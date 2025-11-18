Cin’ te paște mielule ?  

Ceva parcă plutește în aer.Nu mă pasionează astrele, nici bobii, nici ghicitul în cafea, dar parcă e ceva ciudat în atmosferă și tare aș vrea să știu ce crede Omida, sau măcar ce prevestește cârtița Phil, că la cum se derulează lucrurile pe ici pe colo prin punctele esențiale, ne paste o surpriză.

Mai la deal de casa noastră galbenă e floarea-albastră

Prin vecina și mult ocrotita Ucraină se văd așa prin ceață niște figuri după niște gratii. Cică ministrul justiției și cel al energiei și-au înaintat demisia la ”rugămintea” lui Zelensky în urma unui dosar de corupție realizat în 15 luni de investigație de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), un fel de DNA dar mai puțin politizat. Spun mai puțin politizat, pentru că acest dosar a mers mai departe în ciuda încercării actorului/președinte de a schimba dirijorul. De ce ar fi încercat Zele așa ceva? Pentru că în dosar se vehiculează 7 nume, din care 5 au fost deja arestate iar una, care se pare că este capul afacerii, a plecat frumos din țară cu câteva ore înainte de a fi arestat.Cine e ”norocosul” care a aplicat procedura Ghiță sau Mazăre? Îl cheamă Timur Mindich și este un foarte apropiat tovarăș al președintelui Zelensky. Așa se explică și încercarea respectivului președinte, în Iulie 2025 de a transfera controlul NABU către procurorul general pe care îl controlează el, încercare nereușită datorită protestelor societății în urma cărora a revenit asupra legii, dar și norocul lui Mindich care a plecat ”la mustață”, înainte de a fi săltat. Gurile rele spun că mister Mindich ar fi ”trezorierul” lui Zele, pe numele lui fiind multe bunuri și firme care de fapt sunt ale lui Zele. Mindich joacă rolul mătușii Tamara. Să vedem ce va ieși de aici, dacă Zelenski va interveni, dacă nu cumva procurorii NABU vor fi ”mobilizați” brusc, sau se vor întâlni cu coasa. Se spune că cifra de ”afaceri„ a cazului ar fi doar de 100 milioane de dolari, care pe lângă sutele de miliarde primite de Ucraina ar fi cam ca o șpagă de 1,5 milioane de euro dată într-o țară ”oarecare” pentru o vizită la Victoria, dar să nu uităm că printre alte țări care o să înghețe iarna asta pentru a asigura energie oamenilor lui Zelensky se află și acea țară oarecare.

Tot gurile rele spun că alte două personaje dragi lui Zele, tot un fel de pușculițe ale sale, și-au luat zborul spre Vest și lipsă la apel ar fi și Rustem Uhmetov fostul ministru al apărării din Ukraina și se pune întrebarea dacă nu cumva Zele va rămâne cuc, sau pleacă și el spre țări mai calde.

Yegura Kakuru

Este un nume japonez răspândit în întreaga lume. În România s-ar traduce prin Guraba Tecuru. Acest nume nu se dă la botez, se obține prin muncă și talent ieșite din comun iar la noi candidează cu succes la nominalizare, ministrul de externe. În Japonia această onoare se pare că va fi acordată unei doamne care tocmai a fost confirmată prim-ministru. După două săptămâni de la numire doamna Takaiky a găsit de cuvință să se dea în stambă Kațoiu și fără să o întrebe nimeni, (deși Japonia a fost pedepsită să stea fără armată după cel de-al Doilea Război Mondial)„a sugerat că, dacă China ar ataca Taiwanul, Japonia ar putea răspunde cu propria forță de autoapărare”. Ce este curios este că după ce a cunoscut pe propria piele efectele armei nucleare, acuma Japonia se declară gata să adăpostească astfel de arme pe teritoriul ei, chiar dacă prin convenții și interdicții internaționale nu prea are voie. Să vedem ce va ieși. Cineva bagă coada prin Marea Chinei întărâtând tigrul.

Mama proștilor e mereu gravidă

Și uite că prostia face pui. Prin Estonia sălăsuiește o persoană care a ajuns ministru de externe, pe numele de pe buletin Markus Tsakhkna. Acest Yegura estonian, după o vizită oficială la Beijing s-a gândit că e bine să impresioneze lumea și avertizează China că dacă vrea să aibă relații bune cu Estonia, trebuie să nu mai sprijine Rusia. De ce ? Pentru că așa vrea domnul Țaka-Paca. Ce face Estonia dacă China nu se conformează? Ce a făcut tata. Nu știu cum a reacționat China, dar prin lume se râde pe înfundate. Să mai aud pe cineva că se ia de Țoiu!!!!

Morții se răzbună

În timp ce Europa prin unii reprezentanți ai ei se face de râs, Trump se face de KKO.Dosarul Epstein îi stă în gât cum îi stătea Stalin lui Mao pentru că au văzut lumina zilei nește E-mailuri din dosarul investigat în Congres în care numele lui Trump este pomenit foarte des. Faptul că lui Trump îi plac femeile este un lucru știut, și este ceva considerat normal. Anormal ar fi să îi placă femeile altora, că ar fi greu de crezut că la banii și poziția lui nu își poate permite niște profesioniste și chiar dacă le-ar fi înghesuit sub biroul oval nu ar fi o premieră. Dar cum lui Epstein îi plăceau cruditățile, orice apropiere de el este periculoasă chiar și în WDC. Și cum au apărut scurgerile din Congres, cum a apărut și pâra de la Casa Albă. Știind bine că eforturile de”murdărire” vin de la democrați, Trump a și cerut Procurorului General să investigheze legăturile lui Bill Clinton cu același Epstein, uite așa de-al dracu, să arate că știe și el ceva despre ei. Acuma la acest șantaj, ori se vor lovi până unul va cădea, ori își vor băga amândoi săbiile în teacă. Partea proastă pentru Trump este faptul că declarațiile sale din Knessetul Israelian au cam supărat și prin America și prin Europa pentru că practic a lăudat acțiunile Israelului în Gaza, a cerut DOAR palestinienilor să renunțe la violențe, în condițiile în care în Gaza aproape că nu mai are cine să stea în picioare, iar dacă e să vorbim de violență, aceasta se află de o singură parte, inclusiv asupra convoaielor umanitare Unii spun că Trump ar fi agent Mossad iar acest lucru nu poate fi admis în America, că doar America nu e România. Dar până nu există probe nu se poate face nimic, iar probe nu o să existe.

Pace prin război

Una peste alta, situația prin Europa, prin lume, nu pare să se liniștească. În ciuda ”succesurilor” lui Trump în instaurarea păcii în Ucraina și Gaza, conflictele merg mai departe, ba, se pare că în curând o să mai apară nu unul ci două, în două părți diferite ale lumii, inițiate de două mari puteri. Dacă va începe unul, va începe și celălalt, pentru că vor evolua unul în umbra celuilalt, fiecare inițiator arătând spre conflictul declanșat de celălalt. Iar dacă procesul Epstein va evolua ”nedorit” este posibil să asistăm la un nou scenariu ”Wag the Dog,”căci în politică focul se stinge cu un alt foc, nu cu apă. Cel mai convenabil loc se pare că a fost găsit, Mexicul arde.

Cam așa se întâmplă și prin România, dar la alt nivel. Jocul de șah dintre Guvern și magistrați a trecut la etapa pe ”curte”. A explodat bomba că niște ceceriști ar fi schimbat sau modificat decizia privind legea pensiilor magistraților fără știrea sau chiar împotriva voinței celorlalți. Bineînțeles oficial nu este nimic, dar ”pe surse” se spun lucruri grave. E adevărat, nu sunt mai grave decât cele petrecute când cu suspendarea lui Băsescu, când un singur om a schimbat decizia CCR, sau decât anularea alegerilor, dar suficient să iasă fum. Lumea se ia după fentă comentează ”comentarii„ în lipsa faptelor, a probelor și uite așa câinii latră ursul trece.

Prea puțini au fost atenți la declarația ocupantului scaunului de la Cotroceni care a afirmat că după pensiile magistraților vor intra în malaxor celelalte pensii speciale, pe aceleași idei și principii. Da, aceleasși, cu o diferență: când se vor modifica celelalte pensii nu va ataca nimeni la CCR iar aceste modificări, poate chiar mai aspre, vor intra în vigoare în regim de urgență, în timp ce pensiile magistraților vor fi tărăgănate sau modificate cum vor magistrații. Am citit că aceștia ar fi venit cu o propunere ca toate pensiile speciale să se calculeze după aceleași reguli, inclusiv ale magistraților, dar Guvernul nu a fost de acord. De ce nu a acceptat Guvernul ?

Simplu, pentru că în acest caz Guvernul nu s-ar mai fi putut lega de nicio pensie specială și nu ar mai fi putut scoate bani din pensii. Șmecheri magistrații. I-au pus pe guvernanți în situația de a refuza o propunere care părea ”echitabilă” venind cu o propunere de neacceptat pentru Guvern, căci până acuma acesta a tot tăiat și furat din pensiile speciale dar mai ales ale militarilor. Dacă acestea ar fi fost trecute pe aceleași principii cu magistrații, orice modificare a lor ar fi fost ori discriminatorie, ori contrată chiar de magistrați. Dar Guvernul nu a acceptat, pentru că așa cum a spus Nicușor, legea pensiilor militare urmează să fie modificată, dar nu similar cu ceea ce vor primi magistrații.

Așa că frunză verde de dudău, o să fie și mai bine.