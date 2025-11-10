SUA închid ușa pentru persoanele cu boli cronice și vârstnici

Administrația Donald Trump a lansat o directivă internă către ambasadele americane: solicitanții de viză cu boli cronice – diabet, obezitate, boli cardiovasculare – sau vârstnici pot primi refuz pe motiv că ar putea deveni „o povară pentru societate”.

Anterior, controlul medical viza boli contagioase; acum, directiva menționează explicit condiții precum astm, apnee în somn, obezitate, tulburări neurologice sau psihice.

Cererea: solicitantul trebuie să arate că poate acoperi costurile tratamentului fără ajutorul statului american.

Ofițerilor de vize li s-a dat libertatea să decidă pe baza a „ce ar putea” deveni solicitantul. Se verifică inclusiv starea de sănătate a membrilor familiei: „Are dependenți bolnavi care îl împiedică să muncească?” se întreabă directiva.

Directivele indică că bolile cronice „pot necesita sute de mii de dolari” pentru tratament.

Cu aproximativ 10% din populația mondială având diabet, și bolile cardiovasculare fiind principala cauză de deces, impactul este uriaș.

Criticii spun că noua regulă favorizează imigrarea celor tineri, sănătoși și cu resurse financiare – un profil „ideologic”, nu doar legal.

Cele mai afectate: persoanele din țări cu acces limitat la tratamente și cei cu profesii mai puțin plătite. Avocați de imigrare avertizează: ofițerii de consulat nu sunt medici, însă li s-a dat autoritatea să prevadă costuri medicale viitoare – ceea ce contravine propriului Manual pentru Afaceri Externe al Departamentului de Stat.

Această măsură se înscrie într-un pachet larg de restricții: taxa specială de 100.000 USD pentru vizele de muncă tip H-1B, „gold card” de 1 milion USD pentru rezidență, toate sub umbrela sloganului „Americanii pe primul loc”.

În 2024-2025, administrația Trump a accentuat combaterea imigrației legale, reducând plafonul de refugiați, crescând taxele și înăsprind criteriile de selectare.

Noua directivă medicală marchează o schimbare de paradigmă – de la verificarea bolilor contagioase la evaluarea riscului financiar al afecțiunilor cronice.

Românii sau alți aplicanți europeni care plănuiesc stabilirea în SUA trebuie să se gândească serios: vârsta, istoricul de diabet, greutatea corporală, bolile cronice – toate pot deveni obstacole decise la discreția funcționarului consular.