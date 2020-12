Eu emigrez!

Azi m am dus la brutarie si privind cu teama in jurul meu am cerut o paine. Am fost intrebat de care. Aici m- am blocat. Cum sa spun de care paine vreau, brutaria era turceasca. M- am uitat la vanzatoare si i-am facut cu ochiul, spunand ” din aiaaaaa” si am facut iara cu ochiul.

Vanzatoarea nu s -a prins si m -a intrebat de care paine vreau, ca nu are timp de glume. I- am spus ca vreau paine din aia de care consuma jucatorii echipei Basaksehir . Doamna mi -a spus ca nu au contract cu Istanbulul, patronul e din Edirne asa ca sa spun ce paine vreau, ca trebuie sa mearga la cuptor. M-am gandit ca femeia ori nu e microbista, ori vrea sa ma prinda in capcana, asa ca i-am spus:

– Vreau o paine din aia de care o sa manance de acum incolo domnul Coltescu in arbitrajul international.

Doamna, pe un ton rastit, mi- a spus ca nu cunoaste nici un domn cu numele asta in cartier si ca daca o fi, nu cumpara paine de la ea. Am fost din nou intrebat ce paine doresc. Vedeam cum fata doamnei ia toate culorile curcubeului de nervi si cand a luat culoarea painii pe care o doream, i-am spus :”stati asa, vreau o paine ca dvs!”

– Domnule, nu iti permit, mi-a spus, esti un nesimtit. Vrei sa spui ca sunt umflata?

– Nu doamna, incerc eu sa dreg busuiocul, sunteti buna ca painea calda.

-Domnule, nu iti e rusine? Ce vrei sa insinuezi? Sunt femeie maritata!

O priveam perplex nestiind cum sa ies din situatie. Acasa nu ma puteam intoarce fara paine. Nevasta- mea pusese ciorba pe foc, cred ca inghetase asteptand. Ciorba.

– Ce faci domnule, cumperi sau facem conversatie, ca mi se ard painile in cuptor si trebuie sa si pun la framantat urmatorul cuptor.

– Pai mergeti si scoateti painea, zic eu, ca pana veniti gasesc eu o solutie.

Femeia mi-a inchis geamul in nas si a plecat. A trecut o ora. Am pierdut pranzul, de hrana calda nu mai poate fi vorba saptamana asta acasa, nu imi vine nici o idee, cum sa ii spun ce paine vreau, fara sa ma sanctioneze FIFA, UE, CEDO,NATO, ONU, OMS si CNCD ?

‘Ratz-ai dracu de pesegisti, va-ti gasit voi sa le dati 5 boabe amaratilor astora de la Basaksehir si uite in ce belea ne-ati bagat pe toti romanii. Adio concediu la Marea…..adio vizite in Brasov la Biserica …..adio legenda lui … …Voda, adio povesti cu Zece …mititei, adio paine…… Eu emigrez, si asa acasa nu ma mai primeste nevasta. Care vine cu mine?