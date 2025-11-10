Acasa MagazinLife SUA închid ușa pentru persoanele cu boli cronice și vârstnici

SUA închid ușa pentru persoanele cu boli cronice și vârstnici

scris de Ștefan Constantinescu
scris de Ștefan Constantinescu 20 Afisari

Administrația Donald Trump a lansat o directivă internă către ambasadele americane: solicitanții de viză cu boli cronice – diabet, obezitate, boli cardiovasculare – sau vârstnici pot primi refuz pe motiv că ar putea deveni „o povară pentru societate”.
Anterior, controlul medical viza boli contagioase; acum, directiva menționează explicit condiții precum astm, apnee în somn, obezitate, tulburări neurologice sau psihice.

Cererea: solicitantul trebuie să arate că poate acoperi costurile tratamentului fără ajutorul statului american.

Ofițerilor de vize li s-a dat libertatea să decidă pe baza a „ce ar putea” deveni solicitantul. Se verifică inclusiv starea de sănătate a membrilor familiei: „Are dependenți bolnavi care îl împiedică să muncească?” se întreabă directiva.

Directivele indică că bolile cronice „pot necesita sute de mii de dolari” pentru tratament.

Cu aproximativ 10% din populația mondială având diabet, și bolile cardiovasculare fiind principala cauză de deces, impactul este uriaș.

Criticii spun că noua regulă favorizează imigrarea celor tineri, sănătoși și cu resurse financiare – un profil „ideologic”, nu doar legal.

Cele mai afectate: persoanele din țări cu acces limitat la tratamente și cei cu profesii mai puțin plătite. Avocați de imigrare avertizează: ofițerii de consulat nu sunt medici, însă li s-a dat autoritatea să prevadă costuri medicale viitoare – ceea ce contravine propriului Manual pentru Afaceri Externe al Departamentului de Stat.

Această măsură se înscrie într-un pachet larg de restricții: taxa specială de 100.000 USD pentru vizele de muncă tip H-1B, „gold card” de 1 milion USD pentru rezidență, toate sub umbrela sloganului „Americanii pe primul loc”.

În 2024-2025, administrația Trump a accentuat combaterea imigrației legale, reducând plafonul de refugiați, crescând taxele și înăsprind criteriile de selectare.

Noua directivă medicală marchează o schimbare de paradigmă – de la verificarea bolilor contagioase la evaluarea riscului financiar al afecțiunilor cronice.

Românii sau alți aplicanți europeni care plănuiesc stabilirea în SUA trebuie să se gândească serios: vârsta, istoricul de diabet, greutatea corporală, bolile cronice – toate pot deveni obstacole decise la discreția funcționarului consular.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult