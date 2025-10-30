Americanii, dramă națională

Pe timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mulți români cereau și implorau cerul să vină americanii. Când americanii au venit din Cer și au început să bombardeze Ploieștiul și Bucureștiul, multi din cei ce se rugau, și-au mușcat limba. Unii, mai ghinioniști, au mușcat țărâna, chiar fără să fi cerut ceva. După câteva zeci de ani, americanii au venit iarăși. De data asta călare pe cai albi, și au fost primiți cu urale, ca ”eliberatori”așa cum fuseseră primiți și rușii prin 44. Doamne, ce frumos s-au plimbat ei de la Kogălniceanu la Cincu și cum se mai fotografiau românii cu ei, pe drum. Succes deplin, vis implinit, orgasme prelungite, beții și bătăi de pomină, nu numai în bazele de la Deveselu și Kogălniceanu ci și prin împrejurimi. Dincă știe de ce și cum.

Ce au făcut și încă mai fac soldații americani prin România eliberată? Ce au făcut și fac peste tot pe unde ajung. Victime. Teo Peter este cea mai cunoscută, Alexandra și Luiza și multe altele ca ele, continuă lista. Dacă poate să explice cineva ce a căutat FBI-ul să investigheze o dispariție a unor fete în Caracal, sau de ce a fost schimbat întreg contingentul american exact când se ancheta dispariția unor tinere cliente ale Deveselului, fără a minți, sunt gata să îl ascult.

Ca să nu creadă cineva că sunt anti Trumpist sau antiamerican, sunt gata să admit că nu numai trupele americane lasă în urmă cadavre, femei gravide, conserve și rahați ci și altele, NATO sau ne-Nato. Așa e soldatul. Unii pleacă acasă cu amintiri, ceasuri, paltoane, alții cu artefacte mesopotamiene, după cum le-a cântat cucul.

De ieri însă marele ”dream” american începe să se crape. Prietenii noștri de la Est, oficialii ucraineeni ne anunță că pleacă articolul 5 american de la Kogălniceanu. De fapt nu pleacă, pur și simplu nu mai vine, dar nu în totalitate, că nu sunt proști să plece când abia modernizaseră și lărgiseră baza, doar își micșorează efectivele, ceea ce înseamnă că fetele de pe centură o să mai aibă ce să bage în guriță, nu vor muri de foame. În plus, să nu creadă cineva că va rămână ditamai baza dezafectată. Nuuuuu, Doamne ferește, dealerii de motorină, vor continua să facă afaceri, francezii abia așteaptă să vadă și ei cum lucrează românii, căci la Cincu e mai greu să îți dai seama.

Deci, Statele Unite ale SUA își retrag o parte din forțe din colonia România. Știu cel puțin 3 oameni care se bucură: Putin, Macron și Orban, fiecare cu motivele lui.

Ce înseamnă această plecare? Posturile TV și ”analiștii” de profesie, care câștigă bani buni pentru a răspândi teoriile oficiale ale celor interesați în subiect, deja se dau cap în cap. Toți încearcă să dea vina pe câte cineva, ca de obicei, așa cum e normal, pe ”dușmanul de clasă”, chiar dacă momentan se află în același vagon. În paranteză fie spus, să nu creadă cineva că e vorba de un vagon Clasa I, Doamne ferește, sunt toți îngrămădiți în ceea ce este cunoscut sub numele de bou-vagon, dorm pe paie și folosesc o găleată pentru nevoile fiziologice, găleată pe care o golesc din mersul trenului pe traseu, motiv pentru care vântul le tapetează meclele periodic. Am închis paranteza necesară pentru a avea o imagine fidelă a situației în politica românească actuală.

Spuneam că toți încearcă, nu să dea o explicație, ci să arunce pisica, sau găleata în curtea altora.

Ministrul apărării spune mai întâi că de fapt americanii nu pleacă, apoi că de fapt ei au știut că americanii vor pleca, dar au așteptat să se dea o declarație comună sau faptul să fie anunțat concomitent de ambele părți, însă Kievul s-a grăbit. Așa încerca ministrul apărării să atenueze lovitura venită ca o măciucă pentru unii români mai mici sau mai mari, care se simțeau bine și în siguranță știind că ”stă americanul de veghe la hotare”, opinie greșită sau iluzie deșartă, pentru că niciodată americanul nu a sărit să apere altceva decât propriile interese. Nici în Vietnam, nici în Corea, nici în Irak, nici în Afganistan, nici în Europa, deci nici în România, SUA nu a intrat ca să apere ”democrația” sau bunurile amărăștenilor, ci interesele politice, economice, militare, strategice sau personale ale unor decidenți de rang înalt. Hunter știe câte ceva.

Alții spun că e vai de noi, dacă pleacă americanii, flancul estic al NATO rămâne descoperit și ne cotropesc rușii, Ghinghis Khan, Kim Ir Sen și Timur Lenk. Acestei gogoși îi răspund printr-o întrebare: CE SĂ NE MAI IA NOUĂ? Flotă nu mai avem, armată nu mai există, reursele sunt deja luate, apa, gazele, petrolul, aurul, sarea, nu ne mai aparțin, suveranitatea a devenit desuetă, dacă spui ceva despre suveranitate ești putinist, legionar, georgist, aurist, varșovist, și mai știu eu cum, pământurile sunt deja exploatate agricol sau energetic de ”investitori” străini, Câmpia Română, cele mai roditoare terenuri s-au umplut de parcuri ”energetice”, nu mai producem grâne, producem curent pentru Moldova și Ucraina, petrolul nostru ia calea Kievului în timp ce regimul lui Zele închide școlile românești și blochează portul Constanța cenzurând petrolul venit prin România pe motiv că ar fi rusesc și ei nu consumă produse rusești, își fac propria votkă. Asta în timp ce conducerea de la București ne cere să facem sacrificii pentru că Ucraina ne apără și pe noi. Cât de tâmpit să fii să înghiți așa ceva? Nu mai mult decât suntem noi.

Sunt și din cei care ne liniștesc și ne spun că nu e gaură în cer, că vor rămâne totuși 1000 de americani, că Deveselu, Cincu, Câmpia Turzii rămân cu efective complete, în plus, în locul americanilor vor veni alți ”luptători NATO” care ne vor mângâia pe creștet pe noi și pe poponeț pe fetele noastre. Așa o fi dar nici francezii, nici italienii, nici spaniolii nu vin aici să ne apere nouă interesele, toți vor să fie cât mai aproape când se vor dechide porțile Kievului iar până atunci să aibă și ei câte o stațiune de odihnă și tratament prin România, la munte, la mare, pe cheltuiala românilor care dacă vor protecție trebuie să plătească sub o formă sau alta.

Interesantă și varianta propusă de Moșteanu, care se trezește brusc patriot și ne anunță că nu e nicio problemă, ne apără ”armata română”. Bă ești prost ? Care armată, că acum o săptămână Șeful SMAp ne spunea că AVEM NEVOIE de oameni care știu să tragă cu arma, de rezervă pregătită și aptă de război, de înzestrare, echipare și instruire, elemente care, de vreme ce sunt NECESARE ”carevasăzică că”… LIPSESC. Cine îți apără trotineta nene, că 70% din cei ce figurează azi în statele de rezervă abia dacă fac o flotare, așa cum cere de fapt regulamentul. Asta ați făcut toți miniștri și generalii care ați condus destinele armatei, ați MOMIT în rezerva armatei, numai de dragul de a avea niște nume în dosare, toți amărâții care au găsit în ”rezervistul voluntar” o sinecură care le oferă fără să le ceară și asta pentru ca să puteți voi raporta că aveți rezervă. Păi cum să îți ridice ăștia trotineta de jos, nene Moștene, când ei abia pot face o flotare, necesară pentru admitere dar insuficientă pentru război???

Bineînțeles că nici dușmanii, prietenii, vecinii nu au scăpat ocazia să facă mișto de noi când s-a făcut public faptul că se micșorează numărul de militari americani la Ramstein-ul românesc. Presa din Ungaria titrează “România este în dificultate: Soldații americani părăsesc bazele”.Oficial administrația americană ne anunță, diplomatic, că nu e nimic grav este o simplă reorientare a efectivelor.

Este adevărat, pe de o parte nu este o tragedie, căci cei 1000 de militari decât consumau, nu produceau decât teoretic ideea de securitate, dar că vor fi americani sau francezi, practic e totuna, au aceleași apucături.

În plan social, va fi mai rău, vin în locul lor francezii, poate și alții, care vor trebui să o ia de la început cu ”cunoașterea terenului” a cluburilor, a mafiei locale pentru consumul și plasamentul de droguri, bautură și femei”, 1000 de noi consumatori nu e de ici de colo. Nu știu dacă se mai găsește ceva cocaină pe plajele noastre, dacă marea va mai aduce ceva, dacă se vor păstra filierele, dar cererea va fi mare. Va dura ceva timp până ce noii veniți vor învăța cine face legea ”în teritoriu” ce rol are poliția și de cine trebuie să se ferească. Nu știu ce SOFA va fi semnat și ce va cuprinde, nu toți primesc ce primeau americanii, dar urmașii lui Napoleon încă mai cred că toți au bastoane de mareșal în raniță și sunt invincibili.

În plan militar, operațional, armata franceză este o palidă umbră a ceea ce a fost pe la 1800, nici Legiunea Străină nu mai este ce era pe vremuri, i-am văzut în acțiune în Eritreea, fumează mult. Cel mai greu pentru ei va fi să învețe să mânuiască armamentul, de obiei se rănesc la exercițiile de mânuire, sau drill uri, cum li se spune.

În plan politic este mai grav, chiar dacă pleacă cei de la Carrefour, rămân useriștii școliți în Franța, alți fumători de substanțe psiho, dar și francezii veniți prin Cincu, mai ales că aceștia deja au declarat că ei NU MAI PLEACĂ DE AICI. Mie de ei îmi e frică, nu de ruși, că rușii au mai fost și au plecat.

Vorbin mai serios, în plan politico- strategic vorbind, faptul că americanii își micșorează efectivele din România este îngrijorător în sensul că nu mai reprezentăm interes pentru ei, dar asta poate să însemne și ceva mult mai grav, poate duce la concluzia că practic România este sau va fi abandonată politic și militar, ceva de genul ”aleagă-se praful de ei, și-au făcut-o cu mâna lor”.

Se pune întrebarea DE CE ne abandonează Trump? Asta este durerea, nu faptul că își micșorează prezența, pentru că numărul nu înseamnă nimic, motivul este totul.

Dacă e vorba de o schimbare de politică a SUA față de NATO, Europa, UE sau chiar reusrsele din Ucraina și s-a început cu România pentru că oricum nu prezintă încredere și seriozitate, nu e un capăt de țară, chiar dacă ne strică ”imaginea” și așa șifonată.

Dacă e vorba de o măsură venită ca urmare a acțiunilor guvernanților români, ceea ce multă lume crede, a politicii externe și militare dezastruoase a României, a lipsei de interes sau încredere față de persoanele aflate la conducerea României, deci un semn de dezavuare, este foarte grav, pentru că aceștia nu se vor schimba nici ca poziție nici ca obiceiuri și timp de 4 ani vom fi PP adică pielea … în Europa și în lume, căci toți cei care contează vor ține cont de politica unchiului Sam și o vor urma, vor proceda la fel. România, dar mai ales românii vor fi tratați-pe față-ca ultima nație de pe scoarța terestră. Asta ca să nu mai spun că în timp ce toată presa vuiește că pleacă americanii din România, madam Țoiu ne asigură că nu pleacă nimeni. Femeia asta fumează prea mult.

Este adevărat nici în SUA un regim nu rămâne la infinit, este posibil ca după 4 ani să revină democrații la putere și să își schimbe atitudinea, dar nici asta nu e sigur, căci în 4 ani, România poate să fie deja oale și ulcele.

Pe mine însă sincer vorbind, nu plecarea americanilor mă îngrijorează. Eu întreb, pentru un prieten, de ce trebuie să aflăm noi, populația României aceste informații de la alții? În graba de a se disculpa și de a se da mari că ei ȘTIAU și nu au fost luați prin surprindere, guvernanții noștri au admis că știau că 101 nu își mai prelungește șederea, încă din Martie.

Păi dacă știați, de ce nu ați spus domnilor încă de atunci? Era suficient să dați o ”anonimă” cum că ”se zvonește” că americanii nu își mai rotesc trupele la Kogălniceanu” din vara asta, știrea ar fi trecut oricum neobservată, iar astăzi ați fi stat cu fruntea sus. Dar nu, noi nu spunem nimic, ”mujicul nu trebuie să știe, mujicul să își vadă de impozitul și taxele lui, că ăsta e rostul lui”. Iar aceasta este o politică de stat în România, căci uite, trebuie să aflăm din Anglia că buletinele digitale realizate prin proiectul One Login dezvoltat în România, are 47 vulnerabilități critice și a fost spart în 7 minute, iar unii politicieni l-au numit Big Brother pe steroizi.Cu alte cuvinte datele conținute de acest sistem pot fi accesate cu ușurință de răuvoitori iar aceste date folosite în diferite scopuri, mergând de la vulnerabilități personale, bancare și de orice natură, pentru că TOATE DATELE unei persoane sunt conținute în acest program extrem de vulnerabil. Guvernul britanic vrea să îl implementeze dar oameni responsabili din politica britanică au dezvăluit că în România sistemul a fost spart.

Bine că știu englezii iar la noi nu se sufla o vorbă și nu se suflă pentru că pe guvernanții noștri nu îi interesează ce se întâmplă cu cetățeanul plătitor de taxe, cu soarta lui, cu soarta țării, că le explodează casa, că le sunt furați banii din conturi, că le mor copii în spitale, că sunt lăsați în frig, că plătesc altora apa din pământ, că le sunt batjocoriți militarii, că le pleacă medicii și le sunt îndobitociți copii în școli.

Cine mai poate ridica pretenții în România cum poți să le mai ceri să dea socoteală când cei care trebuie să apere și să aplice legea își apără doar propriile salarii și pensii ?

Dar facem scandal și ne înfoiem că pleacă stăpânul și nu mai avem la cine să stăm cu mâna întinsă. Nație de slugi, asta am ajuns.