Freddie Mercury, 79 de ani de la naștere: povestea unei legende a muzicii rock

Pe 5 septembrie s-au împlinit 79 de ani de la nașterea lui Farrokh Bulsara, artistul care avea să devină cunoscut în întreaga lume sub numele de Freddie Mercury – vocea inconfundabilă și sufletul trupei Queen.

Născut în 1946, în Zanzibar, Freddie și-a petrecut copilăria în India, unde a început studiul pianului. La 17 ani s-a mutat în Anglia, iar în 1970 a fondat, alături de Brian May și Roger Taylor, trupa Queen, devenită rapid un fenomen mondial.

Sub numele său de scenă, Mercury a redefinit muzica rock prin compoziții care au sfidat convențiile. Piese precum Bohemian Rhapsody, We Are the Champions și Somebody to Love au intrat definitiv în patrimoniul muzicii universale. „Bohemian Rhapsody”, un amestec unic de rock și operă, a rămas nouă săptămâni pe primul loc în topurile britanice și este considerată una dintre cele mai importante creații muzicale din toate timpurile.

Prezența scenică electrizantă a lui Freddie, stilul extravagant și capacitatea de a captiva publicul au transformat concertele Queen în adevărate spectacole. Momentul său de la Live Aid, în 1985, este și astăzi considerat unul dintre cele mai mari show-uri live din istorie.

Pe 24 noiembrie 1991, artistul s-a stins din viață la Londra, răpus de complicațiile provocate de virusul HIV. Dispariția sa a zguduit lumea muzicii, însă moștenirea sa a rămas vie. Lansarea filmului Bohemian Rhapsody în 2018 a readus povestea și creațiile sale în atenția unei noi generații, consolidând statutul lui Freddie Mercury de legendă.

Freddie Mercury rămâne nu doar un solist de excepție, ci un inovator și un simbol al libertății artistice, o stea a cărei lumină continuă să inspire milioane de oameni.