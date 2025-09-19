Acasa MagazinLife iMapp Bucharest #10, 20-21 septembrie 2025, în Piața Constituției. Intrarea este liberă

iMapp Bucharest #10, 20-21 septembrie 2025, în Piața Constituției. Intrarea este liberă

scris de Z.V.
scris de Z.V. 16 Afisari

Primăria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează în weekendul 20 – 21 septembrie 2025 Zilele Bucureștiului. Evenimentul marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei și 10 ani de iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari festivaluri de video mapping din lume.

Pe parcursul a două zile, Piața Constituției devine locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală și motorsportul se întâlnesc într-un eveniment de amploare, care atrage atât publicul larg, cât și vizitatori internaționali.

Sâmbătă, 20 septembrie | iMapp Bucharest – Winners League

Program: în intervalul orar 16:00 – 23:00

__

– Food Truck Festival – de la ora 16:00, street food și muzică live, cu DJ Sylvio la deschidere.
– Muzică live & DJ sets:

  • ora 18:00 – DJ Varer și DJ Christian Thomson
  • ora 18:30 – Adrian Șaguna & Arias, invitat special – toboșarul Emil Vergo
  • ora 20:00 – DJ-ul belgian HVMZA

iMapp Bucharest – Winners League (ora 21:30): competiție internațională de video mapping pe fațada Palatului Parlamentului (23.000 mp – cea mai mare suprafață de proiecție din lume).

– Participă câștigătorii a 7 festivaluri internaționale (China, Franța, Germania, Indonezia, Japonia, SUA și Ungaria).

– Publicul poate vota lucrarea preferată prin SMS.
– Juriul internațional desemnează Marele Câștigător.

Momente speciale: două lucrări de video mapping realizate de Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio:

– o lucrare dedicată lui George Enescu, realizată de CREART cu sprijinul ARTEXIM pe un fragment din Rapsodia Română nr. 1 de Enescu, interpretată de Orchestra Națională a Franței, dirijată de Cristian Măcelaru.

– o lucrare dedicată lui Constantin Brâncuși, lansată de Institutul Cultural Român pentru a anunța expoziția „Brâncuși – The Birth of Modern Sculpture”, deschisă la H’ART Museum Amsterdam, în colaborare cu Centre Pompidou.

Duminică, 21 septembrie | iMapp Bucharest X Gumball 3000

Program: în intervalul orar 12:00 – 23:00

__

– Food Truck Festival – street food internațional și DJ sets (Larisa la ora 12:00, Lemon la ora 15:30).

– Parada maşinilor Gumball 3000 (de la ora 19:30).

– Celebrul raliu internațional Gumball 3000 revine la București după aproape 10 ani.

– Peste 100 de supermașini vor fi conduse de artiști, sportivi, actori, influenceri și lideri din business.

– Sosirea în Piața Constituției: ora 19:30.

– Lansare în premieră mondială: Koenigsegg Jesko „Cobyx” (ora 18:15).

– Traseu Gumball 2025: Istanbul – București – Belgrad – Florența – Nisa – Valencia – Ibiza (4.828 km).

– Program musical & video mapping susținut de Gumball 3000:

– ora 20:30 – Adekunle Gold (afrobeats)

– ora 21:00 – EVE (rapperiță, laureată Grammy)

– ora 21:30 – Afrojack (DJ, Olanda)

– ora 22:30 – Afrojack & Vikkstar (Sidemen) – set special back-to-back

ACCES

– Locație: Piața Constituției, București

– Date: 20 și 21 septembrie 2025

– Ore: Sâmbătă, înre orele 16:00 – 23:00 și duminică, între orele 12:00 – 23:00

– Intrare liberă la toate activitățile.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS