pe scena Teatrului ‘Gong’, unde Teatrul Apropo din București va prezenta, în premieră absolută la Sibiu, comedia romantică ‘Repetiția de seară’, regizată de Alexandru P. Rusu. Tot la Gong, publicul va putea urmări, de la ora 21.30, spectacolul nonverbal ‘Șapte vieți fără tine, adus de Teatrul Thespis din Timișoara.

Noaptea albă a teatrului independent va continua cu spectacole și performance-uri la Atu Toys și Atrium Cafe, printre care ‘Trenul cu 2 locomotive’ sau ‘Monoloagele vaginului’.

Programul de duminică include recitaluri de poezie în Piața Mică, spectacole susținute de trupe de liceeni și de Fabrica de Teatru, iar de la ora 17.00, Grădina BIS găzduiește producția ‘Muzicanții din Bremen’, una dintre cele mai apreciate montări ale Asociației BIS. Maratonul teatral se va încheia cu spectacolul muzical al lui Cristian Lupașcu, ‘Aproape teatru, da’ mai mult muzică’.

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul bisteatru.ro. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și organizat cu sprijinul UNITER.

* Peste 110 meșteșugari din România și Ungaria, specializați în lemn și pictură pe lemn, care vor face demonstrații în cadrul a 81 de standuri, și-au anunțat participarea la cea de-a III-a ediție a Festivalului Meșteșugurilor Ardelenești, care va avea loc în Cetatea Târgu Mureș, în perioada 27-28 septembrie.

Evenimentul are ca tematică ‘Lemnul’ și este organizat împreună cu Federația Asociațiilor Meșteșugărești din Transilvania și Uniunea Asociațiilor de Artă Populară din Ungaria. Vor avea loc demonstrații meșteșugărești și târg de produse artizanale, Expoziția ‘Lemnul’, cu obiecte realizate de meșteșugari, selectate în urma unui apel de proiecte, o serie de conferințe tematice, dezbateri, lansări de carte, spectacole pentru copii și familie, ateliere de creație pentru adulți și copii.

Sursa foto: www.punctul.ro

În plus, vor fi organizate activități interactive, cum ar fi panoul senzorial popular, cutia muzicală vie, colorat uriaș, jocuri de bâlci, precum și concerte, ca de exemplu ‘Hanu’ cu Bragă’, Herczku Agi și Banda, Formația Codex, aceasta din urmă având un repertoriu de muzică medievală.

Programul este completat de prezentări ale tinerelor talente în dans și muzică populară și de povești spuse în limbile română și maghiară.

* La 27 septembrie, strada Dr. Aristide Karatzali din municipiul Constanța se va transforma într-un spațiu al dialogului și comunității, cu scopul redescoperirii identității culturale grecești a orașului, au informat organizatorii manifestării, Forum Apulum. Conform acestora, evenimentul civic-cultural, denumit Strada Grecească – Sărbătoare Urbană, desfășurat între orele 15.00-21.30, va readuce în centrul atenției patrimoniul grecesc al Constanței, accesul fiind gratuit.

Strada Dr. Aristide Karatzali găzduiește numeroase clădiri istorice, reprezentative pentru comunitatea elenă: Consulatul Onorific al Republicii Elene, fosta Școală Greacă, Biserica Greacă ‘Schimbarea la Față’, Teatrul ‘Elpis’ și Casa ‘Doctor Aristide Karatzali’ (recent renovată).

O masă comunitară va fi amenajată de-a lungul străzii, ca simbol al dialogului. Programul evenimentului mai include o dezbatere despre patrimoniul grecesc, tur ghidat prin cartier și ateliere de dans grecesc.

Partenerul principal al evenimentului – Comunitatea Elenă Elpis Constanța – are alături Ambasada Republicii Elene în România, Consulatul Republicii Elene Constanța, Uniunea Elenă din România, Centrul Cultural Județean Constanța ‘Teodor T. Burada’.

* În ziua de 27 septembrie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca îi invită pe doritori la cea de-a IV-a ediție a Vinea Apoldia Maior Fest, care va avea loc la Apoldu de Sus, în județul Sibiu.

Evenimentul reunește ‘muzica de calitate cu vinurile parfumate și cu mâncarea tradițională delicioasă, într-un decor unic. Va fi o sărbătoare a bogatei recolte de struguri din această toamnă, iar participanții se vor bucura și de meniuri tradiționale și vinuri servite la pahar, zonă de mici producători și meșteșugari, precum și plimbări și fotografii în podgorie’, se arată într-un comunicat trimis de USAMV.

Sursa foto: USAMV Cluj-Napoca

Potrivit sursei citate, atmosfera festivalului va fi întregită cu spectacole și recitaluri pentru toate gusturile, susținute în acest an de: Ansamblul Tradiții Someșul Napoca al universității – solistă Laura Ciupeiu, de studentele Bianca Găvan și Larisa Vasiliu, alături de Ștefan Suciu & Anamaria Urcan, Ilinca, Andra Cocian și soliști ai Asociației Culturale ‘Alexandru Fărcaș’ – Kolcsar Katalin (Soprană), Sorin Lupu (Tenor), Geani Brad (Bariton), Petre Burcă (Bas), Peter Kolcsar (Pianist acompaniator).