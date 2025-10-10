Premierul Ungariei, Viktor Orban, cântă și bea la Cluj (VIDEO)

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află pe lista de invitați a liderului UDMR, Kelemen Hunor, la congresul pe care-l organizează vineri, la Cluj. Până atunci, și-a făcut încălzirea cu un vin și-un cântec, într-un restaurant din inima Transilvaniei.

Pe 10 octombrie, are loc cel de-al XVII-lea congres al UDMR, începând cu ora 11.00, în Complexul Juc-Herghelie din Cluj. Printre invitați se numără președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, ministrul USR al Economiei Radu Miruță și șefa USR Cluj Oana Murariu.

Și premierul Ungariei Viktor Orban a fost invitat de confrații săi din România să ia parte la evenimentul politic de anvergură. Până atunci, liderul de la Budapesta s-a încălzit cu vin roșu și cântece tradiționale.

A cântat alături de muzicanți și a închinat în timp ce interpreta versurile unui celebru cântec popular unguresc al cărui mesaj, în română, s-ar traduce: „Noi nu plecăm de-aici”.

Orban este cazat la Hotelul Vibre de pe strada Constantin Brâncuși, apoi a ieșit cu câțiva dintre cei care îl însoțesc să mănânce la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca, relatează presa locală.

Încântat de prestația sa artistică, premierul a postat episodul artistic pe pagina sa de facebook.