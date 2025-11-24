Motto: E suficientă o singura victimă ca să înceapă un război dar e nevoie de sute de mii pentru a-i pune stop.

Din nou reprezentanții marilor puteri se joacă cu cuvintele și cu soarta și viețile oamenilor, deși este clar pentru toți că conflictele, războaiele au până la urmă un sfârșit. Conflictul din Ucraina este o dovadă în plus, căci deși toți știu că până la urmă se va ajunge la un final, nimeni nu vrea să accepte acest final dacă nu are și el ceva de câștigat iar acest joc este valabil pentru toți cei care participă mai mult sau mai puțin direct, la el.

Rusia își vrea înapoi o parte din teritoriile făcute cadou Ucrainei și anume cele care au mai mulți cetățeni ruși în ele, dar și mai multe zăcăminte și resurse.

Ucraina vrea să păstreze ceea ce a primit cadou de la un stăpân care la rândul său le luase de la alții cu forța în urma unui tratat semnat de reprezentanții acelorași state care acuma pretind că vor pace dar încurajează războiul.

SUA, prin liderul său doresc să aibă acces la resurse care să îi permită să nu mai depindă de state neprietene pe anumite elemente strategice. Pentru el, Trump mai dorește și lauri, premii Nobel și coroane, medalii și colane cât mai strălucitoare. E ca un șef de trib băștinaș care își oferă tribul, pământul, aurul și petrolul pe oglinzi, și ”apă de foc”.

Uniunea Europeană, sau ca să fiu mai clar fostele state colonialiste ale Europei, cele care au contat și mai contează prin Europa, doresc și ele să se aleagă cu ceva din resursele la care jinduiesc Rusia și SUA, dar înainte de toate, doresc să mai lungească pe cât posibil conflictul care dă posibilitatea liderilor lor să strângă bani de la amărâții care nu au contat niciodată în fața lor, pentru o ”apărare comună” iluzorie și pentru continuarea unui conflict care va duce finalmente la același sfârșit dacă nu la unul mai dezastruos. Cine spune că războiul aduce numai necazuri tuturor se înșeală. Sunt oameni, guverne, state, instituții, organizații care nu câștigă într-o viață cât câștigă într-un război așa că de ce i-ar pune capăt? Iar liderii acestor state și instituții, organizații se folosesc de cuvinte mari, precum democrație, egalitate, drept internațional, suveranitate, națiune, pace, pentru a continua un conflict care le aduce doar lor câștig așa cum le-a adus și campania Anti-Covid, care a produs mai multe victime decât orice boală, cu încălarea tuturor drepturilor înscrise în Declarația Universală a drepturilor Omului. Unde a fost UE când a fost atacată și dezmembrată Iugoslavia? Unde au fost drepturile Serbiei când i-a fost tăiată o porțiune din teritoriu pentru a crea un stat inexistent până atunci în istorie? Au tăcut pentru că le-a convenit. Divide et impera a fost principiul pe care l-au respectat.

Aceasta este realitatea, oricât ar încerca marmotele să o învelească în staniol.

Trump a venit, după alte 3 încercări, cu o nouă propunere de pace, dar de data asta mult mai concretă, mai clară și mai perversă. Pînă acuma s-a mulțumit să vorbească la modul general despre pace, să discute amabil și zâmbitor cu părțile implicate deși știa că ce vrea el nu este de loc coșer. Dacă Trump ar fi cu adevărat dezinteresat nu ar avea ce căuta în cuprinsul celor 28 de puncte, prevederile de la punctele 12 și 14 care ”dau dreptul” SUA să exploateze resursele Ucrainei și să ”participe la reconstrucția Ucrainei” adică să ”investească” prin companiile sale în Ucraina, adică să își impună politica economică. Această încercare de a ”stabili pacea” în Ucraina vine după ce Trump a mai încercat, vorbind mai voalat, să obțină aceleași lucruri, numai că atunci nu vrusese nici el să accepte unele din pretențiile lui Putin, sperând că acesta va ceda sub o formă sau alta, forțat sau intimidat. Numai că ultimele demonstrații de forță ale Rusiei l-au convins că nici acuma și nici în viitorul apropiat, Rusia nu poate fi pusă cu botul pe labe fără a se risca un război nuclear din care, până să cadă toată Rusia, poate să cadă întreaga Europă și părți bune din SUA. Apar on line, reale sau nu, tot mai multe puncte de vedere ale unor declarați generali sau experți SUA sau NATO, care declară deschis că continuarea războiului este o greșeală și că Rusia nu poate fi supusă, poate îngenunchiată dar nu învinsă. Apropo, ați observat că după ce anul trecut toți vorbeau de ”protecția nucleară” de amenințări cu folosirea armei nucleare, acuma nimeni nu mai pomenește nimic despre asta? Macron nu mai apără pe nimeni cu forța sa nucleară, nici nu mai amenință.

Se pare că Trump a înțeles asta acuma sau mai de mult, dar acuma a înțeles că Putin nu va ceda și are sprijinul majorității rușilor în ceea ce face. Ba se punea și întrebarea dacă nu ar fi de ”bon ton” să dispară Putin așa cum a dispărut North Stream, dar s-a ajuns la concluzia că așa ”chioară cum era îmi făceam treaba cu ea” adică rău cu rău, dar mai rău fără Putin, căci poate veni altul mai rău. Așa că Trump a venit cu acest proiect în 28 de puncte, care clarifică pretențiile sale, ale lui Putin și cam atât.

Bineînțeles, liderii ”europeni” cu pretenție de regi ai Europei, au criticat și vor critica propunerile de pace ale lui Trump, dar nu pentru că nu este corect ci pentru că se văd total excluși de la masa succesorială. Ei nu sunt menționați la niciun punct care oferă ceva, dimpotrivă li se ia și ceea ce propuseseră Franța și Anglia, adică nu li se dă voie să dețină trupe în Ucraina, nu vor participa la reconsstrucția Ucrainei, nu vor exploata resursele Ucrainei. Dar bine, asta nu e corect, spun ei. Da, nu e corect, după ce timp de 3 ani au sifonat din fondurile și tehnica militară ”donate” Ucrainei. Unii spun că liderii țărilor ”donatoare” ar fi obținut un comision/câștig baban din donații, pentru că în Ucraina a intrat mai puțin de 50% din sumele și materialele trimise spre front. Numai Sulina dacă ar spune tot ce știe nu ar ajunge toate pădurile României pentru câte țepe ar trebui ascuțite. Deci Macron, Ursula, Merz, au sărit ca arși, nu sunt de acord cu o pace la care să nu participe ”Europa și Ucraina”. Dacă pentru Ucraina se justifică cererea, pentru Europa care e problema? Nu a supt destul de pe urma războiului, acuma vrea să sugă și din pace? Vă amintiți ce spunea madam Nulland când a pornit războiul? ”Fuck the UE” Și în ultima instanță adevărul, recunoscut indirect dar implicit de SUA prin modul în care încearcă să o impună, este că războiul trebuie să îl încheie cel care l-a început. Prin pretențiile sale de a-l încheia cum vrea el, Trump recunoaște că practic ei l-au început și moral și tehnic, numai că nu a spus-o. Așa a început, așa trebuie să se termine. Liderii UE au fost doar profitori de parcurs, care au beneficiat suficient de pe urma acestui conflict în care s-au băgat nu din dorința de a ajuta Ucraina ci de a profita și a sta la masa ”învingătorilor” la final. Se pare că acest final nu va veni pentru ei.

Unii se întreabă ce va face Trump dacă UE nu va accepta acest plan. Păi pe Trump nu îl interesează ce spune UE, ci ce semnează Zelensky, iar Zele este fiert. Acțiunile NABU dirijate de peste ocean îi dau fiori. Eu sunt sigur că SUA deja are pregătiți oamenii pentru era post Zelensky, dar și că și ”Europa” are ceva de propus, numai că de data asta SUA își va impune oamenii, Ucraina nu e România. Zelensku are șansa să scape basma curată, soarta lui se va decide când va semna acordul lui Trump, sau dacă va decide să rămână alături de Macron are șansa să să piardă și Ucraina și averea și cine știe mai ce. Trump după ce și-a dezvăluit cât se poate de clar intențiile și a transmis un ultimatum neoficial lui Zelensky, ignorând UE, dacă nu va primi satisfacție, cu toată opoziția cercurilor războinice din SUA și a democraților care și ei fac figurație în ceea ce privește dragostea față de Ucraina, va opri orice sprijin militar și informațional, lăsându-l pe Zelensky să se bazeze pe tehnica europeană care este sublimă, dar lipsește cu desăvârșite. Pentru ”seniorii războiului” din SUA, TRUMP ARE PREGĂTIT UN ALT CONFLICT, DECI VOR AVEA CLIENTELĂ. Ce va face Zelensky prins între ciocan și Nicovală? Pe el îl pot șantaja și cei care îl îndeamnă să nu accepte planul lui Trump deci oriunde s-ar uita tot albastră e situația. Pe surse se spune că Zelensky încearcă să își salveze pielea lui în primul rând și abia apoi teritoriile. Se spune că ar dori ca la punctul 26 să fie amnistiați toți cei implicați în conflict, pentru orice fapte săvârșite, inclusiv fraude, corupție, etc. Deci Zele nu se teme doar de Putin Trump și UE, ci și de ucraineeni.

Mai e un ciric până pe 28 și Zelensky este în mare încurcătură.Va fi pace? În ce condiții? Va fi război? Cu ce risc? Ucraina va plânge după teritorii pe care le-a primit cadou de la cei care acuma le vor înapoi? Poate ar trebui să fie mulțumită că îi mai rămân câteva care au aparținut istoric altora, sau le va pierde și pe acelea? Mare dilemă.