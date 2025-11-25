Revista presei internaționale, 25 noiembrie 2025

Un nou conflict la orizont? Așa am putea crede dacă citim ce scriu ziarele străine în privința relațiilor Chinei cu Japonia. South China Morning Post, un ziar din Hong Kong, titrează: “Beijingul califică drept extrem de periculoasă amplasarea unor rachete în apropierea Taiwanului”.

La rândul său, oficiosul chinez de limbă engleză, China People’s Daily, consideră că, cităm,“Poziția arogantă a premierului nipon, Takaichi, în privința Taiwanului, reflectă o viziune distorsionată asupra istoriei”. “Pentru ca relațiile Chinei cu Japonia să se devolte în direcția justă, trebuie ca Japonia să accepte istoria cu curaj și cu simț al răspunderii”, conchide același ziar. Iar din Japonia, cotidianul Asahi Shimbun notează și el că “poziția dnei premier Takaichi este considerată ca fiind mult mai dură decât a premierilor niponi care au precedat-o, iar ea a refuzat să-și retracteze declarațiile”.

Noi scântei de conflict ies și din Orientul Mijlociu după ce, acum două zile, în Liban, Israelul a reușit să îl elimine pe Haitham Ali Tabatabai, nr. 2 în ierarhia gherilelor Hezbollah. Ziarul The Times of Israel titrează: “După săptămâni întregi în care avertizase că Hezbollah se dezarmează prea lent, Israelul demonstrează că este gata să escaladeze din nou situația”. Iar un alt ziar israelian, The Jerusalem Post, consideră că, “întrucât dezarmarea eșuează, Israelul și Hezbollah se îndreaptă tot mai mult spre război”.

Dar, mai aproape de România, războiul Rusiei din Ucraina continuă să fie urmărit cu mare atenție. Cotidianul britanic The Independent afirmă că “Rusia a spulberat speranțele lui Trump, care ar fi dorit ca un acord de pace legat de Ucraina să fie încheiat până de Ziua Recunoștinței: Kremlinul a afirmat că, pentru Moscova, contrapropunerile Europei nu sunt constructive și nu îi convin”. Cotidianul francez Le Monde comentează și el planul de pace, afirmând însă că, în privința lui, “în Statele Unite domnește confuzia”. Și tot Le Monde vorbește despre “o extremă dreaptă europeană, care sprijină planul lui Trump”. Iar un articol din ziarul Italian Corriere della Sera are un titlu ambiguu, dar grăitor: “Convorbire telefonică între președintele Xi și Trump. China sprijină eforturile de pace în Ucraina, afirmă Xi. Pentru China, revenirea Taiwanului e importantă”. În ziarul britanic The Independent, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu pare prea convins de reușită, drept care afirmă: “Frontierele nu pot fi schimbate cu forța, criminalii de război nu trebuie să scape de pedeapsa justiției, iar agresorul trebuie să plătească scump pentru războiul provocat”.

Din Rusia însă, ziarul Pravda susține că „activele înghețate ale Rusiei s-au dovedit a fi o bombă cu ceas” și că,” în urma propunerii lui Trump, Europa amână confiscarea activelor Băncii Centrale a Rusiei”. Pe marginea acelorași bani, pretinzând că citează un ucrainean, un alt ziar rusesc, Komsomolskaia Pravda susține că „majoritatea oamenilor și-au dat în sfârșit seama că europenii vor pur și simplu să fure banii rusești, iar Zelenski vrea să facă un profit frumos din asta, împreună cu oamenii lui”. Și tot din Rusia, ziarul Kommersant îl citează pe secretarul de stat american Marco Rubio, care ar fi spus că „acordul este un document viu, care respiră și se schimbă zilnic”.

Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR