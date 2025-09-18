Marea Britanie: Banchet regal plin de fast la castelul Windsor pentru Donald Trump

Regele Charles al III-lea a fost gazda miercuri seara unui banchet de stat fastuos în onoarea lui Donald Trump, reunind 160 de invitați și familia regală la castelul Windsor, lângă Londra, scrie AFP.

Această vizită de stat este ‘o mare onoare’, a declarat președintele american, așezat lângă rege, subliniind că este singurul președinte american care a fost invitat vreodată de două ori pentru o astfel de vizită.

Președintele american s-a aflat în centrul mesei lungi de 47,3 metri, așezată în imensa sală de recepție a castelului, St George’s Hall.

El a stat între regele Charles al III-lea și nora acestuia, prințesa Catherine îmbrăcată într-o rochie aurie, a cărei frumusețe a lăudat-o încă o dată.

Melania Trump, într-o rochie galbenă cu centură roz, a stat lângă regina Camilla, îmbrăcată în albastru. Un jurnal ucrainean, Kyiv Post, a interpretat alegerea acestor culori ca o expresie subtilă de sprijin pentru Ucraina

Într-un discurs sobru și scurt, regele Charles al III-lea a lăudat ‘angajamentul personal’ al lui Donald Trump pentru a încerca să pună capăt conflictelor din întreaga lume.

De asemenea, a abordat subiectul său preferat: conservarea mediului pentru generațiile viitoare.

Donald Trump, deși este un apărător al combustibililor fosili, a lăudat angajamentul regelui de a ‘restaura viața râurilor (…) și de a planta copaci’.

Magnatul media Rupert Murdoch, 94 de ani, s-a numărat printre invitați, în ciuda procesului pe care i l-a intentat recent Donald Trump, de care a fost așezat departe.

Lumea tehnologiei a fost larg reprezentată, în special cu CEO-ul Apple, Tim Cook, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang și Steve Schwarzman de la Blackstone.

Invitații, printre care secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul trezoreriei Scott Bessent și trimisul special Steve Witkoff, au putut savura panna cotta cu năsturel de Hampshire, biscuiți cu parmezan și salată din ouă de prepeliță, ballotine de pui de Norfolk, învelit în dovlecei, cu sos infuzat cu cimbru , iar la desert bule de înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură de Kent și prune coapte Victoria. Meniul a fost în franceză, cu traducere în engleză.

Coniacul servit după cină era din 1912, anul în care s-a născut în Scoția mama lui Donald Trump, iar pentru această ocazie a fost creat un cocktail ‘Transatlantic Whisky Sour’.

Printre invitați s-au numărat și fostul jucător profesionist de golf englez de șase ori câștigător unor turnee de Grand Slam Nick Faldo, precum și jucătoarea de golf engleză Charley Hull, în onoarea unui președinte american care era un mare fan al acestui sport.

Fiica lui Donald Trump Tiffany a fost singura dintre cei cinci copii ai săi care a participat.

Puțini invitați au fost, însă, din lumea culturii și a filmului.

Regele este cunoscut pentru pasiunea sa pentru horticultură, iar unele dintre aranjamentele florale decorând masa, pe lângă 139 de lumânări, au fost compuse cu flori din grădinile Palatului Buckingham și de la Windsor.

O sută de persoane au servit o cină a cărei pregătire a mesei a durat o săptămână. Cele 1.452 de tacâmuri a fost aranjate încă de luni.

Donald Trump nu bea alcool, dar lista de vinuri a inclus un vin roșu din California Ridge Vineyards, Monte Bello, din 2000, un vin alb spumant englezesc Wiston Estate din 2016 și șampanie Pol Roger Extra Cuvée de Réserve din 1998.