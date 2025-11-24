Jimmy Cliff, legenda reggae şi autorul piesei „Reggae Night”, a murit la vârsta de 81 de ani

Legendarul cântăreţ jamaican Jimmy Cliff a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat soţia sa într-un mesaj publicat pe Instagram.

Artistul suferea de pneumonie. „Cu profundă tristeţe vă anunţ că soţul meu, Jimmy Cliff, ne-a părăsit în urma unei crize convulsive urmată de pneumonie”, se arată în postarea distribuită pe contul oficial al cântăreţului.

„Jimmy, iubirea mea, odihneşte-te în pace. Îţi voi respecta ultima dorinţă. Vă rog să ne respectaţi intimitatea în aceste momente dificile”, a scris soţia sa, Latifa, adăugând că „mai multe informaţii vor fi comunicate ulterior”.

Celebru în întreaga lume, Jimmy Cliff a compus hituri precum „Reggae Night”, „I Can See Clearly Now” sau „You Can Get It If You Really Want”.

El este unul dintre puţinii muzicieni, alături de Bob Marley şi alţii, care au primit Ordinul de Merit al Jamaicăi.