Două exerciții

Citind ultima știre, legată de exercițiul de mobilizare din Germania, gândul mi-a fugit la celebra schiță ”două lozuri” a lui Caragiale, jucată magistral de Grigore Vasiliu Birlic, iar în minte l-am revăzut agățat de candelabru strigând ”și vițeversa!” Magistrală schiță, una din capodoperele umorului universal. Stan și Bran nu ar fi jucat mai bine.

Ce legătură este între titlul articolului, exercițiul de mobilizare din Germania și cele două lozuri? HUMORUL! Știu că mulți vor spune că nu e de râs, dar oricât de serios ai fi tot te apucă râsul citind.

Dar ca să ajungem la final să o luăm cu începutul.

Așa cum spuneam într-un articol precedent, domnul ministru de externe german, Juhann Wadephul, a declarat pe 14.10.2025 că Germania va sprijini România în cazul unui conflict cu Rusia. Nu intru în comentarii pe acest subiect, declarația era un îndemn clar la adresa României de a căuta scandal sub ”acoperirea” sprijinului german. Nu este un secret pentru nimeni că Franța și Germania urmăresc prelungirea și chiar amplificarea conflictului din Ucraina. Partea română, împinsă și încurajată de Bruxelles în ideea participării mai intense și sub toate formele posibile la conflictul din Ucraina, a declarat la rândul ei că va face din România un hub logistic și a modificat legea apărării introducând principiul ”apărării românilor din afara granițelor”, cu bătaie directă pe Moldova și Ucraina, asta însemnând practic implicarea trupelor românești în conflictul din Ucraina sau a unui eventual conflict în Moldova. Asta doresc liderii europeni.

Că acest curs este planificat de mult și nu au fost doar declarații de conjunctură, o dovedesc cele ce urmează, căci exercițiile de mobilizare nu se organizează de pe o zi pe alta. S-ar putea chiar trage concluzia că inclusiv anularea alegerilor din Decembrie 2024 și ”alegerea” lui Nicușor și a lui Bolojan la conducerea destinelor României fac parte dintr-un plan mai larg care să ducă la escaladarea conflictului din Ucraina. Nici Trump nu este în stare să împiedice (mai ales că nici nu ține morțiș) continuarea conflictului, este clar că pe el îl interesează exploatarea Ucrainei, indiferent cine i-o garantează, Putin sau Zelensky. Numai că liderii europeni, care și ei vor să pună mâna pe câte ceva, fac totul pentru ca Trump să nu primească ce vrea, zădărnicind orice încercare de înțelegere pașnică. Asta în paranteză fie spus, ca să lămurim imaginea de ansamblu.

Deci, planul în mare al liderilor europeni, UE, este continuarea războiului până la nimicirea nu a Rusiei ci a Ucraninei și statelor vecine, pentru a da posibilitatea vechilor imperii să ”reconstruiască„ Estul Europei. România, Moldova și Ucraina sunt țintele ”reconstrucției”.

Ca parte din plan, oficialii români au trecut la ”reconstrucția rezervei armatei” fără de care un conflict cu Rusia nu e posibil nici măcar teoretic. Presa titrează că Șeful M St M a afirmat recent că armata României este capabilă să se apere în caz că va fi atacată de Rusia. Am citit ce a spus și am constatat că nu e chiar atât de nebun. Întrebat dacă România poate face față unui eventual conflict cu Rusia, pe care doar rușii nu îl caută și nu îl menționează, generalul Vlad Gheorghiță a răspuns DOAR că „Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională abilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor.” Încă lucid, generalul a spus că avem NEVOIE, nu că AVEM DEJA o armată și industrie pregătite pentru un conflict, dar presa mai obedientă intereselor europene chiar decât conducerea armatei, a interpretat declarația ca pe o realitate, nu o dorință.

Oricum pentru un război cu Rusia, sau pentru apărare, România are nevoie de pregătire pe toate planurile, iar rezerva face parte din pregătirea pentru apărare. Nu discut aici nici faptul că măsurile luate sunt nu doar insuficiente ci uneori chiar proaste, nici faptul că de fapt unii doar se prefac că fac, nici batjocorirea nu doar a armatei ci chiar și a ideii de apărare de care dă dovadă clasa politică. Ceea ce contează este ”efectul la țintă” și din câte s-a văzut la ultimul exercițiu Mobex 25, situația nu e deloc roză, chiar dacă în bilanțul exercițiului, conducerea armatei a încercat să îndulcească șerbetul spunând că acesta a fost un succes, pentru că ei de fapt au urmărit doar să vadă cum stau. Domnule general, dacă până acum nu știați, înseamnă că, să mă scuzați, ați dormit în cizme. Dacă până acuma nu ați știut că rezerva armatei, și nu doar aia ”varșovistă” este îmbătrânită, bolnavă, grasă și neechipată, neinstruită, ruginită, îmi permit să vă întreb ce ați făcut în armata română în ultimii 20 de ani? Doar cursuri în străinătate, sau ați studiat proverbele afgane?

Nu era nevoie să cheltuiți bani cu exerciții de mobilizare, trebuia doar să vă puneți oamenii la treabă, periodic, nu doar pompieristic, când arde sau vă dau ordin șefii de la Euro-news. Apropo, respectiva agenție de știri sau ce o fi, a devenit agenția dumneavoastră de știri? Alte ziare, mijloace de comunicare, eventual autohtone, nu mai funcționează? Cine, pe cine servește în această relație?

Deci cum s-a desfășurat mobilizarea la români s-a văzut.

Până acuma am discutat lucruri serioase. De acuma urmează partea hazlie. Germania domnului Wadephul a purces și ea la un exercițiu de mobilizare, probabil pentru a vedea în cât timp rezerviștii germani pot ajunge să sprijine rezerviștii români să lupte împotriva Rusiei. Trebuie să admit că filmul ”Stan și Bran în Armată” a fost depășit în situații comice de acest film al studiourilor Defa Berlin.

Miercuri într-un orășel din Sudul Germaniei, după modelul Mobex 25, armata germană a desfășurat un exercițiu de mobilizare cu câteva mii de rezerviști. Acțiunea s-a vrut a fi strict secret probabil, căci altfel ar fi fost anunțate și forțele de interne din zonă. Dar nu, totul a fost ”streng geheim”, nici populația civilă și nici poliția nu au cunoscut ceva. Cum au apărut rezerviștii cu arme prin localitate, civilii, speriați și ei probabil de zvonurile că „ne atacă rușii” au sunat la poliție, anunțând că au apărut oameni înarmați pe străzi. Nu e glumă, e real. Poliția și-a trimis trupele imediat printre care și un elicopter să vadă ce se întâmplă. Și de acuma urmează tragi-comedia. Militarii, activi și rezerviști vâzând poliția înarmată că îi înconjoară, au crezut că e parte a ”scenariului”, că poliția joacă rolul ”inamicului„ și au deschis focul cu gloanțe de manevră asupra lor. La rândul lor, polițiștii crezând că se trage cu gloațe reale, atacați fiind, au deschis focul cu muniție reală. Trebuie să admit că și aici am fost înfrânți. Prostie și dezorganizare mai mare ca la nemți, nici la noi nu se poate. Bravo Gheorghiță, onoarea ne-a fost salvată. Spre norocul participanților, nu s-au înregistrat victime, doar un soldat a fost ușor rănit în acest conflict spontan.

Probabil la bilanțul exercițiului și conducerea armatei germane va spune că exercițiul a fost un succes, că de fapt rezerviștii germani au jucat rolul rezerviștilor români pe care armata germană urmează să îi ajute să se bată cu rușii.

Ei, acuma sper că și conducătorii armatei române au înțeles pe ce pot conta în caz de conflict cu rușii.

Notă : se spune că la exercițiu a fost văzut și un individ cu o trotinetă care lua notițe, dar acesta a dispărut când s-a deschis focul.