Toţi alpiniștii rămaşi blocaţi pe Everest în urma ninsorilor au fost salvaţi

Toţi alpiniștii rămaşi blocaţi weekend-ul trecut în urma ninsorilor abundente la poalele muntelui Everest, pe versantul tibetan (în vestul Chinei), au fost salvaţi, a relatat miercuri dimineaţă agenţia de presă Xinhua, informează AFP.

În total, 580 de alpiniștii şi peste 300 de ghizi şi însoţitori s-au refugiat în micul oraş Qudang pentru a se adăposti, a precizat agenţia, citând autorităţile locale.

Sute de persoane rămăseseră blocate din cauza vremii nefavorabile în cursul weekend-ului, fie în vale, fie în taberele aflate pe versanţii de la poalele Everestului.

Autorităţile au lansat operaţiuni de salvare care au mobilizat sute de persoane, ajutate de cai şi de iaci, la altitudini de câteva mii de metri.

Vizitatorii au început să sosească în număr mare de la mijlocul săptămânii trecute în munţii din vestul Chinei, cu ocazia celor opt zile de vacanţă naţională care se încheie miercuri. În această perioadă, activitatea turistică creşte considerabil.