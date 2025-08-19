Jocuri de imagine

Și a trecut și marele summit de la Washington DC de la care toți așteptau răspunsuri, confirmări sau lămuiri.Concluzia? Pentru oricine privește relaxat, fără parti-pris-uri, fără implicări emotive sau interese, am asistat la o acțiune de PR a lui Trump care trebuia să marcheze după ratările cu taxele impuse Chinei, amenințările inutile, gargaragii la adresa Rusiei când declara că și-a trimis niște submarine prin apropierea intereselor rusești și i-a dat ultimatum lui Putin, sau când le-a arătat pisica liderilor europeni încercând să îi excludă de la discuții. Eu nu știu, în afară de faptul că e un circar cu acte în regulă, în afară de un orgoliu exacerbat și o megalomanie pe care și Caligula ar invidia-o, mai are și altceva în cap? Sincer, am îndoieli.

Această întâlnire ne-a arătat o Europă unită în jurul dorinței de a fi băgată în seamă și a nu rata un loc la masa împărțirii Ucrainei, un Zelensky resemnat și gata să accepte orice dacă toată lumea e de acord, dar nu în interesul Ucrainei, nici a ucraineenilor ci al său personal, și un Trump la fel de infatuat, cu aceeași mimică, când mămoasă când dojenitoare, dar cu o privire muiată, conciliatoare ușor glumeață încercând să demonstreze că totuși el taie feliile și stabilește ce și cât papă fiecare. Aceasta atitudine s-a văzut de pe Saturn când a ”oferit” cuvântul celor veniți la masă. ”dar dumneata nu spui nimic, hai spune și tu ceva mr…„ sau ” hai să spună și tinerelul ăsta ceva…”. Trump a jucat rolul părintelui care și-a chemat copii la o ședință de familie, i-a pus pe scaune, i-a mângîiat pe cap și le-a dat voie să îi pupe mâna la plecare, iar copii bucuroși că sunt băgați în seamă au ”făcut frumos” de teamă să nu fie scoși de la masa succesorală. Penibil, umilitor, o scenetă în care fiecare și-a jucat rolul conform indicațiilor și intereselor. Bineînțeles presa europeană va scoate în relief și va bate monedă pe prezența ”liderilor europeni”, cei care și-au distrus armatele și economiile la ordinul SUA în speranța că firmele lor de casă vor prinde ceva la împărțirea prăzii, indiferent care ar fi ea. Fiecare televiziune națională va arăta ce frumos a vorbit reprezentantul lor, cât de ”dur dar sever” a fost șeful lor și cum ”a pus el punctul pe ”I”. Aiurea, au făcut sluj vorbind generalități sau aberând cu teamă, să nu o dea în bară. Pe unii îi interesa să se întoarcă acasă ”copii dispăruți” din Ucraina, copii pe care nu Rusia ar trebui să îi returneze ci samsarii care aprovizionează întâlnirile depravaților europeni și americani cu carne proaspătă, mimând dragostea și îngrijorarea, alții vorbeau despre articolul 5 care nu se aplică în cazul Ucrainei. Cum dracu să vii la o întâlnire în care subiectul principal este pacea iar tu să vorbești despre un articol care indeamnă la război? Eu credeam că numai în țara lui Țuțea idioții ajung la putere, dar nu e așa, nu suntem singuri pe pământ.

S-a mai vorbit despre o încetare a focului și schimbul de prizonieri complet și total. De ce îi interesa pe europeni soarta prizonierilor, de ce înainte de semnarea unui acord de pace, deci contrar regulilor războiului? Răspunsul e simplu, pentru că printre aceștia există și ”personal european” care oficial nu este recunoscut ca participant la acțiuni în zona de conflict, iar liderii cu astfel de ”probe” aflate în mâna lui Putin vor să îi extragă dacă se poate, pe ascuns, înainte de a se semna pacea, fără alte obligații și fără ca presa să asiste la ”retrocedări” așa cum s-ar întâmpla dacă întoarcerea din prizonierat s-ar face pe față, după încheierea păcii.

Mulți se așteptau la o muștruluială din partea lui Trump, la adresa liderilor europeni, la o ”punere la punct” și a lor și a lui Zelensky iar acest lucru dovedește odată în plus, lipsa de înțelegere, de realism și chiar de clarviziune a acestora. Trump pune la punct individual pe cel care îl calcă pe bătături și solicitarea prezenței președintelui polon în locul premierului, este exemplul cel mai elocvent. Ceilalți invitați sau acceptați se încadrau în limitele admise de Trump așa că nu avea de ce să îi certe: unii erau papagali care făceau scandal doar pe craca lor, alții îi erau devotați pe față sau pe ascuns, așa că întâlnirea aceasta a fost nu pentru a stabili un plan de pace, nici pentru a le cere sfatul nici pentru a lupta împotriva ursului siberian, nici pentru o reconciliere, ci pur și simplu pentru a arăta lumii dar și lor, că tot el este cel care face regulile, că ”marii lideri europeni” îi ciugulesc din palmă. Unul din cei care îi ciugulesc din palmă lui Trump este și mr Stubb care își justifica, fără să îl întrebe nimeni, prezența acolo, prin istoricul luptelor finlandezilor cu Rușii în și între cele două războaie. Zicea el că Finlanda știe cum luptă rușii, dar uită că Rusia nu mai are nevoie de schiori care să se întreacă cu cei finlandezi la slalom uriaș sau patrule pe schiuri, au apărut dronele, rachetele, și alte forme de război care nu mai necesită întâlnirea directă între combatanți decât la final, când pământul e deja pîrjolit și trebuie stins focul, când se schimbă garda. Stubb a fost invitat acolo pentru că este un simpatizant al lui Trump și îl putea informa pe acesta cu intențiile vitejilor europeni, sau/și putea exprima o opinie separată în caz că sărea cineva calul. Dar nu a fost cazut, totul a decurs conform planului, Trump a bifat o reușită. De acuma, dacă ceva va merge prost, Trump va putea spune că a făcut tot ceea ce a ținut de el, dar nu poate să facă singur tot, dacă unii nu vor el nu le poate impune, ”el e un mediator, nu un disctator”. Chiar și cuvintele de sfârșit ale lui Trump, care sunt de fapt concluzia celui care a discutat cu toate părțile, cel care are o imagine completă asupra șanselor de reușită, pretențiilor și dorințelor tuturor, ne arată că nimic nu este clar și nici nu e obligatoriu să se ajungă la o înțelegere, că următoarele 2-3 săptămâni vor fi hotărâtoare, că se poate, sau nu se poate să se ajungă la semnarea unei păci, sunt prea mulți factori în discuție și nimic nu este garantat.

Iar asta o spune singurul om care a discutat și cu unii și cu alții, știe ce vrea și Putin, ce vrea și Zelensky, ce vor și liderii europeni și, mai ales, CE VREA EL. Dacă concluzia lui este că ”nu se știe” înseamnă că suntem mai aproape de „nu se poate„ decât de „este posibil„.

Oricare va fi urmarea și cursul, Trump s-a asigurat că lumea îl vede ca pe un mare iubitor de pace nu de metale rare.