Serena Williams dezvăluie cum a slăbit

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să slăbească prin dietă şi exerciţii fizice după naşterea celor două fiice ale sale, Olympia şi Adira, relatează NBC News.

„Ca sportivă şi ca persoană care a făcut totul, pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă, şi credeţi-mă, nu folosesc scurtături. Fac totul, în afară de scurtături”, a declarat Williams într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga şi mergea pe jos ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practic, practicam un sport profesionist şi nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aş fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeaşi greutate. Indiferent ce aş fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Au existat şi alte considerente de sănătate, a spus Williams: diabetul este o problemă des întâlnită în familia ei, iar adulţii afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticaţi cu această boală. De asemenea, ea spera că pierderea în greutate îi va uşura presiunea asupra genunchilor.

„Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut”, a spus ea. „Sincer, asta a avut cu siguranţă un efect asupra unor victorii pe care le-aş fi putut obţine în cariera mea.”

Joi, ea a lansat o campanie împreună cu Ro, o companie care prescrie medicamente GLP-1 prin telemedicină, pentru a normaliza utilizarea medicamentelor pentru slăbit şi a combate ideea că administrarea acestora este „calea uşoară”. Soţul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, este investitor în Ro şi membru al consiliului de administraţie al companiei.

Williams se alătură unei liste tot mai lungi de vedete care au vorbit public despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit, printre care Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, cântăreaţa Meghan Trainor şi legenda baschetului Charles Barkley, care este ambasador Ro. Comedianta Amy Schumer a declarat că a încercat Ozempic, dar nu a suportat efectele secundare.

Williams a declarat că procesul de slăbire a devenit mai dificil după naşterea Adirei, în 2023. La acea vreme, ea îşi anunţase retragerea din tenisul profesionist, după o carieră de 27 de ani marcată de 23 de titluri de Grand Slam şi patru medalii de aur olimpice.

În urmă cu aproape un an, ea a început să ia medicamente pentru slăbit din clasa agonistilor receptorilor GLP-1, care include Ozempic, Wegovy şi Mounjaro. Medicamentele suprimă pofta de mâncare prin imitarea unui hormon din intestin. Ozempic şi Mounjaro sunt, de asemenea, utilizate pentru tratarea diabetului, deoarece pot reduce nivelul zahărului din sânge. Wegovy este aprobat pentru reducerea riscului de atac de cord şi accident vascular cerebral la adulţii cu boli de inimă care sunt supraponderali sau obezi.

Williams a declarat că a luat medicamentul în mod constant din aprilie şi că a slăbit 14 kilograme până în prezent.

Potrivit unui sondaj realizat anul trecut de KFF, un grup de reflecţie non-profit din domeniul sănătăţii, aproximativ 1 din 8 adulţi a declarat că a luat un medicament GLP-1 la un moment dat.

Medicamentele au stârnit atât laude, cât şi critici în ultimii ani, odată cu creşterea popularităţii lor. Criticii susţin că medicii le prescriu prea repede pentru slăbit şi că oamenii pot fi atraşi de rezultatele rapide, în detrimentul schimbărilor pe termen lung ale stilului de viaţă. Însă susţinătorii medicamentelor au subliniat că unele persoane nu pot atinge o greutate sănătoasă doar prin dietă şi exerciţii fizice, probabil din cauza unor factori precum genetica sau stresul.

Williams a declarat că nu a avut efecte secundare din cauza medicamentelor, deşi recunoaşte că unele persoane au avut. Cele mai frecvente includ greaţă, vărsături, diaree şi constipaţie, care adesea se ameliorează cu timpul, pe măsură ce persoanele se obişnuiesc cu medicamentele.

Ca multe medicamente, efectele medicamentelor GLP-1 încetează atunci când pacienţii încetează să le mai ia, astfel încât unele persoane se îngraşă din nou. În general, medicii consideră că aceste medicamente trebuie luate pe tot parcursul vieţii de către persoanele cu diabet sau obezitate.

Williams a declarat că ea consideră medicamentul ca fiind ceva care se potriveşte în viaţa ei pe termen lung.

„Mă simt din nou normală”, a spus ea. „Mă simt foarte bine.”