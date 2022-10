Texte și pretexte

Nu că ar fi o noutate, dar în ultimul timp devine din ce în ce mai evident, mai vizibil, mai palpabil, obiceiul guvernanților de a vinde castraveți la grădinar sau a spune una și face alta. Proverbul românesc cu gardul și leopardul își dovedește din plin valabilitatea. Obiceiul a devenit atât de frecvent încât nu se mai sesizează nimeni, cred că în curând se va legifera.

”Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra”

În martie 2021 UE a emis DECIZIA (PESC) 2021/509 A CONSILIULUI,

de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528”. Decizia înlocuia o altă decizie emisă în 2015, care venea în sprijinul ”Primăverilor arabe”, respectiv ”Athena Mechanism” și African Peace Facility, primăveri inițiate de același partener strategic universal care astăzi conduce Europa spre dezastru. Dacă e să te iei după nume, EPF, adică European Peace Facility are scopul declarat de a consolida capacitatea UE de a PREVENI conflictele, construi pacea și întări sistemul de securitate internațională, după cum se spune din primele rânduri ale deciziei de înființare a programului. ”The EPF is an off-budget instrument aimed at enhancing the Union’s ability to prevent conflicts, build peace and strengthen international security, by enabling the financing of operational actions under the Common Foreign and Security Policy (CFSP) that have military or defence implications.”

Totul bine și frumos, ideea e măreață, creață și dodoleață, sună bine din coadă, numai că în înăuntrul curții, dai de altceva. Urmare a acestei inițiative s-au creat organisme și programe din care politica de securitate și apărare comună (PSAC) face parte integrantă, care înțeleg sau transformă eforturile pentru pace în eforturi de menținere a războiului.

”În scopul îndeplinirii obiectivelor PESC(politica externă și de securitate comună), Uniunea desfășoară în special operații cu implicații militare sau în domeniul apărării și oferă asistență statelor terțe, organizațiilor internaționale și organizațiilor regionale pentru ca acestea să-și îmbunătățească capacitățile legate de chestiuni militare și de apărare sau pentru a sprijini aspectele militare ale operațiilor de sprijinire a păcii conduse de acestea.”

Ca urmare, fondul, creat pentru prevenirea conflictelor și implementarea păcii, este astăzi folosit pentru înarmare. Culmea este că în decembrie 2021, cu 3 luni înainte de atacarea Ucrainei, ”fără a bănui măcar” ce avea să urmeze, UE decisese să acorde din fondul de 5 miliarde de euro astfel format, un ”AJUTOR DE SECURITATE” Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, care se flă în zona conflictului care s-a ”implementat” în februarie 2022. Nostradamus e mic copil, Baba Vanga nu există. există doar Ursula von der Leyen. Și mai interesant este că fondul UE este folosit pentru ”sprijinirea păcii” prin înarmarea unei țări care nu e membră UE.

Acuma toată lumea ar spune că e totuși bine, că uite, fondul ajută Ucraina să ”supraviețuiască”. De când războiul ajută lumea să supraviețuiască eu nu știu, dar știu că recent SUA a cerut imperativ UE să îi deconteze ”împrumuturile” făcute Ucrainei în tehnică militară ”second hand” cu care SUA menține Ucraina într-un război devastator. De unde credeți că va plăti UE acești bani? Din fondul pentru pace. Deci pe cine ajută acest fond? Bineînțeles că cei ajutați nu sunt ucrainienii de rând, care mor pe capete zi de zi atâta timp cât va merge războiul înainte alimentat de producătorii și dealerii de armament, ci ”investitorii” americani care oferă ”împrumuturi” Ucrainei. Și pentru că se spune ”finit coronat opus”, la declarația ministrului Dîncu, cum că Europa ar trebui să facă eforturi pentru pace, nu pentru prelungirea unui război, vine WKI și îl trimite la revista preseiHai că e bine !

Aceeași politică, alți fraieri

Cum România ia lumină de la organismele internaționale și parteneri strategici, la ce ne putem aștepta dacă nu la garduri vopsite?

Vă amintiți când Ciucă al nostru ne promitea, în noaptea de 8 martie când cu creșterea prețului la combustibil, că va lua măsuri pentru protecția ”consumatorilor”, deci a populației, că prețul nu va crește ? Ei bine, a crescut.

Vă amintiți când Ciucă al nostru a promis că va ajuta populația să treacă peste șocul creșterii prețurilor și va acoperi această creștere prin subvenții? Ce a făcut, a limitat, prețul? Nu! A subvenționat pe o perioadă determinată o parte din creșterea prețului, cu 50 de bani. Pe cine a ajutat această măsură, pe cetățean ? Da de unde, protecția a fost acordată vânzătorului la pompă, pentru că acesta și-a păstrat prețul iar statul adică noi, i-a decontat o parte din bani, ceilalți venind direct de la fraierii care se bucură că din creșterea de doi lei la litru, ”statul” îl ”scutește” de 50 de bani. Cât de proști să fim să nu realizăm că suntem furați tocmai de cel care zice că ne apără și îi mai și pupăm mâna?

Vă amintiți când Ciucă al nostru ne asigura că măsurile privind restricțiile și economia la energie nu vor fi aplicate consumatorilor casnici și că românii nu vor suferi de frig și nu vor fi puși să strângă cureaua, că ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 112/2022 din 15 iulie 2022 se aplică numai instituțiilor și firmelor?

Sunt convins că da. Nici nu se uscase cerneala pe OUG, că același prim ministru ne anunța că el face economie acasă. Apoi au explodat ”exemplele” și ”sugestiile” privind dușul ”in paso doble”, urmărirea emisiunilor tv cu televizorul scos din priză, becurile economice, panouri solare, scăderea cotei de energie compensată de la 300 la 250 KWh etc.

După promisiuni au început să curgă… informațiile și măsurile. Pe lângă faptul că, ca și în cazul benzinei, statul nu plafonează prețurile ci doar ajută companiile (unii ar spune samsarii/ bișnițarii) care se ocupă cu comercializarea, nici măcar producerea, energiei să își mențină și încaseze prețurile, deci ajută hoții să ne jecmănească cu documente legiferate de statul român, măsurile care se iau ne vor obliga pur și simplu să ne închidem singuri căldura, lumina, apa caldă. Unii ne recomandă haine groase, la școală copii sunt sfătuiți să stea înfășurați în pături iar ultima măsură care se pretinde a fi în folosul consumatorului casnic se prevede a fi trecerea din nou la învățământul on line.

Asta este culmea fățărniciei. Pentru că guvernul nu mai poate asigura iluminatul și încălzirea școlilor, acesta ia în discuție trecerea la învățământul on line, iar asta, culmea, pentru a ”economisi” energie. Adică, în loc să ilumineze și încălzească o clădire cu 200 de elevi, guvernul trimite copii acasă ca să aprindă luminile și să încălzească 200 de locuințe. Asta înseamnă economie pentru guvern. Da, economie la bugetul guvernului, dar pe spinarea consumatorului casnic. Și asta în numele ”protecției consumatorului casnic” a cetățeanului. Vedeți cât de mult ne iubește Ciucă al nostru?

Ce măsuri mai ia guvernul nostru pentru noi? Ne obligă să ne punem calorimetre și cititoare de consum ”inteligente” care transmit automat consumul direct la ”furnizor”. Pentru început sunt vizați cei care sunt conectați la sistemul central de încălzire. Apoi și cei care au centrale de apartament. De ce ? Pentru a ști, monitoriza și controla consumul casnic. Ce va urma? Aș pune pariu că următoarea măsură va fi instituirea prin lege a unui consum maxim care odată depășit va duce la amenzi sau chiar decuplări de la rețeaua de energie. Nu mă credeți? Țineți aproape!

Și tot pentru ”protecția” consumatorului casnic se intenționează modificarea HG1588/2007 deci HOTĂRÂRE DE GUVERN, prin care se stabilește că pentru cei care sunt decuplați de la încălzirea centrală, în cazul izolării sau tăierii țevilor comune se poate recalcula suprafața echivalent termic afectată a apartamentului în vederea stabilirii cotei de plată pentru fiecare apartament. Cum anume se va modifica? Bineînțeles că în avantajul … furnizorilor de energie termică, în sensul că nu se va mai admite scăderea sau diminuarea cheltuielilor pentru consumatorii casnici, aceștia vor plăti indiferent dacă au sau nu țevile izolate sau tăiate, în aceeași măsură. Deci beneficiezi sau nu de căldura țevilor, cu ele izolate sau tăiate, tot vei plăti, pentru că nu e așa, ”SISTEMUL AȘA FUNCȚIONEAZĂ”, pe spinarea cetățeanului. În baza ”promisiunii” că HG va fi modificată, deja firmele care trebuie să facă verificarea și recalcularea SET, nu mai vor să verifice locuințele.

Și tot pentru sprijinul ”cetățeanului” se dublează impozitele pe locuințe. Asta ca să ne învățăm minte să ne mai cumpărăm apartamente. Dar ce în chirie nu mai știm să locuim? Ce atâta proprietate privată? Apropo de proprietatea privată, dacă se va modifica HG1588, sugerez proprietarilor de apartament cu centrală proprie care vor plăti căldură indiferent dacă au sau nu țevi sau sunt sau nu izolate, să deschidă dosare în instanță prin care să solicite firmelor și regiilor care asigură agentul termic comun, să le plătească chirie pentru țevile care trec prin apartamentele lor. Fiind proprietate privată tevile nu pot să traverseze și să ocupe spațiul locativ al proprietarului fără acordul expres al acestuia. Să vedem dacă va conveni regiilor să plătească chirie. Nu garantez că ”justiția noastră” va da câștig de cauză, mai ales că Comisia comuna pentru modificarea legilor justitiei din Senat tocmai a votat reintroducerea protocoalelor dintre SRI și parchete. Dar merită încercat.

Tot la capitolul texte și pretexte se înscrie și textul deliverit de mister Helvig studenților din Cluj, în care vorbea el despre patriotism, suveranitate, naționalism. Era un fel de mesaj, pentru cei ce ar fi dorit sau se gândesc la o mișcare sau partid mai revendicativ/naționalist, ceva de genul ”stați liniștiți tovarăși, de asta ne ocupăm noi!” Păi ce, SCMD nu a fost creeat în aceeași idee, li uite, că respiră și astăzi după o duzină de ani.

Hai că e bine!