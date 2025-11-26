Ziua Recunoștinței: Ce sărbătoresc americanii de Thanksgiving și de ce este o sărbătoare atât de populară

Ziua Recunoștinței este o sărbătoare americană anuală celebrată în ultima zi de joi a lunii noiembrie. În 2025, Ziua Recunoștinței este pe 27 noiembrie.

Prietenii și familia se adună pentru un festin mare și mulțumesc pentru recolta din acest an. Ei obișnuiesc să stea la masă și să spună pentru ce este fiecare recunoscător.

Ziua Recunoștinței – istorie și origini

Din punct de vedere istoric, originile Zilei Recunoștinței datează din 1621, când coloniștii englezi (pelerinii) din Plymouth (astăzi în Massachusetts), au împărțit un ospăț, cu populația nativă Wampanoag.

Cu trecerea anilor, desemnarea festinurilor dedicate mulțumirii „pe o bază anuală sau ocazională a devenit o practică obișnuită și în alte așezări din Noua Anglie”.

În afară de masa originală împărtășită în 1621, pelerinii au organizat a doua lor Zi a Recunoștinței în 1623 pentru a sărbători sfârșitul unei perioade lungi de secetă. Au fost organizate și alte festinuri de mulțumire pentru diverse motive în anii următori. Cu toate acestea, tehnic vorbind, prima Ziua Recunoștinței oficială și desemnată a fost sărbătorită mult mai târziu, în 1789.

Conform Arhivelor Naționale, Congresul i-a cerut președintelui George Washington să stabilească o zi națională de recunoștință. Astfel, joi, 26 noiembrie 1789, a fost declarată „Ziua Recunoștinței Publice”.

Ziua Recunoștinței este despre reflectarea asupra binecuvântărilor și recunoștința față de lucrurile frumoase din viață. Până la urmă, în Proclamația de Ziua Recunoștinței a președintelui George Washington din 1789, el și-a exprimat scopul: „Având în vedere că este datoria tuturor națiunilor să recunoască providența Atotputernicului Dumnezeu, să asculte voia Lui, să fie recunoscători pentru beneficiile Sale și să implore umil protecția și favorul Lui”.

Ziua Recunoștinței este sărbătorită și în Canada în octombrie, având origini în perioada colonială.

În Statele Unite, Ziua Recunoștinței este sărbătorită în a patra zi de joi din noiembrie, cu puține excepții. În 2022, Ziua Recunoștinței a fost sărbătorită joi, 24 noiembrie.

În 1863, președintele Abraham Lincoln a proclamat o zi națională de mulțumire care să fie sărbătorită. După o rezoluție comună a Congresului, președintele Franklin D. Roosevelt a emis o proclamație în 1942, desemnând a patra joi din noiembrie ca Ziua Recunoștinței.

Ziua Recunoștinței este sărbătorită în Canada în a doua zi de luni din octombrie începând cu 1957. Parlamentul a instituit pentru prima dată Ziua Națională de Recunoștință în 1879.

Semnificația Zilei Recunoștinței

Ziua Recunoștinței este sărbătorită ca o modalitate de a mulțumi pentru familie, prieteni, hrană, sănătate și alte aspecte pozitive.

Unele familii integrează aspecte religioase prin mulțumiri în rugăciune, dar Ziua Recunoștinței este o sărbătoare federală și este sărbătorită la nivel național.

În vremurile moderne, sărbătoarea a devenit un simbol al recunoștinței, păcii și celebrării binecuvântărilor.

Ce mâncăruri se servesc în această zi

Meniurile de Ziua Recunoștinței sunt destul de tradiționale, dar pot varia în funcție de diferențele regionale și culturale. Cina tipică de Ziua Recunoștinței include, în mod obișnuit, un curcan mare la cuptor, piure de cartofi, umplutura curcanului formată din firimituri de pâine cu ierburi și legume, sos de merișoare și plăcintă de dovleac.

Curcanul întreg la cuptor este în mod obișnuit centrul atenției la cina de Ziua Recunoștinței, în așa măsură încât sărbătoarea este poreclită „ziua curcanului”. Sosul de merișoare este de obicei servit pentru a însoți masa.

Ca garnitură se servește piure de cartofi, renumitul sos „gravy” făcut din zeama de la friptura de curcan îngroșat cu amidon sau făină, cartofi dulci, fasolea verde la cuptor și macaroane cu brânză.

Ca desert, americanii servesc de Ziua Recunoștinței plăcintă de dovleac sau plăcintă cu nuci pecan.

Tradiții de Ziua Recunoștinței

Parada Macy’s de Ziua Recunoștinței este una dintre cele mai faimoase tradiții de sărbătoare din Statele Unite.

În New York City, mii de oameni se așează de-a lungul străzilor din Manhattan pentru a urmări această paradă, cunoscută în special pentru baloanele sale gigantice umflate care plutesc între zgârie-nori, foarte sus deasupra privitorilor.

Rupe osul dorinței pentru noroc. Ar putea suna ciudat, dar este o chestie reală. După ce se taie curcanul, osul dorinței, un os în formă de Y, este pus deoparte să se usuce. Odată ce masa s-a încheiat, două persoane își pun dorințe și rup osul dorinței. Cine se alege cu bucata mai mare se spune că își va vedea dorința împlinită și va avea noroc în anul care urmează.

Nicio Zi a Recunoștinței nu ar fi completă fără masa tradițională. Mâncărurile obligatorii sunt: curcan la cuptor, sos de merișoare, umplutură, piure de cartofi cu sos, cartofi dulci și varză de Bruxelles. Casserola de fasole verde a devenit un fel popular, în special în Midwest.

Încheierea mesei este, desigur, încununată cu plăcinta de dovleac pentru desert. După toate acestea, este timpul pentru următoarea tradiție.

Siesta. După o după-amiază plină de gătit și mâncare delicioasă, mulți se retrag pe canapea pentru o siestă la mijlocul zilei. Curcanul este bine cunoscut ca vinovat pentru această instalare bruscă a somnolenței, datorită nivelurilor ridicate ale aminoacidului triptofan.

Deși triptofanul este cunoscut pentru eliberarea substanțelor chimice precum melatonina (care te face somnoros), nu este în întregime vina curcanului.

Consumul de alte alimente bogate în zahăr (cum ar fi plăcinta) crește, de asemenea, senzația de somnolență, la fel ca și orice masă atât de bogată. Dar, cu tot agitația sărbătorii, fiecare merită odihnă.

Ziua Recunoștinței este un moment perfect pentru a reflecta asupra anului împreună cu familia și prietenii.

Fie în timpul mesei, fie mai târziu în zi, participanții la masa de Ziua Recunoștinței împărtășesc ceva pentru care sunt deosebit de recunoscători.

Fotbalul este cel mai popular sport de urmărit în SUA și ideea meciurilor jucate în Ziua Recunoștinței datează de fapt din 1876, la scurt timp după ce jocul a fost inventat.

Familia și prietenii se adună pentru a urmări echipele lor preferate într-unul dintre sporturile preferate ale Americii.

Sau, pentru a arde câteva calorii consumate în timpul mesei de Ziua Recunoștinței, unele familii se împart în echipe și joacă un meci de fotbal ei înșiși.

Deoarece majoritatea oamenilor sărbătoresc Ziua Recunoștinței cu familiile lor, dedicarea timpului pentru a fi recunoscător pentru prieteni a devenit la fel de importantă. Adunarea prietenilor, numită pe bună dreptate „Friendsgiving”, este o tradiție mai recentă.

Este un moment pentru a împărți o masă și a te bucura de compania celorlalți înainte de a merge acasă pentru a te alătura familiei.

Magazinele din toată America au unele dintre cele mai mari vânzări în ziua de după Ziua Recunoștinței, adică Black Friday. Această zi este aproape o sărbătoare în sine. Deși tradiția de cumpărături s-a schimbat odată cu creșterea comerțului electronic, oamenii stau în continuare la coadă ore în șir dimineața devreme pentru a obține reduceri excelente și a începe cumpărăturile de Crăciun în avans.

Unde se sărbătorește Ziua Recunoștinței

Ziua Recunoștinței, cunoscută drept Thanksgiving Day, este o sărbătoare cu origini istorice și culturale profunde, fiind celebrată în mai multe colțuri ale lumii.

Ziua Recunoștinței este una dintre cele mai importante sărbători naționale din Statele Unite și are loc în fiecare a patra joi din noiembrie. Tradiția își are rădăcinile în sărbătorile coloniștilor din Plymouth în secolul al XVII-lea. Evenimentul este celebrat prin reuniuni familiale, parade spectaculoase și o cină festivă, având curcanul ca element central al mesei.

În Canada, Ziua Recunoștinței se sărbătorește în fiecare a doua luni din octombrie. Aceasta reflectă recunoștința pentru recolta toamnei și binecuvântările anului, având o semnificație similară cu cea din SUA, dar o atmosferă mai relaxată. Tradițiile includ mese festive cu preparate precum curcan, plăcintă de dovleac și legume proaspete.

În Liberia Thanksgiving Day este sărbătorită în prima joi din noiembrie. Sărbătoarea reflectă influențele americane și este marcată prin festivități care includ mâncăruri tradiționale, rugăciuni în biserici și dansuri.

În Grenada, Thanksgiving Day este celebrată pe 25 octombrie. Totuși, această dată are o semnificație diferită, fiind mai degrabă o comemorare a intervenției militare americane din 1983 decât o sărbătoare a recunoștinței pentru recolte.

Tradiții similare în alte culturi

Deși nu toate țările au o „Zi a Recunoștinței” oficială, multe culturi sărbătoresc în stil similar.