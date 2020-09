In interiorul fabricii Vascar. Directorul General Vlad Ciuburciu: „In industria alimentara, siguranta este prioritara”

Vlad Ciuburciu, directorul companiei Vascar, unul dintre principalii jucatori de pe piata carnii din Romania, a dezvaluit cum se desfasoara activitatea in cadrul fabricii cu capacitate extinsa de productie de la Vaslui. Acolo, se produc mezelurile, specialitatile din carne, conservele, semipreparatele si produsele din carne fresh care apoi ajung in magazinele proprii din zona Moldovei, in magazinele traditionale partenere si hypermarketurile din intreaga Romanie, dar si la export.

„Vascar este una dintre putinele companii din Romania care inca mai exista dinainte de 1989. A fost infiintata in anul 1984, sub numele de Industria Carnii Vaslui, a fost privatizata in primii ani de dupa Revolutie si inca prospera. Suntem printre putinele companii care produc o gama atat de variata de produse din carne”, a explicat Vlad Ciuburciu.

Intrebat, in cadrul unui interviu, cum s-a desfasurat activitatea in cadrul fabricii Vascar de la Vaslui in ultimele luni, tinand cont de situatia sanitara si economica la nivel global, Directorul General a raspuns: „In ceea ce priveste productia de conserve, din februarie am inceput sa lucram in doua schimburi, intrucat un singur schimb nu mai putea acoperi intreaga cerere. In prezent, lucram la 80% din capacitatea totala in ceea ce priveste productia de conserve, iar pana la finalul anului vom ajunge la 100%. Am avut flerul ca, in luna februarie, sa introducem cel de-al doilea schimb, ceea ce ne-a permis ca in luna martie sa lucram la capacitate maxima.”

Referitor la productia de mezeluri, Ciuburciu (Vascar) a precizat: „Avem capacitati, lucram tot in doua schimburi, intrucat trebuie sa asiguram distantarea intre angajati.”

De altfel, in fabrica Vascar de la Vaslui, nu se face niciun fel de compromis atunci cand vine vorba despre sanatatea angajatilor, calitatea produselor si grija si respectul fata de clienti.

„Am luat toate masurile sanitare si igienice necesare pentru a ne proteja fabrica, iar in prezent prioritatile noastre sunt siguranta angajatilor si a produselor si lipsa incidentelor. Am incheiat un parteneriat cu o clinica medicala, facem teste angajatilor care se intorc din concediu. Incercam sa minimizam riscurile, intrucat lucram in industria alimentara si nu ne permitem sa oprim activitatea nici macar o zi. Folosim masti, manusi, capeline, acestea sunt standarde de baza in industria noastra. Facem instruiri in fiecare zi cu angajatii nostri, in ceea ce priveste masurile suplimentare de siguranta, introduce in aceasta perioada”, a mai spus Ciuburciu.

In cadrul aceluiasi interviu, Directorul General Vascar a vorbit si despre investitiile aflate in desfasurare in cadrul companiei. „Compania noastra investeste permanent, in fiecare an ne-am propus un anumit buget, in functie de contextul de piata si de viziunea noastra pe termen mediu si lung. Anul trecut, am inceput un proiect de dezvoltare, deschidem o noua sectie de productie in cadrul fabricii, iar in luna iulie am finalizat investitia si din punctul de vedere al implementarii si probelor tehnologice. Vorbim despre o linie de semipreparate, formate din carne tocata, mici si alte produse, investitia ridicandu-se la 1 milion de euro, in echipamente si infrastructura”, a conchis Vlad Ciuburciu.