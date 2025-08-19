Mult prea mult  zgomot, pentru nimic !

Toată lumea așteaptă întâlnirea de la Washington dintre Trump și Zelensky, ca pe o izbăvire dar mai potrivit ar fi ca mortul coliva, căci indiferent că se va ajunge sau nu la o „înțelegere„ prealabilă sau nu, oricum ar fi, va fi o rușine, o înțelegere din care cel care va fi ”salvat„ va scăpa de ștreang și va muri otrăvit.

Cine vrea să mă contrazică nu are decât, dar tot ce s-a întâmplat până acuma dovedește că practic nimeni din cei care declară că vor pacea, nu urmărește acest obiectiv cu adevărat, fiecare urmărește un anumit scop. Să nu uităm că au mai fost întâlniri de acest gen, și la Istanbul, și prin alte părți, și prin cancelariile europene și nu s-a obținut nimic. Aceleași așteptări au fost și la întâlnirea din Alaska de acum câteva zile, când toată lumea credea că se vor despărți apele și se va face lumină, dar declarațiile celor doi participanți nu au adus nimic nou, pentru că indiferent ce ar vrea ei, e imposibil să nu țină cont totuși de ce ar putea accepta Zelensky, sau Ucraina, sau Macron, sau Germania, sau perfidul Albion sau cei care dirijează politica UE care, culmea, nu fac parte din UE. Sunt prea mulți factori implicați cu prea multe interese divergente, pentru ca să se ajungă la o soluție acceptată de toată lumea.

Trump urmărește terenurile cu metale rare, pe care Zelensky le-a promis dar pe care le vor și au ceva hărtii semnate și briții. Trump mai vrea și să pozeze în făcătorul de pace când de fapt pe el nu îl interesează pacea în lume ci resursele. Câtă vreme pacea îi poate aduce ceva, e bună pacea, dar el știe că poate obține ceea ce vrea mai repede prin forță. El pretinde că scapă Ucraina sau Europa de presiunea rusească dar de fapt vrea să scoată resursele de sub controlul rusesc. Pe Trump îl doare în moțul de la bască de soarta UE. Când madame Nulland a spus ”fuck the UE” nu a exprimat o părere personală ci un principiu de acțiune al SUA, principiu valabil indiferent că președintele e republican sau democrat. Biden apăra interesele personale în Ucraina, Trump vrea să tragă spuza pe turta lui și mimează eforturile diplomatice, dar să nu uităm că diplomația este o armă, ca și războiul, doar că este învelită în staniol. Dacă ne uităm puțin prin istorie, constatăm că cele mai multe nedreptăți și furturi de teritorii s-au făcut pe cale diplomatică, nu prin forță. Așadar cine așteaptă de la Trump soluții de pace, să se aștepte la gargară și cuțite înfipte în spate. Să nu uităm că conflictul din Ucraina nu a început acum 3 ani, ci în momentul în care SUA au uitat de promisiunile privind extinderea NATO și s-a amestecat în lovitura de stat din Ucraina, când doamna Nulland schimba lideri în Kiev.

Putin nu vrea nici el pace, căci dacă voia pace nu pornea războiul și chiar dacă are partea lui de dreptate în apărarea ”avansată„ și recuperarea unor teritorii care au fost ale Rusei, așa cum altele au fost ale Poloniei, altele ale Slovaciei și altele ale României, putea să încerce altfel. La fel de adevărat este că totuși erau prea mulți cei care urmăreau să pună mâna pe resursele Ucrainei, actuala Ucraină, încât i-ar fi fost imposibil să obțină ceva pe cale amiabilă sau ”diplomatică”. Putin vrea să își recupereze de jure teritoriile obținute de facto și să se asigure că nu va avea inamici în coastă sa, așa că pentru a se asigura că va rămâne cu ce vrea, a luat mai mult, ca să aibă ce să ”cedeze”. Cert este că Putin nu va ceda nimic din ceea ce consideră el sau istoria, că aparține Rusiei.

Zelensky nu vrea pace, el vrea să mai rămână puțin la putere, să iasă ”onorabil” din conflict, chiar dacă știe că cu cât stă mai mult cu atât riscă mai mult, căci așa cum spune un proverb românesc, ”boală lungă, e moarte sigură”, iar el va sucomba cel puțin politic, mai devreme sau mai târziu. El se cramponează, căci îi place și a început să creadă că este salvatorul Europei, căci așa l-au alintat și declarat liderii europeni care au crezut că vor căștiga și ei câte ceva de pe urma dezastrului din Ucraina. Așadar Zelensky chiar crede că ține cineva cont de el, dar nu realizează că nici Macron, nici Merz, nici Ursula nu dau doi bani pe el, și îl folosesc pentru propriile lor interese. Tot ce speră acuma Zelensky este să poată rămâne cu eticheta de mare patriot și să nu fie înlăturat, căci nu puțini sunt ucraineenii care îl așteapă la cotitură. Lui Zelensky îi e mai frică de proprii cetățeni decât de dronele rusești, căci prea mulți concetățeni au murit degeaba. Și cumea este că cei mai mulți erau cetățeni ucraineeni de alte naționalități, în timp ce ”nativii” dacă se poate spune așa, au ”migrat” prin hoteluri și stațiuni românești.

Europenii nu au urmărit și nu vor pacea, în niciun caz cea dorită de Trump și Putin, căci aceștia nu le vor lăsa nici oase albe de ros. După ce s-au lăsat păcăliți de Biden și și-au donat tehnica și resursele către Ucraina, convinși că vor putea apuca și ei câte o halcă de carne la semnarea păcii, acuma realizează că au rămas în fundul gol, că nu mai au resurse militare și energetive nici pentru propriul consum așa că nu pot să se lase dați la o parte și îl împing pe Zelensky să nu renunțe la ei și să nu accepte nimic fără să fie și ei consultați sau implicați. Și ei se văd amenințați de proprii cetățeni care au acceptat sau au fost nevoiți să suporte toate restricțiile și sacrificiile pentru ”apărarea granițelor estice ale Europei”. Asta ca să nu vorbesc de europenii care de la început aproape, au refuzat să se supună măsurilor sinucigașe impuse de UE și și-au văzut de propriile interese. Se poate spune că singurele nații care au ieșit bine din acest conflict, au fost polonezii, slovenii, slovacii și ungurii, care au analizat la rece conflictul, au văzut ce e de așteptat într-un conflict și și-au luat măsuri concrete și fiabile de apărare au profitat deconflict pentru a-și întări armata, nu ca amețiții noștri care și-au distrus armata la umbra articolului 5.

De ce trag mai marii Europei cu dinții de acest război? De ce se opun ei unei păci dictate de Trump și Putin ? Pentru că ei nu vor prinde nimic și oamenii îi vor întreba cu ce s-au ales din acest conflict întreținut cu disparare de UE.

Un alt factor care va fi implicat, se pare diplomatic în acest conflict, este China. Din discuțiile dintre Trump și Putin, reiese că Putin ar fi cerut ca garanțiile privind respectarea unui eventual acord de pace, să fie oferite de China. De ce China? Simplu, pentru că, pe de o parte, nimeni altcineva la această oră nu poate cere sau impune unuia sau altuia, adică Rusiei sau SUA, să își respecte angajamentele. China deține la această oră și argumente diplomatice și economice și militare pentru a trage de urechi pe cel care nu și-ar respecta angajamentele și este clar că nimeni nu și-ar dori China ca dușman. Pe de altă parte, Putin a reușit să își apropie China cum nu a făcut-o nimeni până în prezent, se poate spune că marea schimbare adusă de acest conflict a fost, este și cred că va fi apropierea dintre Rusia și China. Nu știu cât va ține, dar cât va fi Putin la putere în Rusia, această relație va rămâne în picioare în beneficiul ambelor țări. Sunt convins că nu doar realismul lui Putin a adus China în ecuație și că poate chiar Xi Jinping a solicitat asta personal lui Putin, pentru că în acest fel rolul Chinei, diplomatic și economic va crește nu doar în Europa. Cine ar mai pune piedici comerțului cu China, când însuși Trump o acceptă ca arbitru???

Turcia ar fi putut fi un factor de influență mai ales că deține intrarea în Marea Neagră, atât de dorită de SUA, și practic așa se spera și credea la început. Poate mai are șanse să aibă un rol de mediator, dar s-a dovedit că se poate face pace și fără Erdogan.

Un alt factor mai puțin vizibil dar mult mai influent decât toate capetele încoronate ale Europei, este Israelul. Unii or să întrebe ce treabă are Israelul cu Ucraina sau .. Europa, căci ei au probleme cu arabii. Să nu uităm rolul evreilor în răzbpoaiele Europei și ale lumii, dar mai ales să nu uităm că MAI ALES ASTĂZI, CÂND PRIN FÂȘIA GAZA AU LOC ATROCITĂȚI INIMAGINABILE DE CARE ȘI OFIȚERII SS S-AR RUȘINA Israelul are nevoie de acest conflict pentru a ține Europa, opinia publică, întreaga lume, cu ochii îndreptați departe de Israel. Conflictul din Gaza și Siria nu a început întâmplător acuma, Ucraina este exact ce îi trebuie Israelului ca să își vadă de treabă. Oficial Israelul nu are treabă cu Ucraina, dar banii lui Soroș nu vin doar din fondurile proprii.

Și acuma vine întrebarea cheie: crede cineva că atâtea interese divergente și de o asemenea complexitate pot fi puse de acord pentru realizarea unei păci reale și durabile? Eu nu cred, și nu pentru că aș fi un pesimist incurabil ci pentru că acolo unde e vorba de interese teritoriale, resurse, orgolii, viață și moarte, nimeni nu vrea să piardă. Nu realizează nimeni perversitatea UE care când vrea pace când război, în funcție de ”alinierea astrelor”?

Lumea vorbește prin media de … echipa lui Zelensky care va merge la discuții cu Trump, despre faptul nu știu cine a fost respins de Trump, despre faptul că Nicușor se plimbă cu copilul în spinare la moașteșle lui Arsenie Boca, un legionar sfințit, în loc să se ducă și el la Washington. Din nou, pentru a nu știu câta oară, românii s-au divizat, unii sunt pentru ”pacea lui Trump” alții pentru drepturile Europei de a fi un factor măcar consultat dacă nu și decizional în obținerea păcii, unii se întreabă de ce România nu face parte din delegație. Unde ești Celentano să îi întrebi ”Bă ești prost???” Să fim realiști, conflictul acesta nu este între Ucraina și Rusia, nici între NATO și Rusia, nici între UE și Rusia. Acest conflict a început sub directiva și cu implicarea directă a SUA, care a vrut controlul Mării Negre și zăcămintele Ucrainei. Și atunci ce să caute acolo UE care prectic doara întreținut războiul, dar în interesul SUA care acuma în mod absolut normal spune ”eu l-am început, eu îl inchid când și cum vreau„. Dar mai ales, ce să caute România acolo? Cine să meargă să ne reprezinte și ce să spună acolo? Cine, Nicușor sau doamna Țoiu? Păi dacă doamna Țoiu își face apariția la Washington și o văd cei de la Hollywood, o opresc pentru un remake cu 1001 de Dalmațieni, nu spun pentru ce personaj, vă las să va imaginați ce i s-ar potrivi.

Oameni buni, dragi români, lăsați treburile lumii și vedeți-vă de viață, nu vă mai certați, soarta lumii nu se stabilește așa ușor și în niciun caz cum am vrea noi, sau cum cred unii și alții.Pacea nu se semnează niciodată de către cei care vor război. Până acuma, pe mine nu m-a convins nimeni că vrea pace. Toți vor câte ceva, dar nu pace.