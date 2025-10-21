Trump demolează o parte a Casei Albe

O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnaliști ai agenției France Presse.



‘Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de bal’, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social.

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 de milioane de dolari, urmează să aibă o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea șefilor de stat străini și alte evenimente de amploare, a precizat președintele.

Impunătoarea clădire albă cu ferestre impunătoare, conform machetelor, va fi construită pe locul actualei aripi de est (East Wing), unde se află în mod tradițional birourile Primei Doamne.

Aripa Casei Albe este pe cale de ‘a fi complet modernizată’ și ‘va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată’, s-a entuziasmat Donald Trump luni.

Potrivit acestuia, noua sală de bal va fi finanțată în întregime din fonduri private, în special de la ‘patrioți generoși și companii superbe’.

Săptămâna trecută, republicanul a găzduit un mare dineu pentru a mulțumi miliardarilor și marilor companii pentru donațiile lor. Printre invitați s-au numărat reprezentanți de la mari corporații, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft și Palantir, precum și gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin.

De la revenirea sa la putere, luxoasa sa reședință de la Mar-a-Lago din Florida îi servește drept model pentru aranja Casa Albă după imaginea acesteia.

Biroul Oval, de exemplu, a fost încărcat cu ornamente aurite, iar două steaguri americane imense au fost plantate pe peluze.

Casa Albă este reședința și locul de muncă al președinților americani încă din 1800. Primul care a locuit acolo a fost John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite.