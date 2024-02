Soțul amantei primarului din Botoșani rupe tăcerea: Eu l-am reclamat la DNA!

Soțul amantei primarului din Botoșani rupe tăcerea. Bărbatul spune că știa de idila dintre primar și soția sa, care între timp a intentat divorț. Ambii încercaseră să se angajeze în sistem bugetar, bărbatul femeii a picat. Soția sa a început o relație cu edilul care i-a dat subiectele. Când le-a văzut, bărbatul a înnebunit de nervi și a încercat să îl confrunte pe edil, însă acesta i-a dat block.

Procurorii DNA arata in referatul prin care primarul PSD din Botosani, Cosmin Andrei, a fost pus sub control judiciar ca informatii privind trucarea concursului de angajare a amantei sale in cadrul primariei au fost furnizate chiar de sotul amantei, sofer de TIR aflat in Italia.

In referat se mai arata ca amanta primarului abia a reusit sa obtina nota de trecere la concurs desi primise inainte subiectele.

In data de 16.01.2024, D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unor posibile infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie de catre primarul municipiului Botosani, numitul ANDREI COSMIN – IONUT, in cursul anului 2021, in legatura cu facilitarea ocuparii unui post de functionar public in cadrul Directiei Impozite si Taxe, din subordinea Primariei municipiului Botosani, de catre numita Hritcu Cristina-Geanina, cu care acesta se afla in relatii apropiate.

Prin Ordonanta din data de 16.01.2024, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000 si complicitate la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000.

Prin Ordonanta nr. 3/P/2024 a DNA ST Suceava din data de 31.01.2024, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul ANDREI COSMIN-IONUT, avand functia de primar al municipiului Botosani, pentru savarsirea infractiunii de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, constand in aceea ca

In ziua de 25.08.2021, suspectul ANDREI COSMIN-IONUT avand functia de primar al mun. Botosani, i-a furnizat candidatei Hritcu Cristina-Geanina, cu care se afla in relatii apropiate, in mod direct, informatii nedestinate publicitatii, constand in variantele cu subiectele pentru proba scrisa, precum si extrasele din legi, reprezentand raspunsurile aferente subiectelor ce fusesera intocmite si propuse de catre membrii comisiei de concurs, organizat in data de 26.08.2021, pentru ocuparea unui post de consilier clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Urmarire, Incasare, Taxe, Impozite, Amenzi, apartinand Directiei de Impozite si Taxe Locale Botosani din subordinea Primariei mun. Botosani, in scopul obtinerii de catre candidata, a unui folos necuvenit, constand in promovarea concursului, in conditii ilegale, folos pe care aceasta l-a si obtinut, fiind declarata admisa la concursul din 26.08.2021 si promovata pe postul de consilier clasa I.

Variantele de subiecte elaborate de catre membrii comisiei de concurs si extrasele din legi reprezentand raspunsurile aferente subiectelor i-au fost puse la dispozitie, suspectului, la cererea sa, in ziua de 25.08.2021, de catre presedintele comisiei de concurs, Paval Marius Bogdan, director adjunct al Directiei de Impozite si Taxe Locale Botosani.

In fapt, din probatoriul administrat in cauza, au rezultat urmatoarele:

In cursul lunii iulie 2021, Primaria mun. Botosani a demarat procedura privind scoaterea la concurs, a 3 functii publice de executie, vacante din cadrul Directiei Impozite si Taxe Botosani, dupa cum urmeaza: consilier clasa I grad profesional superior – Compartiment Urmarire, Incasare, Taxe, Impozite, Amenzi, consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Persoane Juridice precum si inspector clasa I grad profesional superior – Serviciul Persoane Juridice.

Printre conditiile pe care trebuiau sa le indeplineasca potentialii candidati pentru participarea la concurs, se numara si cele privind studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice precum si minim 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice. Concursul pentru ocuparea postului urma sa constea in doua probe, respectiv proba scrisa si interviul.

Data sustinerii probei scrise a fost stabilita pentru ziua de 26.08.2021, ora 10:00.

Perioada in care se puteau depune dosarele de inscriere a fost stabilita in intervalul 27 iulie-16 august 2021, la sediul institutiei din str. Piata Revolutiei nr. 1, camera 1 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

Potrivit Anuntului nr. 4061/17.08.2021, pentru postul de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Compartimentului Urmarire, Incasare, Taxe, Impozite, Amenzi, au fost admise 2 dosare (3838/04.08.2021 si 3947/11.08.2021).

Urmare a sustinerii probei scrise, a fost declarat admis candidatul avand dosarul inregistrat cu nr. 3974/11.08.2021, care a promovat si proba interviului, fiind incadrat pe post, potrivit Anuntului nr. 4290/26.08.2021. A rezultat faptul ca persoana care a avut dosarul inregistrat cu nr. 3947/11.08.2021 si care a ocupat postul de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Compartimentului Urmarire, Incasare, Taxe, Impozite, Amenzi apartinand Directiei de Impozite si Taxe Botosani, din subordinea Primariei mun. Botosani, este numita Hritcu Cristina-Geanina.

Anterior, numita Hritcu Cristina-Geanina isi desfasurase activitatea la BANCA COMERCIALA ROMANA – Sucursala Botosani, in perioada 2011 – 2019 si respectiv, la GARANTI BANK – Sucursala Botosani, in perioada 2019 – 2021.

Din primele verificari, a rezultat ca sotul candidatei Hritcu Cristina-Geanina, numitul Hritcu Cristian-Maricel, a intrat in posesia inscrisurilor continand variantele de subiect ce ii fusesera furnizate sotiei sale, cu 1 zi inainte de sustinerea examenului, inscrisurile aflandu-se in incinta locuintei celor doi soti.

Potrivit procesului-verbal din data de 25.01.2024, ofiterul de politie judiciara delegat in cauza a luat legatura, telefonic, la nr. xxx cu numitul Hritcu Cristian-Maricel, care i-a precizat faptul ca in prezent se afla la munca in Italia, fiind sofer pe TIR si ca detine niste inscrisuri reprezentand subiectele la examenul din 26.08.2021 sustinut de sotia sa Hritcu Cristina-Geanina pentru ocuparea unui post la Directia Taxe si Impozite Locale Botosani. Aceste inscrisuri le are de la sotia sa, care le-a primit in vara anului 2021 si care le-a adus la imobilul reprezentand domiciliul conjugal, inscrisuri pe care, ulterior, Hritcu Cristian-Maricel le-a luat si le-a depozitat intr-un imobil din mun. Botosani la care are acces prietenul sau.

In data de 25.01.2024, s-a procedat la predarea-primirea telefoanelor mobile utilizate, de catre numita Hritcu Cristina-Geanina in vederea efectuarii unor perchezitii informatice.

In baza Ordonantei procurorului din data de 25.01.2024, s-a procedat la predarea de catre numitul xxx a inscrisurilor reprezentand variantele de subiecte de examen stabilite de membrii comisiei de concurs, organizat in data de 26.08.2021, pentru ocuparea unui post de consilier clasa I, grad profesional superior in cadrul Directiei de Impozite si Taxe Botosani.

Din analiza procesului-verbal de predare-primire din 25.01.2024, a rezultat ca numitul xxx s-a deplasat la domiciliul numitului Hritcu Cristian-Maricel, situat pe strada M. Kogalniceanu nr. 77, din mun. Botosani, cu acordul acestuia, de unde a preluat si a pus la dispozitia ofiterilor de politie judiciara delegati in cauza, o serie de inscrisuri constand in fotocopii ale unor variante de subiecte propuse pentru concursul din 26.08.2021, de ocupare a postului de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Urmarire Incasare, Taxe Impozite Amenzi – Directia de Impozite si Taxe Botosani, intocmite de catre membrii comisiei de concurs, precum si extrase din legile incidente in materie, reprezentand raspunsuri la variantele de subiecte, avand ca data de trimitere de pe un mail – Yahoo, personal, pe mail-ul de serviciu al numitei Hritcu Cristina-Geanina, de la GARANTI BANK, unde aceasta lucrase anterior, data de 25.08.2021, asadar cu 1 zi inaintea concursului din 26.08.2021.

Conform procesului-verbal din data de 25.01.2024, au fost predate de catre reprezentantii Primariei mun. Botosani, documentele aferente concursului din 26.08.2021, din analiza si confruntarea celor doua seturi de inscrisuri predate la dosarul cauzei, rezultand faptul ca variantele de subiecte de examen ce au fost identificate si predate din incinta locuintei numitei Hritcu Cristina-Geanina coincid cu cele propuse de catre membrii comisiei de concurs, in data de 26.08.2021.

Din analiza acestor inscrisuri, rezulta ca prin referatul nr. 13383/PMB/14.06.2021, semnat de conducerea Directiei Impozite si Taxe Botosani, Lupu Lucian – director si Paval Marius-Bogdan – director adjunct, se solicita ocuparea unor posturi vacante in cadrul directiei, printre care si cel de consilier principal la Compartimentul Urmarire, Incasare Taxe si Impozite. Acest referat este aprobat de primarul mun. Botosani Andrei Cosmin-Ionut.

In baza acestui referat aprobat, prin referatul nr. 2906/15.06.2021 al Serviciului Resurse Umane si Salarizare, semnat de sef Serviciu Dumitrescu Anca-Rodica si consilier Aioanei Camelia se solicita comunicarea, de catre Directie Impozite si Taxe, a fisei postului pentru postul vacant, bibliografia si tematica de concurs, precum si domeniul studiilor superioare pentru conditia de studii.

Tematica si bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urmarire, Incasare Taxe, Amenzi sunt semnate de primarul mun. Botosani ANDREI COSMIN-IONUT.

Urmare a referatului aprobat si dupa indeplinirea conditiilor de publicitate prin comunicarea organizarii concursului catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, este publicat anuntul de concurs, ce cuprind data desfasurarii probelor (26.08.2021), conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca potentialii candidati, bibliografia si tematica de concurs astfel cum au fost aprobat de primarul municipiului Botosani, dar si atributiile prevazute in fisa postului specifice postului vacant.

Prin referatul nr. 3673/MC/23.07.2021 al Serviciului Resurse Umane, Salarizare, semnat de director Directia Economica Mirela-Elena Gheorghita, sef Serviciu Dumitrescu Anca-Rodica si consilier Mircea Carmen, este propusa spre aprobare constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor la concursul organizat in 26.08.2021, pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urmarire, Incasare Taxe, Impozite, Amenzi. Astfel, este propus presedinte al comisiei Lupu Lucian, membri Paval Marius-Bogdan, Grosu Geanina-Leyla, iar secretar al comisiei Aioanei Camelia.

In baza acestui referat, la data de 23.07.2021, primarul mun. Botosani ANDREI COSMIN-IONUT emite dispozitia nr. 672 prin care dispune constituirea comisiei de concurs astfel cum a fost supusa aprobarii de Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

Printre documentele de concurs, au fost identificate, de asemenea, si declaratii de confidentialitate si impartialitate depuse de membrii comisiei de concurs, in referire la eventuale relatii de rudenie, afinitate ori caracter patrimonial cu oricare dintre candidati.

Totodata, in cuprinsul unui inscris intitulat „Informare pentru membrii comisiei de concurs privind desfasurarea concursurilor de recrutare conform HG nr. 611/2008”, semnat de toti cei 3 membri ai comisiei de concurs, la capitolul intitulat „Proba scrisa – Modul de stabilire a subiectelor” este stipulat faptul ca „comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa”, precum si „membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.”

Potrivit procesului-verbal nr. 4058/17.08.2021 reprezentand rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urmarire, Incasare Taxe, Impozite, Amenzi, rezulta ca si-au depus dosarul 3 candidati: Condrea Marian (cererea nr. 3838/04.08.2021), Hritcu Cristina-Geanina (cererea nr. 3947/11.08.2021) si Rusu Mihaela (cererea nr. 3939/11.08.2021). Acestui din urma candidat i-a fost respins dosarul din cauza neindeplinirii conditiei specifice de 7 ani vechime in specialitatea studiilor. Dosarele candidatilor Condrea Marian si Hritcu Cristina-Geanina au fost aprobate.

In ceea ce priveste proba scrisa, din borderoul de prezenta intocmit si semnat de secretara comisiei Aioanei Camelia, rezulta ca numitul Condrea Marian nu s-a prezentat la proba scrisa, ci doar candidata Hritcu Cristina-Geanina.

Printre documentele de concurs identificate la sediul Primariei mun. Botosani, au fost identificate propunerile de subiecte pentru concursul de ocupare a postului de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Urmarire, Incasare Taxe, Impozite, Amenzi intocmite de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de concurs.

Urmare a propunerilor de subiecte intocmite de fiecare membru al comisiei, au fost constituite doua variante, VARIANTA I si VARIANTA II, fiecare varianta continand un numar de 5 intrebari. In urma extragerii variantelor, la proba scrisa, candidatei i-a fost data, spre solutionare, varianta II.

Printre inscrisuri a fost identificat un plic de culoare alba, inscriptionat „CONSILIER COMP. URMARIRE INCASARE T.I.A.” purtand stampila primariei mun. Botosani, ce contine VARIANTA I rezultata in urma propunerilor de subiecte.

Consultand cele 10 intrebari aferente celor doua variante de subiecte propuse spre solutionare candidatei Hritcu Cristina-Geanina si comparandu-le cu inscrisurile primite de aceasta de la primarul mun. Botosani, astfel cum a rezultat in urma probelor administrate in cauza, s-a stabilit ca aceasta primise subiectele de examen aferente ambelor variante, astfel incat orice varianta ar fi picat in ziua examenului, I sau II, candidata Hritcu Cristina-Geanina era „acoperita”.

Din documentele de concurs, mai rezulta faptul ca, atat la proba scrisa, cat si la proba interviului, fiecare membru al comisiei a oferit acelasi punctaj candidatei Hritcu Cristina-Geanina.

In urma sustinerii probelor de concurs, cea scrisa si interviu, potrivit anuntului nr. 4290/26.08.2021, candidatul cu nr. 3974/11.08.2021 (Hritcu Cristina-Geanina) a fost declarat admis, obtinand un punctaj de 64 pct. la proba scrisa, 100 pct. la proba interviului, rezultand un punctaj final de 164 puncte.

Fiind audiata in data de 25.01.2024, martora Hritcu Cristina-Geanina, a confirmat primirea variantelor de subiecte propuse de membrii comisiei de concurs din 26.08.2021, cu 1 zi inaintea sustinerii examenului, respectiv, in data de 25.08.2021, direct, de la primarul municipiului Botosani, ANDREI COSMIN-IONUT, cu care martora se afla in relatii apropiate.

Martora a precizat ca in vara anului 2021, a purtat discutii cu primarul mun. Botosani ANDREI COSMIN-IONUT referitoare la posibilitatea ocuparii unuia dintre cele 3 posturi scoase la concurs in cadrul Directiei Impozite si Taxe, unitate aflata in subordinea primariei. Martora i-a transmis primarului, faptul ca ar ajuta-o daca materialul de invatare s-a restrange la anumite variante de subiecte. In acest context, chiar inainte de ziua sustinerii concursului, primarul ANDREI COSMIN-IONUT i-a dat niste inscrisuri tehnoredactate, continand variantele de subiecte ce urmau a fi date la concurs, sens in care s-a intalnit cu acesta, in orasul Botosani, intr-un loc stabilit de cei doi.

Sotul martorei, numitul Hritcu Cristian-Maricel a observat faptul ca inainte de concurs, invata anumite subiecte de examen, afland din discutiile purtate cu martora ca aceasta primise subiectele de concurs, inainte de examen.

Martora arata ca ulterior, a ratacit prin casa, inscrisurile pe care le-a primit de la primarul ANDREI COSMIN-IONUT reprezentand variantele de subiecte, acestea fiind gasite, apoi, de catre sotul ei, care in vara anului 2023, i-a confirmat ca inscrisurile se afla la el, in pastrare.

Martora a precizat ca din cauza ca nu a avut prea mult timp la dispozitie ca sa invete temeinic raspunsurile la subiectele primite, a obtinut o nota de trecere la proba scrisa, astfel incat sa poata fi admisa, dar nu, o nota destul de mare.

Drept răzbunare, bărbatul l-a reclamat la DNA!

„Știam din 2022, din august, de relația lor. Efectiv, cu angajarea, ea a încercat de mult să se angajeze la bugetari. N-a reușit. Nu te angajează nimeni. Am fost și eu la un concurs dintr-ăsta, vă spun sincer, și am căzut cu 9,80. Am luat cea mai mare notă din viața mea și am căzut (…) A fost pe bune, nu a fost aranjat.

La ea (soția, n.r.) a fost aranjat de la cap la coadă. A avut subiectele dinainte. Cred că erau vreo trei hârtii subliniate, încercuite cu galben, exact ce urma să fie la examen.

(Soția) a băgat acum, în decembrie, acțiune, de divorț. Este încă soție. La început, n-a recunoscut și, sincer, nici nu îmi ardea să aflu tot. Dar orașul știa. Am încercat să vorbesc cu el (cu primarul Cosmin Andrei) ca între bărbați. Nu mi-a dat voie ea, m-a amenințat cu divorțul. Soțul femeii pe care ar fi încercat s-o angajeze primarul Cosmin Andrei: „Am încercat să vorbesc cu el ca între bărbați. Mi-a dat block!”

I-am dat un mesaj și mi-a dat block instant. Ei (soția și primarul, n.r.) nu mai sunt împreună din mai. Ei mai vorbesc la telefon, dar din mai-iunie nu mai sunt împreună. Ea e cu altcineva acum”, a spus soțul femeii, conform Realitatea.