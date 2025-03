Actrița Sarah Jessica Parker împlinește 60 de ani (25 martie)

Actrița și producătoarea de film Sarah Jessica Parker s-a născut la 25 martie 1965 în Nelsonville, Ohio, SUA. A urmat cursurile mai multor școli, printre care American Ballet Theater și New York Professional Children’s School. Pasiunea pentru actorie s-a manifestat de când era mică, apărând în diverse piese de teatru organizate în școală.

În 1976, după ce a primit primul său rol pe Broadway în ”The Innocents”, s-a mutat în New Jersey, pentru a putea continua cariera abia începută. Filmul său de debut a fost în 1979 – ”Rich Kids” – unde a jucat alături de John Lithgow, Trini Alvarado și Olympia Dukakis. În 1982, a devenit cunoscută prin rolul din sitcom-ul TV ”Square Pegs”.

A continuat să apară în filme, având roluri mici în pelicule precum ”Annie”, ”Footloose” (1984) sau ”Girls Just Wanna Have Fun” (1985), unde i-a fost parteneră pe platoul de filmare Helen Hunt, potrivit www.biography.com.

De-a lungul carierei Jessica Parker a jucat în numeroase filme precum: ”L.A. Story”, ”Honeymoon in Vegas” (unde l-a avut partener pe Nicolas Cage), ”Hocus Pocus” (1994), ”Ed Wood” (alături de Johnny Depp), ”Miami Rhapsody” (1995). Alte pelicule în care a apărut sunt ”My Body, My Child” (1982), ”Somewhere, Tomorrow” (1983), ”Firstborn” (1984), ”Going for the Gold: The Bill Johnson Story” (1985), ”A Year in the Life”, ”Flight of the Navigator” și ”The Alan King Show” (1986), ”The Room Upstairs” (1987), ”Dadah Is Death” (1988) sau ”Pursuit” (1989).

Anul 1996 a fost un an plin pentru actriță, apărând în mai multe filme – ”Mars Attacks!”, ”The Substance of Fire”, ”The First Wives Club”, ”If Lucy Fell”. Au urmat ”’Til There Was You” (1997), ”Dudley Do-Right” (1999), ”Life Without Dick” (2002).

Rolul Carrie Bradshaw, jurnalista din serialul ‘Sex and the City’ i-a adus popularitatea, în 1997, pentru acest rol primind patru premii Globul de Aur, trei Screen Actors Guild Award, și două premii Emmy, menționează imdb.com. A jucat același rol în filmul artistic din 2008 ”Sex and the City: The Movie” și în ”Sex and the City 2”, lansat în 2010.

În perioada 2005-2009, a jucat în ”Did You Hear About the Morgans?”, ”Smart People”, ”Spinning Into Butter”, ”Failure to Launch”, ”The Family Stone”, ”Strangers with Candy”.

Din filmografia actriței mai fac parte rolurile din ”New Year’s Eve”, ”I Don’t Know How She Does It”, ”Mixtape”, toate filmate în 2011.

Sarah Jessica Parker este nu doar actriță, ci și producător al filmelor ”Spinning Into Butter” (2007), ”Sex and the City” (2008), ”Washingtonienne” (2009), ”Sex and the City 2” și ”Work of Art: The Next Great Artist” (2010), ”Pretty Old” (2012), ”Divorce” (2015), potrivit site-ului www.biography.com.

În 2015 a jucat în filmul ‘All Roads Lead to Rome’, în rolul Maggie, iar în 2018 în rolul Vivienne din filmul ‘Here and Now’, unde a fost și producător. A mai evoluat în seria tv ‘Divorce’ (2016-2019), ‘Hocus Pocus 2’ (2022) și seria tv ‘And Just Like That… ‘ (2021-2023).

În iulie 2020, Sarah Jessica Parker și-a deschis primul magazin de încălțăminte în Manhattan, unde a început să comercializeze creații proprii, relata EFE.

În ianuarie 2024, Sarah Jessica Parker și-a făcut debutul pe West End din Londra alături de soțul ei, Matthew Broderick, într-o piesă în care cei doi actori au interpretat trei cupluri care trec printr-o perioadă dificilă, informa Reuters. Deși poate părea o provocare pentru o echipă soț-soție, Parker și Broderick declarau pentru Reuters că le place să joace împreună în comedia ”Plaza Suite”, semnată de Neil Simon.

”Este foarte ușor să lucrăm împreună, mi se pare… Ea este atât de bună, asta e de ajutor”, spunea Broderick după spectacolul de gală. Întrebată cum s-a simțit când a adus spectacolul la Londra, Parker declara la acel moment: ”Până acum bine: a fost foarte adorabil, foarte distractiv. Și cred că amândoi am fost foarte emoționați de reacția publicului. Au fost atât de energetici și entuziaști, încât a fost cu adevărat minunat”.

În decembrie 2024, Sarah Jessica Parker a fost aleasă drept unul dintre jurații ediției din 2025 a prestigiosului premiu literar Booker Prize, anunța AFP. Lansat în 1969, Booker Prize recompensează în fiecare an autorul sau autoarea ‘celui mai bun roman scris în limba engleză’.