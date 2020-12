Un meteorit a căzut în statul New York cu un boom sonic puternic și un fulger spectaculos

Un meteorit s-a prăbușit miercuri în statul american New York, declanșând un boom sonic și un fulger spectaculos deasupra Lacului Ontario, la intrarea în atmosfera terestră, relatează NBC.

Bill Cooke, care conduce biroul Meteoroid al NASA, spune că meteoritul și-a făcut intrarea în atmosferă cu o viteză de peste 90.000 de kilometri pe oră.

I already sent this once, but I decided to delete the original tweet, and make this thread to explain.

This… 👇 … is apparently not real.

The CN Tower cameras did NOT pick up an intensely bright flash from a meteor. It’s apparently some weird camera brightness readjustment. pic.twitter.com/G0ksmC7wXz

— Scott Sutherland (@ScottWx_TWN) December 3, 2020