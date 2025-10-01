Actrița Julie Andrews împlinește 90 de ani (1 octombrie)

Actrița Julie Andrews s-a născut la 1 octombrie 1935, în localitatea Walton-on-Thames, în apropiere de Londra. Încă din copilărie, părinții, interpreți de vodevil, au descoperit că fiica lor are calități vocale extraordinare și au îndrumat-o spre o carieră muzicală. De-a lungul copilăriei și adolescenței a cântat în săli de muzică, însă adevăratul debut pe scenă va avea loc, la vârsta de 20 de ani, în producția ‘Cinderella’, la London Palladium.



În 1954, a jucat pe Broadway, în ‘The Boy Friend’ și a devenit vedetă doi ani mai târziu, în 1956, în rolul Elizei Doolittle în musicalul ‘My Fair Lady’. A continuat să joace în producția de televiziune ‘Cinderella’ (1957) și în ‘Guenevere’ și ‘Camelot’ (1960).

Robert Preston şi Julie Andrews

În 1963, Walt Disney a întrebat-o pe actriță dacă ar dori să joace în viitoarea sa producție, o fantezie muzicală fastuoasă, care îmbina acțiunea live și animația. Ea a fost de acord să accepte în situația în care nu va obține rolul în filmul ‘My Fair Lady’ (1964). După ce a fost distribuită în ‘My Fair Lady’, a jucat în filmul ‘Mary Poppins’ (1964) al lui Walt Disney, rol care i-a adus un Oscar pentru cea mai bună actriță, menționează imdb.com.

În anii ce au urmat, a lucrat cu mai mulți regizori, între aceștia numărându-se Arthur Hiller pentru ”The Americanization of Emily” (1964), Robert Wise – ‘The Sound of Music’ (1965) și Alfred Hitchcock – ‘Tom Curtain’ (1966). Au urmat roluri de succes în peliculele ‘Thoroughly Modern Millie’ (1967), ‘Star’ (1968), ‘Darling Lili’ (1970).

În 1979, a revenit pe micul ecran cu un rol în comedia romantică ’10’, realizată de soțul său, regizorul Blake Edwards. A urmat un alt rol important, în comedia clasică ‘Victor Victoria’ (1982), o poveste magică, de pe scena unui cabaret, a unei femei ce pretinde că este bărbat. Acest rol îi va aduce și o nominalizare la Oscar, mai menționează imdb.com.

În 1999, a obținut un rol în pelicula ‘One Special Night’.

Andrews și-a văzut cariera întreruptă în 1997, când a suferit o operație la gât, care i-a afectat pentru totdeauna corzile vocale. Departe însă de a se retrage de pe scenă, artista care a câștigat procesul împotriva echipei medicale care a operat-o, a jucat în 2001 în ‘The Princess Diaries’, iar în 2003 a debutat, la New York, ca regizoare de teatru cu piesa ‘The Boy Friend’, aceeași în care a jucat, în 1954, pe Broadway.

Filmografia sa a inclus: ‘Hawaii’ (1966), ‘The Tamarind Seed’ (1974), ‘Little Miss Marker’ (1980), ‘That’s Life!’ (1986), ‘A Fine Romance’ (1992), ‘Relative Values’ (2000), ‘The Princess Diaries’ (2001), ‘The Cat That Looked at a King’ (2004), ‘The Princess Diaries 2: Royal Engagement’ (2004), ‘Shrek 2’ (2004 – voce), ‘Shrek the Third’ (2007 – voce), ‘Enchanted’ (2007 – voce), ‘Shrek Forever After’ (2010 – voce), ‘Despicable Me’ (2010 – voce), ‘Tooth Fairy’ (2010), ‘Despicable Me 3’ (2017 – voce), ‘Julie’s Greenroom’ (serie tv – 2017), ‘Aquaman’ (2018).

Din palamaresul său mai recent amintim: ‘The King’s Daughter’ (2022 – voce), ‘Minions: The Rise of Gru’ (2022 – voce), ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ (2023 – voce), ‘Bridgerton’ (serie tv – 2020-2024).

În 2008, Julie Andrews și-a publicat biografia, ‘Home: A Memoir of My Early Years’, în care a dezvăluit detalii legate de copilăria și tinerețea petrecute în Marea Britanie. Julie Andrews a scris și cărți pentru copii. A fost căsătorită de două ori și are trei copii.