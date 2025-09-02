Acasa MagazinLife Un zbor Detroit-Shanghai s-a transformat într-un coşmar: pilotul s-a îmbolnăvit şi pasagerii au fost nevoiţi să-şi petreacă mai mult de 24 de ore în avion

Un zbor Detroit-Shanghai s-a transformat într-un coşmar: pilotul s-a îmbolnăvit şi pasagerii au fost nevoiţi să-şi petreacă mai mult de 24 de ore în avion

scris de A.B.
scris de A.B. 6 Afisari

Pasagerii unei curse care decolase din Detroit, Statele Unite, cu destinaţia Shanghai, China, au trăit un adevărat coşmar. Zborul trebuia să dureze 16 ore, dar avionul a fost nevoit să facă sâmbătă un ocol neprevăzut, a anunţat compania aeriană americană Delta Airlines într-un comunicat.

  În timp ce survolau Alaska, după cinci ore de zbor, pasagerii avionului, un Airbus A350-900, au aflat că zborul trebuie să facă un ocol de 4.000 de kilometri. Motivul: pilotul, care se îmbolnăvise. Deoarece acesta nu mai putea să ducă zborul la bun sfârşit în condiţii de siguranţă, s-a luat decizia de a devia zborul către Los Angeles, California, relatează Le Figaro.

Pasagerii, ţintuiţi în scaunele avionului, au avut nevoie de multă răbdare. Abia după trei ore a sosit un pilot înlocuitor şi avionul a putut părăsi pista şi decola din nou spre China.

„Ne cerem scuze clienţilor noştri pentru întârzierea călătoriei”, a transmis Delta Airlines.

 

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult