Cât de proști?

MOTTO:”Înțeleptul învată din greșelile altora, omul obișnuit din greselile proprii, doar prostul nu învață nimic”

Nu știu cine e autorul, nici dacă forma este cea corectă, dar mesajul este același indiferent de variantă și vrea să sublinieze ultima categorie, cea a celor care se încăpățânează să fiarbă în suc prorpiu.

Se mai spune că una din caracteristicile sau condițiile inteligenței este adaptabilitatea, adică capacitatea de a acumula experiență și de a reacționa în funcție de experiența acumulată, adică tot un fel de a învăța din greșeli sau din viață.

Ei bine, deși timpul, evenimentele, conțin date și informații care folosite produc evoluție, iar vârsta ar trebui să aducă înțelepciune odată cu anii, sunt persoane care nu învață nimic orice s-ar întâmpla. Acest aspect nu ar trebui să ne intereseze când e vorba de indivizi oarecare a căror activitate contează doar pentru ei, dar când vorbim de persoane cu funcții de conducere în cadrul unui stat, al societății al unui grup mai mic sau mai mare, această încăpățânare de a persista în greșeală sau de a nu învața din nimic poate deveni criminală, mai ales când mediul în care se manifestă este militar.

Să dau câteva exemple:

Presa românească ne-a scos ochii în ultima săptămână cu marile ”realizări” ale conducerii MApN, un domeniu sensibil în orice stat, cu atât mai mult în România care are o istorie atât de zbuciumată și atât de instabilă încât te miri că mai există ca stat. Prima știre a fost cea legată de noua lege a apărării și soldatului voluntar. Nu voi relua opiniile deja exprimate legat de aceste legi făcute pe genunchi de capră. Am promis că voi face un material separat pe acest subiect, dar timpul nu mi-a permis. Sper să reușesc totuși în viitorul apropiat. Ce vreau să spun acuma este că printre cei care s-au manifestat negativ la anumite prevederi ale acestor legi este și o asociație a militarilor. AORR, o asociație de altfel foarte activă, recunoscută destul de recent ca fiind de utilitate publică, adică primind stipendii de la MApN, s-a manifestat recent în contra unui articol din Plx-350/2023, lege de modificare a Legii Apărării, UNUL SINGUR, din tot ce conținea greșit respectiva lege, și anume articolul V.1, care spune: ”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 17 iunie 2021, cu completările ulterioare, se abrogă.”

Citind știrea și știind că conducerea respectivei asociații a fost întotdeauna pas în pas cu deciziile și propunerile MApN, m-am gândit că odată cu schimbarea conducerii s-a schmbat și ”orientarea” asociației, dar m-am înșelat. Cum critica se referea la desființarea legii rezervistului voluntar odată cu apariția soldatului voluntar, iar rezervistul voluntar a fost creația și visul fostului conducător al AORR, ”opoziția” față de acest articol este ”justificată” iar faptul că din toate prostiile conținute de lege AORR a ales doar acest articol, probează faptul că e vorba de oarece orgolii și interese, nu de o reparație necesară. Până și motivul invocat că prin desființarea rezervistului voluntar nu vom mai avea ”ofițeri rezerviști” este o gogoriță. La ora aceasta ”rezerva” României este plină de ofițeri și nu avem funcții în rezervă de ofițeri pentru câți ofițeri în rezervă avem. Nu avem brigăzi câți generali de brigadă avem în rezervă și practic dacă e nevoie să mobilizăm reverva, ne vom trezi că mulți rezerviști ”mobilizabili” vor rămâne acasă pentru că nu avem funcții pentru ei, pentru că sunt foarte mulți trecuți în rezervă cu grade mari pentru care nu există funcții, motiv pentru care nici nu sunt prinși în lucrări. Și acesta este doar un aspect, căci pe lângă aceștia mai sunt o grămadă de ”ofițeri în rezervă” cu diferite grade, avansați politic, din diferite medii, care habar nu au cum se leagă șireturile la cizme, dar au primit grade pentru că au slujit bine conducerea de partid. Mai țineți minte lista lui Dobrițoiu? Cei din lista lui erau doar din ”aparatul central” lista ar fi fost mult mai mare la nivel național. Pe lângă acești ofițeri în rezervă, mai avem în rezervă ofițeri ”promovați” din rândul militarilor angajați și subofițerilor trecuți în rezervă sau absolvenți de studii superioare, care au îndeplinit condițiile de înaintare în grad odată cu absolvirea unor facultăți și uite așa unii au ajuns colonei din maistri militari. Și pe lângă aceștia mai sunt și ofițerii ”promovați” la propunerile asociațiilor militarilor, căci legea prevede că aceste asociații pot face propuneri de înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă, propuneri care pot fi sau nu, aprobate de MApN. Bineînțeles că propunerile conducătorilor asociațiilor ”agreate” de conducerea MApN erau în genere aprobate. Așa se face că acuma, respectiva asociație având în compunere și astfel de avansați, se vede lezată. Iar gulguta cu ”rămâne rezerva fără ofițeri” este o mare prostie. Rezerva României, la această oră și pe viitorul apropiat și mediu, duce lipsă acută de ”luptători” nu de trese. Asta nu înseamnă că susțin personal această lege care nu este decât o altă încercare nesustenabilă de a aduce sânge proaspăt pentru front. Dar rezervistul voluntar a fost una din cele mai mari prostii din armată, mai ales că pe lângă faptul că era prost concepută a fost și prost aplicată. A fost o pierdere de timp și bani pentru armată. Dar unii nu vor să învețe nimic din atâtea eșecuri, căci statutul rezervistului voluntar a suferit modificări substanțiale doar-doar o păcăli pe cineva și nu a adus nimic calitativ în ceea ce privește capacitatea de luptă a armatei, iar asta s-a văzut la exercițiile de mobilizare. Cum să spui că ajuți armata când iei un civil, e adevărat cu studii superioare dar civile, de la un centru militar, îl faci ofițer în rezervă, îl trimiți unde a dus mutu iapa la mobilizare pe o funcție pe care nu e pregătit, iar în locul lui aduci tot un rezervist care habar nu are cu ce se mănâncă planul de mobilizare la care trebuie să lucreze în locul celui plecat. Dar onorabila asociație nu s-a gândit să conteste articolul doi al punctului V din proiectul respectiv, care spune că ” ”Contractele semnate în baza Legii nr. 270/2015, republicată, cu completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la expirarea termenului prevăzut în cuprinsul acestora.”

Cum să rămână în vigoare niște contracte întocmite în baza unei legi care e abrogată? Trebuie să fii cu capul să susții așa ceva. Orice jurist îți va spune că e imposibil juridic. Dacă unul își încalcă contractul cum îl tragi la răspundere dacă nu mai există legea în baza căreia a semnat contractul? Asta nu a văzut onorata asociație, că nu a fost de interes. De interes era să le rămână oamenii în asociație, că dacă se desființează legea, respectivii ”ofițeri în rezervă” care va să zică că nu mai este și nici nu mai primesc bani de la armată pentru o muncă pe care nu o desfășurau.

Recent recent, tot de prin armată, aflăm că ”România” a reușit lovitura secolului, primește18 F-16 de la olandezei, pentru care plătește 1 euro. Să vezi și să nu crezi. Știrea a făcut mulți români să doarmă fericiți la gândul că i-am păcălit pe olandezi, nu i-am bătut la fotbal dar le-am tras o țeapă cum nu s-a mai pomenit. Pe cuvânt ? Ce nu a spus presa, nici MApN, nici Guvernul, și nu va spune nimeni, este ce prevede contractul de ”vânzare-cumpărare”, dar și ce va primi Olanda ”la schimb” Este știut interesul Olandei și Franței pentru Portul Constanța. Este știut faptul că o dezvoltare independentă, națională a portului civil și militar ar aduce mai prejudicii forței economice navale a celor două țări și nu numai lor. De aceea cestea vor să aplice portului Constanța, politica aplicată de ruși combinatelor siderurgice din România. Numai că noi nu învățăm nici din greșelile altora, nici din ale noastre.

Pe de altă parte, cine crede că avioanele vor fi într-adevăr ale noastre, cade în păcat. Ucraineenii știu foarte bine de ce. Aceste avioane vor fi folosite în sprijinul războiului din Ucraina, nu pentru apărarea flancului estic al NATO, cum se spune în poezia contractului, iar cheltuielile de întreținere și folosință, combustibilul, instruirea piloților vor intra în sarcina României. Cu ce preț? Asta ca să nu mai spun că unele vor fi folosite poate în luptă, ceea ce va însemna că nave aeriene române au intervenit direct în conflict, ceea ce constituie un casus belli. Si asta pentru un euro.

Se mai laudă MApN cu un contract bombă cu Rheinmetall care ”va construi în România, în oraşul Victoria din judeţul Braşov, cea mai modernă fabrică din lume pentru producţia de pulberi şi încărcături propulsive destinate muniţiei, proiect realizat printr-un joint-venture cu Pirochim Victoria/ROMARM.”

Ce să spun, mare realizare. România, prima țară din Europa care a dezvoltat o fabrică de pulberi, deci cu tradiție și experiență, posesoare și a materiilor prime din care se fabrică praful de pușcă, în loc să își continue și dezvolte singură acest produs necesar oricărei armate, își sabotează singură propria producție militară, ajungând apoi să își vândă resursele și să dea această mină de aur ca si pe cele de cărbune și metale prețioase, unui concern străin care va avea procent majoritar. Iar conducerea României se laudă cu această ”măreață realizare”. Cine, sau ce a împiedicat dezvoltarea acestei fabrici sub patronaj național, căci este o fabrică de interes strategic. Cine a avut interes să aducă fabrica de pulberi de la Făgăraș la cota zero? Domnul Bolojan declară:”Mă bucur că RheinMetal vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România. Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România.”

De ce te bucuri Țurțurică? Cine te-a oprit să CONTINUI să produci pulberi în România, cine te-a oprit să investești în producția proprie de tehnică militară, de ce a trebuit să vinzi acest drept altora? Nici praf de pușcă nu mai putem să facem singuri? Cei care au condus la această situație trebuie judecați, nu felicitați, dar cine să îi judece?

Și ca să înțelegem mai bine unde duc toate aceste ”înșelepciuni”, să vedem ce clocește cloța de la Bruxelles. Ziarele de azi titrează marea găselniță a Ursulei, constituirea unui ” Shengen Militar” adică a unei zone prin care să poată fi transportate către ”front” trupe și tehnică militară. Care front, nu se spune, dar se subînțelege că nu către Gaza. Deci Europenii nu vor să își apere glia ei apără glia altora, căci nimeni nu e prost să suporte un război pe propriul teritoriu, toți ”se apără în afara granițelor”. Unde vor ajunge aceste trupe și tehnică? Cine va fi ”habul logistic” al Europei? Vă las să ghiciți.

Planul la care lucrează Bruxellul, mai cuprinde și alte măsuri, printre care construirea de poduri care să permită trecerea tehnicii grele, digitalizarea logistică, creearea unor facilități vamale și juridice, administrative, care să permită tranzitul rapid către zona de conflict, crearea unui parc de vagoane și trenuri care să fie la dispoziția structurilor militare, dar și protejarea și securizarea acestor trasee și zone.

După cum se vede, Europa face totul pentru a ține războiul cât mai departe de ea folosind sau mutând totul către ”Estul Europei”. Români, vi se pregătește ceva.

Căci adevăr zic vouă, cine nu învață din istorie, nici din greșeli, nu va supraviețui, chiar dacă unii spun că prostia e veșnică. Prostia da, proștii nu.

Cât de proști pot fi românii ?