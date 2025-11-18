Surorile gemene Kessler, vedete ale anilor ’60, au murit în aceeaşi zi, la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată

Surorile Kessler, celebrele dansatoare inseparabile din anii ’50-’70, care au apărut în toate sălile de spectacol din Europa, de la Düsseldorf la Lido de Paris, trecând prin Roma şi Milano, dar şi la televiziunea franceză în emisiunile lui Sacha Distel, s-au sinucis în aceeaşi zi de noiembrie, potrivit ziarului german Bild, care a anunţat această tristă veste cu titlul: „Au ales să-şi pună capăt zilelor împreună. Nu mai doreau să trăiască!”.

Această moarte simultană nu a surprins Bild, care aminteşte că, în aprilie 2024, gemenele îi declaraseră „că doreau să plece în aceeaşi zi şi ca cenuşa lor să fie depusă într-o urnă comună, alături de cea a mamei lor iubite, Elsa, şi a câinelui lor, Yello. Aceste dorinţe, au adăugat ele, sunt consemnate într-un testament”.

În Germania, sinuciderea asistată este prevăzută de lege. Cu toate acestea, trebuie respectate anumite condiţii legale. Persoanele trebuie să acţioneze în mod liber şi să fie pe deplin responsabile pentru faptele lor. Niciun terţ, chiar şi unul desemnat, nu are dreptul să ucidă persoana sau persoanele care doresc să moară. În acest caz, ar fi vorba de eutanasie activă, un act pedepsit de legislaţia germană.

Celebre dincolo de Rin, surorile Alice şi Ellen Kessler s-au născut la 20 august 1936 la Nerchau, în landul Saxonia. După o tinereţe dedicată dansului clasic, la începutul anilor ’50 se îndreaptă către arta cabaretului, apoi către music-hall. În 1952, părăsesc RDG-ul comunist pentru a se stabili în Germania de Vest, la Düsseldorf. Foarte repede, patronul Lido de Paris le remarcă talentul şi le angajează în trupa sa.

Şapte ani mai târziu, devenite atât cântăreţe, cât şi dansatoare vedete de revistă, ele reprezintă Germania la concursul Eurovision, foarte prestigios la acea vreme. Ele s-au clasat pe locul 8 cu piesa „Nous voulons nous promener ce soir” („Heut möcht ich bummeln”).

Recunoscute de la Paris la Los Angeles, vedetele de la Hollywood, printre care se numără Frank Sinatra, Burt Lancaster şi Elvis Presley, dar şi cântăreţul francez Marcel Amont, nu vor ezita niciodată să pozeze sau să se întâlnească cu cele două surori, cu o prezenţă şi o fotogenie excepţionale.