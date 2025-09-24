Acasa MagazinLumea femeilor Claudia Cardinale a încetat din viață. Legendara actriță avea 87 de ani

Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene, cunoscută pentru rolurile din Ghepardul, 8 ½ și Pantera Roz, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, la Nemours, lângă Paris.

Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a cucerit lumea filmului în anii ’60, devenind un simbol al eleganței și al forței feminine pe marele ecran, potrivit BBC. A colaborat cu regizori legendari precum Federico Fellini, Luchino Visconti sau Sergio Leone și a jucat alături de staruri de la Hollywood, precum David Niven, Henry Fonda și Charles Bronson.

„Ne lasă moștenirea unei persoane libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry.

În anii ’60, presa internațională o numea „cea mai frumoasă femeie din lume”. De-a lungul a peste șase decenii de carieră și peste 150 de filme, Claudia Cardinale a lucrat cu mari regizori – Luchino Visconti, Federico Fellini, Henri Verneuil, Richard Brooks, Sergio Leone – și a jucat alături de giganți ai ecranului: Alain Delon, Burt Lancaster, Henry Fonda, Marcello Mastroianni, John Wayne, Sean Connery, Orson Welles, Anthony Quinn și mulți alții.

Dincolo de succesul artistic, a fost implicată în campanii pentru drepturile femeilor și pentru protejarea patrimoniului cultural. Imaginea ei a depășit ecranul, devenind un simbol al libertății, al feminității independente și al pasiunii pentru artă.

Claudia Cardinale lasă în urmă nu doar o filmografie impresionantă, ci și o imagine care a inspirat generații întregi.

Cardinale a continuat să joace până la o vârstă înaintată, ultima sa apariție notabilă fiind în serialul elvețian Bulle în 2020.

