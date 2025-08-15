Ce face un Președinte în vremuri tulburi ?

În vremuri tulburi, libertatea și siguranța unei națiuni depind, într-o mare măsură, de oamenii care servesc sub drapel – de curajul lor, de pregătirea lor, de convingerea că țara merită apărată. Așa cum spunea recent vicepreședintele SUA, pacea și prosperitatea cetățenilor se sprijină pe umerii celor în uniformă.

Astăzi, când lumea se întoarce tot mai mult la logica de hard power, forța militară este cea care dă greutate cuvintelor unui lider și credibilitate politicii externe a statului său.

Când un președinte, în plin context tensionat la Marea Neagră, lipsește de la manifestările dedicate Zilei Marinei – o sărbătoare cu semnificație istorică și strategică pentru România – transmite un semnal periculos: că își tratează cu superficialitate atât rolul de Comandant al Forțelor Armate, cât și obligația de a fi acolo unde națiunea își strânge rândurile în jurul uniformei militare.

Nu există „concediu” pentru un președinte. Funcția nu are buton de pauză. Un șef de stat nu poate fi „alături de români în altă parte” atunci când simbolul forței navale românești se sărbătorește în portul Constanța, în fața marinarilor pe care, în teorie, îi conduce. Prezența nu este un gest de curtoazie, ci o datorie de onoare. Absența nu afectează doar imaginea unui om tot mai pierdut în coridoarele Cotroceniului, ci și prestigiul instituției prezidențiale. Un stat care își subminează singur simbolurile de autoritate devine mai slab și mai vulnerabil – exact când lumea fierbe și când regiunea Mării Negre este o zonă de confruntare strategică. Un președinte absent de pe puntea propriei nave își pierde nu doar autoritatea, ci și dreptul de a o comanda.