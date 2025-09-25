Rihanna și A$AP Rocky au anunțat nașterea celui de-al treilea copil al lor

Vedeta pop Rihanna a născut cel de-al treilea copil al său, o fetiță, împreună cu partenerul ei, A$AP Rocky, relatează joi BBC.

Bebelușul a primit numele de scenă al tatălui său, cu excepția unei litere.

Rocki Irish Mayers s-a născut la 13 septembrie, a anunțat cântăreața într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie în care își ține fiica în brațe și de o imagine cu mănuși de box roz în miniatură.

Cuplul, care mai are doi băieți, Riot și RZA, anunțase sarcina Rihannei la gala Met din acest an.

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore.

Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a marcat împlinirea a 20 de ani de la lansarea primului său album.

Vestea nașterii fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu întrebări despre următorul ei proiect muzical. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, ‘Anti’.

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie specializată în lenjerie intimă. Averea netă a artistei în vârstă de 37 de ani a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

La dezvăluirea sarcinii, pe covorul albastru de la Met Gala, în luna mai, vedeta a purtat o ținută care îi scotea în evidență abdomenul proeminent.

Interpreta hitului ‘Diamonds’ și-a anunțat sarcinile anterioare în același stil. În 2023, ea a dezvăluit a doua sarcină în timpul concertului pe care l-a susținut în pauza Super Bowl, îmbrăcată într-un costum roșu.

Această veste nu este prima din acest an care vizează celebrul cuplu și care ține titlurile ziarelor. În februarie, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat în urma acuzației că a tras cu arma asupra unui fost prieten, într-un proces în timpul căruia Rihanna și-a adus cei doi fii la tribunal.