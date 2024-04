O PERSONALITATE PE ZI: Actriţa şi scriitoarea Emma Thompson

Dame Emma Thompson este considerată una dintre cele mai distinse actriţe ale generaţiei sale. I-au fost decernate numeroase premii de-a lungul carierei sale de peste patru decenii, inclusiv două premii Oscar, trei premii BAFTA, două premii Globul de Aur şi un premiu Primetime Emmy. În 2018, a primit titlul ”Dame” din partea reginei Elisabeta a II-a pentru serviciile aduse teatrului, notează www.themoviedb.org.

Emma Thompson s-a născut la 15 aprilie 1959, părinţii săi fiind actorii Eric Thompson şi Phyllida Law.

A studiat la Newnham College, Cambridge, unde a devenit membră a trupei Footlights şi a apărut în serialul de scheciuri de comedie ”Alfresco” (1983-1984).

În 1985, a jucat în repunerea pe scena din West End a musicalului ”Me and My Girl”, care a reprezentat o rampă de lansare pentru cariera ei. În 1987, a uimit publicul cu interpretările în două seriale BBC, ”Tutti Frutti” şi ”Fortunes of War”, câştigând premiul BAFTA TV pentru cea mai bună actriţă.

La începutul anilor 1990, a colaborat adesea cu actorul, regizorul şi soţul ei de atunci, Kenneth Branagh, în filme precum ”Henry V” (1989), ”Dead Again”/ ”Înviat din morţi” (1991) şi ”Much Ado About Nothing” (1993).

Pentru interpretarea din filmul de epocă ”Howards End”/ ”Întoarcere la Howards End” (1992), Thompson a câştigat premiul BAFTA şi premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă.

În 1993, actriţa a primit două nominalizări la Premiile Academiei pentru Cea mai bună actriţă în rol principal şi Cea mai bună actriţă în rol secundar – pentru rolurile din ”The Remains of the Day”/ ”Rămăşiţele zilei” (1993) şi ”In the Name of the Father”/ ”În numele tatălui”.

Emma Thompson a scris şi a jucat în ”Sense and Sensibility”/ ”Raţiune şi simţire” (1995), pentru care a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, devenind singura persoană din istorie care a câştigat premii Oscar atât pentru actorie, cât şi pentru scenariu. A fost recompensată, totodată, şi cu premiile BAFTA pentru ambele categorii în acel an.

A primit aprecieri din partea criticilor şi pentru rolurile din ”Primary Colors” (1998), ”Love Actually” (2003), ”Saving Mr. Banks” (2013), ”Late Night” (2019) şi ”Good Luck to You, Leo Grande”/ ”Multă baftă, Leo Grande!” (2022).

Alte interpretări notabile a mai avut în producţiile: ”Harry Potter” (2004-2011), ”Nanny McPhee” (2005), ”Stranger than Fiction” (2006), ”An Education” (2009), ”Men in Black 3” (2012), ”Men in Black: International” (2019), ”Brave” (2012), ”Beauty and the Beast” (2017), ”Cruella” (2021) şi ”Matilda the Musical” (2022). Cele mai remarcabile apariţii în producţii de televiziune sunt cele din ”Wit” (2001), ”Angels in America” (2003), ”The Song of Lunch” (2010), ”King Lear” (2018) şi ”Years and Years” (2019), evidenţiază sursa citată.

Cu acordul editorilor scriitoarei Beatrix Potter, autoarea cărţii ”The Tale of Peter Rabbit” (1901), Emma Thompson a scris şi trei cărţi pentru copii: ”The Further Tale of Peter Rabbit” (2012), ”The Christmas Tale of Peter Rabbit” (2013) şi ”The Spectacular Tale of Peter Rabbit” (2014). Emma a povestit cum tatăl le citea, ei şi surorii ei, poveştile lui Beatrix Potter, cu vocea personajului Dougal. ”Întotdeauna îl rugam să ne citească ‘Povestea Domnului Tod’, care e lungă şi destul de înficoşătoare, dar el ne citea mereu ‘Povestea Iepurelui Cumplit de Rău’, care are cam trei cuvinte pe fiecare pagină. Însă, mulţumită geniului lui Potter, nu eram niciodată, absolut niciodată, dezamăgite”, mărturisea Emma Thompson, potrivit cărţii ”Noile Aventuri ale lui Peter Iepuraşul”, publicată în limba română în 2019.

La începutul anului 2024, Emma Thompson s-a numărat printre celebrităţile care şi-au înscris numele într-o campanie pentru dezarmarea nucleară.

Între cele mai recente proiecte ale actriţei se numără thrillerul ”The Fisherwoman”, realizat de o echipă finlandeză.