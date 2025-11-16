De la dușmănie la diplomație: cum a ajuns Nicușor Dan să întoarcă foaia politică în relația cu PSD

Într-o scenă politică românească dominată ani la rând de confruntări, replici tăioase și blocaje instituționale, declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan marchează o schimbare neașteptată – aproape spectaculoasă – în dinamica dintre el și Partidul Social Democrat. Dacă tensiunile cu PSD au reprezentat mult timp o axă centrală a discursului său, mai ales la nivelul administrației din București, noua realitate politică pare să fi forțat o recalibrare profundă.

La România TV, Nicușor Dan nu a ezitat să recunoască: „Am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD-ul… dar de când au acceptat să intre în coaliția de la guvernare, am o relație foarte bună cu ei.” O afirmație care, în urmă cu doar câțiva ani, ar fi părut science-fiction pentru mulți observatori politici.

Schimbarea de ton nu se oprește aici. Președintele vorbește despre discuții „absolut rezonabile” cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl descrie drept un interlocutor civilizat, cu care împărtășește perspectiva fiecărei tabere asupra deciziilor de guvernare. Într-o perioadă în care conflictul politic este adesea folosit ca armă electorală, mesajul lui Nicușor Dan surprinde prin moderație.

„Cetățenii nu se așteaptă să mă cert cu PSD-ul”, afirmă el tranșant, subliniind că mandatul primit de la români presupune colaborare, nu război politic. La rândul său, spune președintele, nici electoratul PSD nu își dorește confruntări sterile între liderii politici.

Această poziționare marchează un episod interesant în evoluția politică a ultimilor ani: transformarea unei relații tensionate într-una pragmatică, cu scopul – cel puțin declarat – de a „duce înainte țara”, chiar și în „anumite limite”.

Ceea ce rămâne de văzut este dacă această „pace rece” dintre Nicușor Dan și PSD va rezista inevitabilelor turbulențe politice care se apropie sau dacă vorbim doar despre o calmare temporară înaintea unei noi furtuni. Până atunci însă, discursul schimbat al președintelui rămâne unul dintre cele mai surprinzătoare viraje politice recente.