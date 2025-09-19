iMapp Bucharest #10, 20-21 septembrie 2025, în Piața Constituției. Intrarea este liberă

Primăria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, organizează în weekendul 20 – 21 septembrie 2025 Zilele Bucureștiului. Evenimentul marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei și 10 ani de iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari festivaluri de video mapping din lume.

Pe parcursul a două zile, Piața Constituției devine locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală și motorsportul se întâlnesc într-un eveniment de amploare, care atrage atât publicul larg, cât și vizitatori internaționali.

Sâmbătă, 20 septembrie | iMapp Bucharest – Winners League

Program: în intervalul orar 16:00 – 23:00

– Food Truck Festival – de la ora 16:00, street food și muzică live, cu DJ Sylvio la deschidere.

– Muzică live & DJ sets:

• ora 18:00 – DJ Varer și DJ Christian Thomson

• ora 18:30 – Adrian Șaguna & Arias, invitat special – toboșarul Emil Vergo

• ora 20:00 – DJ-ul belgian HVMZA

iMapp Bucharest – Winners League (ora 21:30): competiție internațională de video mapping pe fațada Palatului Parlamentului (23.000 mp – cea mai mare suprafață de proiecție din lume).

– Participă câștigătorii a 7 festivaluri internaționale (China, Franța, Germania, Indonezia, Japonia, SUA și Ungaria).

– Publicul poate vota lucrarea preferată prin SMS.

– Juriul internațional desemnează Marele Câștigător.

Momente speciale: două lucrări de video mapping realizate de Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio:

– o lucrare dedicată lui George Enescu, realizată de CREART cu sprijinul ARTEXIM pe un fragment din Rapsodia Română nr. 1 de Enescu, interpretată de Orchestra Națională a Franței, dirijată de Cristian Măcelaru.

– o lucrare dedicată lui Constantin Brâncuși, lansată de Institutul Cultural Român pentru a anunța expoziția „Brâncuși – The Birth of Modern Sculpture”, deschisă la H’ART Museum Amsterdam, în colaborare cu Centre Pompidou.

Duminică, 21 septembrie | iMapp Bucharest X Gumball 3000

Program: în intervalul orar 12:00 – 23:00

– Food Truck Festival – street food internațional și DJ sets (Larisa la ora 12:00, Lemon la ora 15:30).

– Parada maşinilor Gumball 3000 (de la ora 19:30).

– Celebrul raliu internațional Gumball 3000 revine la București după aproape 10 ani.

– Peste 100 de supermașini vor fi conduse de artiști, sportivi, actori, influenceri și lideri din business.

– Sosirea în Piața Constituției: ora 19:30.

– Lansare în premieră mondială: Koenigsegg Jesko „Cobyx” (ora 18:15).

– Traseu Gumball 2025: Istanbul – București – Belgrad – Florența – Nisa – Valencia – Ibiza (4.828 km).

– Program musical & video mapping susținut de Gumball 3000:

– ora 20:30 – Adekunle Gold (afrobeats)

– ora 21:00 – EVE (rapperiță, laureată Grammy)

– ora 21:30 – Afrojack (DJ, Olanda)

– ora 22:30 – Afrojack & Vikkstar (Sidemen) – set special back-to-back

ACCES

– Locație: Piața Constituției, București

– Date: 20 și 21 septembrie 2025

– Ore: Sâmbătă, înre orele 16:00 – 23:00 și duminică, între orele 12:00 – 23:00

– Intrare liberă la toate activitățile.