Drob de miel – reţete tradiţionale de Paşti

Acest drob se poate face, dupa gust sau posibilitati, in prapor de miel, intr-o foaie ca de taitei sau direct in tava. Cel mai gustos este cel in prapor, bineinteles.

Intestinele de miel se spala foarte bine in mai multe ape si se freaca cu sare grunjoasa, astfel: se freaca cu sare, se clatesc cu apa calda, iar se freaca cu sare, apoi se clatesc, si tot asa, de 3-4 ori. Apoi, cu ajutorul unui bat rotund din lemn intoarceti intestinele pe dos si repetati tot procesul cu sarea grunjoasa si apa. Apoi, adunati toate intestinele intr-un manunchi sau doua si inodati-le la mijloc – astfel nu se vor imprastia in cratita. Astfel pregatite, se pun la fiert intr-o cratita cu apa, pana cand se inmoaie.

Maruntaiele de miel se spala bine si se pun si ele la fiert intr-o cratita cu apa si cu o lingurita de sare. Se spumeaza din cand in cand si se lasa sa fiarba pana cand s-au inmuiat.

Intre timp, se pregatesc verdeturile: ceapa si usturoiul se curata si se toaca mai mare (bucati de aprox 1 cm), apoi se pun la calit intr-o tigaie in 5-6 linguri de ulei. Se amesteca mereu, ca sa nu se lipeasca. Se lasa la racit. Patrunjelul impreuna cu mararul se toaca marunt.

Dupa ce au fiert, maruntaiele si intestinele se scot din apa si se lasa cateva minute sa se raceasca. Apoi se toaca impreuna cu masina de tocat carne si se pun intr-un castron incapator.

Se adauga ceapa si usturoiul, verdeata si ouale batute. Se amesteca bine, se sareaza si se pipereaza cu mai mult piper.

Compozitia rezultata se pune direct intr-o forma (tava de cozonac) tapetata cu hartie cerata, daca alegeti acest fel de drob.

Daca faceti in prapor de miel, tapetati cu el tava, cu marginile atarnand in afara ei, cu grija ca sa nu se rupa, apoi puneti in interiorul lui compozitia pregatita inainte si acoperiti drobul cu praporul ramas pe margine.

Daca alegeti sa il coaceti in cocatura, faceti un aluat ca de taitei din 2 oua, intindeti o foaie cat mai subtire, si procedati cu ea ca si cu praporul. Coca in exces se arunca. Tava astfel pregatita se baga in cuptorul incins si se lasa pana cand aluatul/praporul se rumeneste pe deasupra.

Se raceste, apoi se rastoarna forma pe un platou. Se pastreaza la frigider, invelit in folie alimentara. Se serveste taiat felii, impreuna cu ridichi, oua fierte si masline.

Ingrediente:

Pentru 1 drob (1 tava mare de cozonac):

maruntaiele de la un miel (inima, rinichi, ficat, plaman, intestine)

6-7 legaturi de ceapa verde

2 legaturi de usturoi verde

2 legaturi de patrunjel

4 legaturi de marar

8 oua

sare

piper

praporul de la miel sau coca de taitei