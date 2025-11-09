Dezastrul de la Halifax

În dimineata zilei de 6 decembrie 1917, orasul Halifax, situat în provincia canadiana Nova Scotia, urma sa fie martorul unei tragedii fara precedent. Ceea ce parea o zi obisnuita într-un port aglomerat din timpul Primului Razboi Mondial s-a transformat, în doar cateva clipe, într-un cosmar de proportii apocaliptice.

Doua nave, una dintre ele încarcata cu explozibili de mare putere, s-au ciocnit în apele linistite ale portului. În cateva zeci de minute, orasul a fost partial distrus, aproape 2.000 de oameni au murit, mii au fost raniti, iar zeci de mii au ramas fara adapost.

Printre toate aceste fapte dramatice, a ramas vie în memoria colectiva povestea unui singur om: Vince Coleman, dispecer feroviar, un simplu functionar care, într-un act de eroism a salvat vietile a peste 300 de oameni, cu pretul propriei sale vieti.

Vince Coleman lucra ca operator telegrafist în apropierea garii Richmond, în nordul orasului Halifax. În acea dimineata, vasul francez SS Mont-Blanc, încarcat cu explozibili, printre care acid picric, TNT si benzen, se pregatea sa ancoreze în port. Nava era un pericol ambulant: peste 2.900 de tone de materiale extrem de inflamabile erau depozitate la bord, în conditii improprii.

Conform regulilor maritime, Mont-Blanc nu arborase steaguri de avertizare pentru a nu atrage atentia asupra încarcaturii sale periculoase, ceea ce avea sa contribuie la tragedia iminenta. Dintr-o neîntelegere de semnalizare si prioritate, vasul norvegian SS Imo s-a ciocnit cu Mont-Blanc. Focul a izbucnit rapid, iar vasul a fost abandonat de echipajul sau care, constient de pericolul iminent, a fugit spre tarm fara a avea timp sa avertizeze populatia.

În apropiere, Vince Coleman si colegul sau, William Lovett, au fost informati de un marinar ca nava aflata în flacari contine munitie si este pe cale sa explodeze. Cei doi au început sa evacueze zona, dar Coleman a avut un gand care l-a oprit din fuga: o garnitura de tren plina cu pasageri era programata sa soseasca în Halifax în doar cateva minute. Stia ca daca nu ar transmite un mesaj urgent, trenul ar putea intra direct în zona de pericol. S-a întors în biroul de telegraf si a început sa bata codul Morse, într-unul dintre cele mai tragice si eroice mesaje din istoria comunicatiilor.

„Opriti trenul. Nava cu munitie în flacari în port, îndreptandu-se spre cheiul 6. Va exploda. Presupun ca acesta va fi ultimul meu mesaj. La revedere, baieti.” Mesajul a fost primit si înteles. Garnitura de tren a fost oprita la timp, iar cei peste 300 de pasageri au fost astfel salvati de la o moarte sigura. Cateva secunde mai tarziu, orasul Halifax avea sa fie zguduit de o explozie cum lumea nu mai vazuse pana atunci.

Detonarea a eliberat o energie echivalenta cu aproximativ 2.9 kilotone de TNT, mai mult decat orice explozie produsa de om pana la testele nucleare din anii 1940. Unda de soc a fost simtita la peste 300 de kilometri distanta, iar nava însasi a fost spulberata complet. Ancore de cateva tone au fost gasite la kilometri distanta de port.

Explozia a generat si un tsunami, care a maturat docurile si a contribuit la cresterea numarului de victime. Vince Coleman a murit pe loc, împreuna cu zeci de alti angajati ai cailor ferate din apropiere. Dar sacrificiul sau nu a fost uitat.

În zilele si saptamanile care au urmat, pe masura ce operatiunile de salvare si reconstructie au început, povestea dispecerului care a ales sa ramana la post pentru a salva alte vieti a fost spusa, raspandita si transformata în simbol.

Desi era un civil, gestul sau a fost comparat cu cele ale eroilor de razboi, devenind o figura emblematica în istoria Canadei.

Explozia de la Halifax a fost cea mai mare explozie non-nucleara din istorie.