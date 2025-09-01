Calendarul evenimentelor, 1 septembrie

EVENIMENTE INTERNE

-Parlament

*Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, astăzi, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă. Şedinţele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19:00 şi prezenţa parlamentarilor poate fi fizică sau online. Din program:

angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 242/2025) (sfârşitul primei şedinţe până la final – prezenţă fizică şi online) (19:00)

angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 243/2025) (prezenţă fizică şi online)

angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/2025) (prezenţă fizică şi online)

-Senat

* Şedinţa Biroului permanent – ora 12:00

şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare

lucrări în grupurile parlamentare

-Camera Deputaţilor

* Şedinţa în plen – ora 16:00

alegerea membrilor noului Birou permanent al Camerei Deputaţilor

-Uniunea Europeană

*Constanța: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua astăzi o vizită în România. Șefa Comisiei Europene va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride – la Baza 57 Aeriană ‘Mihail Kogălniceanu’

-Guvern

*ora 16:00 – ședință de guvern

-Partide

* Şedinţa Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal; participă liderul PPE, Manfred Weber – ora 10:00, la sediul PNL, Aleea Modrogan nr. 1

* Şedinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat şi reuniunea Grupurilor parlamentare PSD – ora 14:00, la Parlament, Camera Deputaţilor, sala grupului PSD ‘Ovidiu Şincai’, nivel 1M

-Juridic

*Dezbaterijuridice.ro propune subiectul „Statele membre convin asupra poziției privind o nouă legislație UE în materie de insolvență” – ora 19:30, online. Moderator:Alina Popa Av. Alina Popa, Head of Legal CITR. Invitați: Vasile Godîncă-Herlea Av. Vasile Godîncă-Herlea, Founder AZITIS, Managing, Partner CITR, Co-founder Impetum Group, Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Prodecan Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Jud. dr. Flavius Moțu, Tribunalul Specializat Cluj, Jud. dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj, Andreea Zvâc Av. Andreea Zvâc, Partner WOLF THEISS

-Economic

* Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti va găzdui prima întâlnire oficială a echipei I Success, condusă de antreprenorul şi producătorul internaţional Eduard Irimia, cu mediul de afaceri românesc, în prezenţa actorului de la Hollywood, Eric Roberts – ora 13:00, la Palatul CCIB

* Banca Naţională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând din data de 1 septembrie, o monedă din argint cu o valoare nominală de zece lei, cu tema ‘Mihail Oromolu – 150 de ani de la naştere’. Conform unui comunicat al BNR, aversul monedei prezintă o imagine a Conacului Oromolu din Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, inscripţia ‘ROMANIA’ în arc de cerc, valoarea nominală ’10 LEI’, anul de emisiune ‘2025’ şi stema României. Reversul monedei redă portretul şi numele lui Mihail Oromolu, guvernator al Băncii Naţionale a României între anii 1922 – 1926 şi anii între care a trăit acesta ‘1875’ şi ‘1945’. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

* Guvernul a adoptat o Ordonanţă de modificare a Codului fiscal prin care plafonul naţional de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va creşte, începând cu 1 septembrie 2025, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. Astfel, firmele cu o cifră de afaceri sub 395.000 de lei vor putea beneficia de regimul special de scutire de TVA, inclusiv în alte state membre UE, dacă veniturile lor nu depăşesc plafonul european de 100.000 de euro şi dacă respectă limitele de scutire din statele în care aplică această facilitate. Acest regim presupune că întreprinderile nu colectează TVA pentru bunuri şi servicii, dar nici nu pot deduce TVA-ul aferent achiziţiilor.

– Învățământ, Cercetare

* Conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2025 – 2026, aprobată prin O.M.E.C. 3.435 din 28 februarie 2025, precum şi calendarul aferent acestui proces, în perioada 1 – 2 septembrie, sunt prevăzute centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ, pe locuri disponibile după cele două etape

*Timișoara: În perioada 1-4 septembrie 2025, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Informatică, Departamentul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, în colaborare cu echipa de robotică CSH a Colegiului Naţional Pedagogic ‘Carmen Sylva’, organizează cea de-a şaptea ediţie a taberei ‘Open Robotics Intelligent Grid’. Evenimentul aduce împreună 29 de echipe de robotică din România şi Republica Moldova, care îşi vor demonstra creativitatea şi competenţele tehnice. Provocarea principală din cadrul ‘Open Robotics Intelligent Grid’ 2025 este să construiască un robot de la zero pe tema de joc dezvăluită în prima zi a evenimentului. Pe parcursul taberei participanţii vor lua parte şi la activităţi surpriză şi la workshop-uri din domeniile STEAM.

Luni, 1 septembrie, începând cu ora 10:30, în Aula Magna UVT va avea loc festivitatea oficială de deschidere în cadrul căreia va fi dezvăluită tema competiţiei, aceasta fiind creată de echipa CSH în colaborare cu reprezentanţi ai echipei Smart::Bits şi ai Universităţii de Vest din Timişoara. În următoarele 72 de ore de la deschidere, aproximativ 250 de pasionaţi de robotică vor umple holurile Universităţii de Vest din Timişoara, zile în care inovaţia şi lucrul în echipă vor da viaţă unor idei spectaculoase şi vor transforma pasiunea în performanţă, ediţia aceasta aflându-se sub genericul ‘Whispered secrets hide beneath the shifting sands’.

-Academie

*’Traian Vuia – 75 de ani de la trecerea în eternitate’ – simpozion omagial organizat de Academia Română, Secţia de Ştiinţe Tehnice şi Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Divizia de Istoria Tehnicii – ora 11:00, în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125

– Cultură

* Festivalul internaţional „George Enescu” este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediţie are loc între 24 august şi 21 septembrie şi marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor şi muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 95 de concerte susţinute de peste 4.000 dintre cei mai renumiţi artişti ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moştenirea artistică a lui Enescu, cât şi impactul său profund asupra muzicii clasice universale. Festivalul Internaţional George Enescu este un eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Proiect cultural finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator: ARTEXIM. Co-organizator: Fundaţia ArtProduction. Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti. Din program:

ora 17:00 – Concert al Orchestrei de Cameră din Lausanne – la Ateneul Român. Renaud Capuçon – conducere muzicală, vioară, Hyeonjeong Lee – vioară (laureată a Concursului Internațional George Enescu 2024). Lucrări: Johann Sebastian Bach Concert în re minor pentru două viori și orchestră BWV 1043, George Enescu Aria și Scherzino pentru vioară și orchestră și Ludwig van Beethoven Simfonia nr. 4 în si bemol major op. 60

ora 20:00 – Concert al Orchestrei simfonice Wdr Din Köln – la Sala Palatului. Cristian Măcelaru – dirijor, Nona Ciobanu, Peter Košir – regizori multimedia

Universitatea Națională de Muzică București și Institutul Francez din România organizează, în perioada 1 – 10 septembrie, Academia Lumières d’Europe – Rezistență și libertate. Participă: Itamar Golan – pian, David Grimal – vioară, Natasha Tchitch – violă, Leonid Gorokhov – violoncel, César Viana – compozitor în rezidență, muzicolog, Paul Audi – filozof, Nicolas Tenzer – filozof politic, eseist. Patru artiști invitați, un compozitor în rezidență, cercetători și 15 tineri talentați din întreaga Europă vor explora tema puternică a „Rezistenței și libertății”, prin muzică și dialog interdisciplinar. Artiștii invitați vor îndruma tinerele talente în interpretarea unor lucrări ale compozitorilor care au fost călăuziți de idealurile de rezistență și libertate: Dmitri Șostakovici, George Enescu, Ödön Pártos, Alfred Schnittke, Valentîn Sîlvestrov, Erwin Schulhoff, Sándor Veress, César Viana și Mieczysław Weinberg. Programul va îmbina 5 concerte de muzică de cameră, 3 prelegeri științifice și sesiuni de lucru cu compozitorul în rezidență

* Jud. Hunedoara: Castelul Nopcsa din satul Săcel va fi redeschis publicului cu o primă expoziţie temporară al cărei vernisaj este programat pe data de 1 septembrie, specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, de care aparţine obiectivul istoric, pregătind cele necesare pentru amenajarea spaţiilor interioare şi aranjarea obiectelor ce vor fi prezentate publicului. Expoziţia va oferi publicului posibilitatea de a descoperi istoria şi arhitectura Castelului Nopcsa, obiecte de patrimoniu din colecţiile muzeului, selectate special pentru această ocazie, elemente care ilustrează legătura castelului cu istoria locală şi cu personalităţile care i-au marcat trecutul

*Ipotești: În perioada 1-7 septembrie 2025 are loc cea de-a XI-a ediție a „Atelierelor FILIT pentru traducători”, organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în colaborare cu Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu. Atelierele oferă un cadru constant de formare şi comunicare profesională traducătorilor de literatură română într-o limbă străină. Lansate în 2015 la Ipotești, desfășurate temporar online în perioada 2020-2023, întâlnirile au revenit de anul trecut la formatul cu prezență. Beneficiarii acestei ediții sunt Hristo Boev (Bulgaria), Rodica Ceterchi (România, limba engleză), Jan Cornelius (Germania), Elena Florea (România, limba engleză), Lavinia Ienceanu (România, limba spaniolă), Monica Moroșanu (România, limba engleză), Edith Negulici (România, limba engleză), Laura Rodríguez Díaz (Spania), Dominika Wojtaś-Myślińska (Polonia), cărora li se alătură fosta bursieră Anna Heinz (Germania).

*Slatina: Uniunea Artiştilor Plastici din România organizează deschiderea expoziţiei ‘Despre trecut – proveşti şi imagini’, cu lucrări de pictură, grafică, gravură şi desen semnate de artistul Mircea Nechita – la Galeria ‘Artis’ din Slatina, cu începere de la ora 15:00

-Sport

* Buzău/ Slobozia: Au loc turnee de tenis ITF la Buzău (M15) şi Slobozia (W50) (1-7 septembrie)

* Au loc meciuri în etapa a 8-a a Superligii de fotbal:

Miercurea Ciuc: AFK Csikszereda – ASC Oţelul Galaţi – ora 18:00, la Stadion Municipal – Miercurea Ciuc

Ovidiu: FC Farul Constanţa – FC Petrolul Ploieşti – ora 21:00, la Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu

* Piteşti: Bazinul Olimpic din Piteşti se va redeschide din 1 septembrie, după finalizarea lucrărilor de revizie şi mentenanţă.

* Târgovişte: Se dispută un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal: AFC Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa – ora 19:30, la Stadion ”Eugen Popescu” – Târgovişte

– S-a întâmplat într-o zi de 1 septembrie

* Cu 268 de ani în urmă (1757) cărturarul Dimitrie Eustatievici Braşoveanul (n. 1730 – m. 1796) încheia, la şcheii Braşovului, redactarea „Gramaticii româneşti”, prima lucrare de acest fel, dedicată domnitorului muntean Constantin Nicolae Mavrocordat. Partea a şasea, „Pentru prosodie”, este considerată cel dintâi tratat românesc de versificaţie. Lucrarea s-a păstrat în două copii manuscrise, din 1757 şi 1774

* Acum 221 de ani (1804) astronomul german Karl Ludwig Harding a descoperit unul dintre cei mai mari asteroizi din sistemul solar pe care l-a denumit Juno. Este al treilea asteroid descoperit, unul dintre marii asteroizi din centura principală şi unul din cei doi mari asteroizi de tip S alături de 15 Eunomia. Se estimează că Juno conține 1% din masa totală a centurii de asteroizi. Denumirea sa oficială este 3 Juno, fiind numit astfel după numele zeiței Iuno (echivalentul roman al zeiței grecești Hera)

* Se marchează 155 de ani (1870) de când, între 1 şi 2 septembrie, a avut loc Bătălia de la Sedan (localitate în nordul Franţei), desfăşurată în cadrul Războiului franco-prusac (iulie 1870-mai 1871), în urma căreia trupele franceze au fost încercuite şi înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea şi proclamarea republicii şi a Comunei din Paris

* Acum 132 de ani (1893) intra în vigoare „Legea pentru organizarea Gendarmeriei Rurale”, promulgată prin Decret Regal de Carol I, lege care prevedea instituirea unui Corp de pază şi ordine cu caracter militarizat în toate localităţile rurale din ţară, deoarece structurile anterioare nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren şi nu corespundeau unui stat modern european. Această lege a pus accentul pe atribuţiile Jandarmeriei Rurale de a „veghea în localităţile rurale la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executarea legilor”, stipulându-se, totodată, garantarea unei circulaţii normale şi civilizate pe principalele căi de comunicaţie ale ţării (1/13)

* Cu 113 ani în urmă (1912), în sala „Eforie” din București, a avut loc premiera filmului „Independenţa României”, în regia lui Grigore Brezeanu şi Aristide Demetriade; filmul, realizat între anii 1911 şi 1912, a avut o distribuţie de excepţie: Aristide Demetriade, Constantin Nottara, Aurel Athanasescu, Ion Niculescu, Ion Brezeanu, Constantin Demetriade, Aristizza Romanescu. A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme, filmul fiind prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta

* În urmă cu 74 de ani (1951), la iniţiativa SUA era încheiat, la San Francisco, pactul ANZUS (Australia, Noua Zeelandă şi SUA), sistem defensiv de alianţe pentru apărarea intereselor din zona Pacificului ale statelor semnatare (intrat în vigoare la 28.IV.1952)

* Se împlinesc 70 de ani (1955) de când a fost înfiinţată Filarmonica de Stat din Cluj (concertul inaugural a avut loc la 4.XII.1955)

* Tot 70 de ani sunt marcați (1955) de când, la această dată, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri Nr. 2003/ din 16 septembrie 1955, a început să funcţioneze Teatrul de Stat Galaţi, astăzi Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. Primul spectacol al teatrului a fost „Preludiul”, în 14 aprilie, în sala Orchestrei Simfonice de Stat (devenită mai târziu Sala Teatrului Muzical „Nae Leonard”). Primul spectacol în actuala sală a teatrului a fost piesa „D’ale carnavalului”, pe 30 decembrie 1956. Din anul 1973, Teatrul de Stat primeşte denumirea de Teatrul Dramatic Galaţi, iar din anul 2000, Teatrul Dramatic Galaţi devine Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi

* Cu 66 de ani în urmă (1959) erau reluate relaţiile diplomatice dintre România şi Japonia. Cele două ţări au stabilit relaţii diplomatice, la rang de legaţie, în august 1917. În contextul de după cel de-Al Doilea Război Mondial, în octombrie 1948, relaţiile diplomatice bilaterale au fost întrerupte. La data de 1.VI.1964 reprezentanţele diplomatice ale României şi Japoniei de la Tokio şi, respectiv, Bucureşti au fost ridicate la rang de ambasade

* În urmă cu 21 de ani (2004) un comando terorist cu 32 de membri a luat ostatici peste 1.300 de copii şi părinţi în Şcoala nr. 1 din oraşul Beslan din Republica Osetia de Nord. Ei cereau retragerea ruşilor din Cecenia. După două zile de pseudo-negocieri, schimburile de focuri între teroriştii pro-ceceni şi forţele speciale ruse s-au încheiat cu moartea teroriştilor (mai puţin unul), cu moartea a 344 de civili (din care 176 erau copii) şi rănirea altor 700 de persoane. Masacrul a fost revendicat de liderul radical separatist cecen Şamil Basaev

* Se marchează 15 ani (2010) de la încheierea Războiului din Irak (declanşat la 20.III.2003). La data de 20.III.2003 aviaţia americană a lansat primele raiduri asupra Bagdadului, la scurt timp după expirarea ultimatumului formulat de preşedintele SUA, George Bush, la adresa lui Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a anunţat (la ora 4:50) declanşarea războiului

Aniversări – Comemorări

– Începutul anului bisericesc. Sf. Cuvios Dionisie Exiguul (Calendarul Creştin-Ortodox 2025)

– Sf. Cuv. Simeon Stilitul; Indictionul – începutul anului nou bisericesc (Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice 2025)

– Biserica Ortodoxă Română marchează „Ziua rugăciunii pentru mediu” (Calendarul Creştin-Ortodox 2025)

– „Ziua Diplomaţiei Române”; a fost instituită prin Legea nr. 269/2003, privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României, „pentru omagierea tradiţiei diplomatice româneşti şi pentru stimularea activităţii Corpului diplomatic şi consular al României”. În preajma acestei zile are loc și Reuniunea Anuală Diplomației Române, eveniment organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe și dedicat Corpului diplomatic și consular român

– „Ziua Jandarmeriei Rurale” amintește de punerea în aplicare a Decretului Regal nr. 2919 la data de 1 septembrie 1893, ce prevedea instituirea unui corp de pază şi ordine cu structură militarizată în toate localităţile rurale din ţară, deoarece structurile anterioare practic neprofesionalizate, nu făceau faţă situaţiei complexe de pe teren; tot la 1 septembrie 1893 a apărut şi Regulamentul de aplicare a Legii Jandarmeriei rurale. Prevederea cea mai importantă a acestui document era reprezentată de tripla subordonare a jandarmilor: Ministerului de Interne, din punct de vedere al siguranţei publice, Ministerului Public şi Ministerului de Justiţie, din punct de vedere al executării poliţiei judiciare şi Ministerului de Război, din punct de vedere al disciplinei militare, instrucţiei militare şi comandamentului. După reînfiinţarea Jandarmeriei Române din anul 1990, data de 1 septembrie a fost aniversată ca Ziua Jandarmeriei Române, până în anul 1997, iar de la această dată a rămas ca dată de aniversare a Jandarmeriei Rurale

– 1847: S-a născut Simeon Florea Marian, folclorist, etnograf, naturalist, istoric, profesor şi preot; a pus bazele cercetării ştiinţifice a folclorului românesc; lucrarea „Chromatica poporului român” reprezintă prima cercetare românească asupra unei probleme de industrie populară; membru titular al Academiei Române din 1881 (m. 1907)

– 1874, 1/13: S-a născut (la Chişinău, azi în R. Moldova) astronomul Nicolae Donici; cercetări asupra eclipselor de Soare, efectuate în diverse ţări de pe glob (Spania, Indonezia, Cambodgia ş.a.), şi asupra luminii zodiacale (Sahara, 1946); a fost unul dintre pionierii Uniunii Astronomice Internaţionale; membru de onoare al Academiei Române din 1922 (m. 1956)

– 1891: S-a născut Teodor Naum, filolog şi traducător (valoroase traduceri din patrimoniul clasicismului antic); a făcut parte din gruparea filologilor de la „Muzeul Limbii Române”, unde Sextil Puşcariu l-a asociat la elaborarea „Dicţionarului Academiei Române”, precum şi a altor lucrări de interes naţional (m. 1980)

– 1896: S-a născut Alexandru Teodorescu, violonist şi profesor (m. 1988)

– 1920: S-a născut poeta și prozatoarea Marta Miclescu; considerată „diplomatul cultural al Brezei”, s-a dedicat misiunii de a revitaliza cultura în „Triunghiul cultural Gugești – Huși – Breaza”; a pus bazele Cenaclului Literar „Lira” de la Breaza şi a publicat revista „Breaza – sectorul 7 al Capitalei” (m. 2017) – 105 ani. NOTĂ: Unele surse menționează ca an al nașterii 1926

– 1923: S-a născut pictorul Vlad Florescu (m. 1986)

– 1929: S-a născut biologul Viorica Simionescu, cadru didactic şi cercetător de prestigiu; timp de peste patru decenii a fost profesor la Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie de la Universitatea din Iaşi; a publicat peste 70 de lucrări ştiinţifice privind probleme de zoologie (m. 1990)

– 1929: S-a născut dramaturgul Nicu Horodniceanu, stabilit în Israel, din 1972 (m. 2000)

– 1940: S-a născut Alexandru Grigore, poet şi traducător (a tradus din Evgheni Evtuşenko, Vladimir Maiakovski, Alexandr Blok) (m. 1981) – 85 de ani

– 1941: S-a născut soprana română de etnie maghiară Júlia Várady; stabilită în Germania din 1970

– 1941: A murit matematicianul şi astronomul Gheorghe Bratu; fondatorul Observatorului astronomic din Cluj şi directorul acestuia (1920-1923, 1928-1941), a instalat, în 1933, luneta Prin cu obiectiv Zeiss 20-300 cm şi telescopul Newton 50-250 cm construit de Casa Couder; a elaborat cursul de astronomie şi a ţinut numeroase conferinţe pe teme astronomice în cadrul Extensiunii universitare şi la Universitatea de vară de la Vălenii de Munte; a întemeiat şi a condus Alliance Française filiala Cluj; a donat Observatorului astronomic biblioteca sa de specialitate, alcătuită din aproape 400 de cărţi şi reviste (n. 1881)

– 1947: S-a născut poetul şi scriitorul Ion Mircea; unul din membrii fondatori ai publicaţiei „Echinox”

– 1948: A murit inginerul Dionisie Germani (Ghermani); contribuţii în hidraulică şi mecanica fluidelor, în special în domeniul legilor de similitudine; membru de onoare al Academiei Române din 1945 (n. 1877)

– 1949: S-a născut actriţa Elena Albu (m. 2003)

– 1949: S-a născut actriţa Luminiţa Gheorghiu, protagonista peliculei „Poziţia copilului”, în regia lui Călin Netzer, film care a obţinut marele trofeu la Festivalul de Film de la Berlin, în 2013 (m. 2021)

– 1950: S-a născut Dudu Georgescu, un adevărat fenomen al fotbalului românesc în anii 1970, atacantul perfect, primul fotbalist român care a câștigat Gheata de Aur – 75 de ani

– 1953: A murit lingvistul Theodor Capidan; s-a impus prin marile monografii lingvistice, etnografice şi folclorice privind dialectele româneşti sud-dunărene (megleno-român şi macedo-român); alături de Constantin Lacea, a fost cel mai devotat colaborator al lui Sextil Puşcariu la elaborarea „Dicţionarului limbii române”; membru titular al Academiei Române din 1935 (n. 1879)

– 1957: S-a născut Ioan Cândea, sculptor şi artist plastic

– 1974: A murit Coca Farago (prenumele la naştere: Ana-Virginia), poetă, prozatoare şi autoare dramatică; actriţă la teatrele din Craiova şi Cernăuţi; pictor scenograf la Teatrul Naţional din Craiova; fiica poetei Elena Farago (n. 1913)

– 1977: A murit Ştefan Tita, poet, prozator, dramaturg, traducător şi publicist (n. 1905)

– 1980: S-a născut Alexandra Velniciuc, actriţă şi prezentatoare TV – 45 de ani

– 1995: A murit (la München, Germania) Adrian Dohotaru, poet, dramaturg şi ziarist; fost secretar de stat în MAE (n. 1939) – 30 de ani

– 1996: A murit Ion Oblemenco, cunoscut jucător de fotbal şi antrenor, performanţele sale fiind legate de echipa „Universitatea Craiova”; în prezent stadionul din Bănie îi poartă numele (n. 1945)

– 2009: A murit Egon Marc Löwith, sculptor, pictor şi grafician (n. 1923)

– 2011: A murit medicul chirurg pediatru Alexandru Pesamosca; unul din marile nume din istoria chirurgiei româneşti, care a rezolvat un număr foarte mare de cazuri (aproape 50.000), inclusiv în chirurgia plastică pediatrică (fără să fie chirurg plastic) şi în domeniul malformaţiilor congenitale ale copilului, indiferent de tipul malformaţiei; unele dintre operaţiile efectuate au constituit premiere mondiale (n. 1930)

– 2011: A murit Mircea Corneliu Spătaru, sculptor, pictor, caricaturist, ceramist și profesor universitar; printre monumentele şi ansamblurile sculpturale de for public create se numără: Ansamblul monumental „Iuliu Maniu” din Piaţa Revoluţiei Bucureşti (1998), Statuia lui Ion Mihalache din Topoloveni (2000), Monumentul cenotaf Moise Nicoară de la Biserica Mavrogheni din Bucureşti (2005), Statuia lui Charles de Gaulle din Piaţa Charles de Gaulle, Bucureşti (2006), Monumentul Carol I din Craiova (2007), Monumentul Nicoale Bălcescu din Parcul Izvorul Rece, Bucureşti (2007) (n. 1937)

– 2020: A murit medicul și profesorul Benedek Istvan, întemeietorul școlii de hematologie din Transilvania și cel care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară, în anul 2001; fondatorul Centrului de Transplant Medular din Târgu Mureș, la care au fost realizate numeroase premiere naţionale în domeniul medical: primele transplante din ţară la bolnavi cu leucemie acută (2003), prima selecţie imunomagnetică de celule stem (2004), primul transplant alogen de celule stem la adult în leucemie granulocitară cronică din România (2005), primele transplanturi de celule stem la adulți în scleroză multiplă și în boală autoimună (2007), primul transplant alogen de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit (2013) și altele (n. 1948) – 5 ani

– 2023: A murit matematicianul și profesorul universitar Ioan Cuculescu, unul din marii reprezentanţi ai școlii românești de teoria probabilităților; membru al Academiei Române (n. 1936)

– 2024: A murit Dan Voicilă, unul dintre cei mai importanți jurnaliști de sport ai transmisiilor radio, un nume de legendă în domeniu; a lucrat la Radio România din 1968 până în 2001, când s-a pensionat (n. 1939) – 1 an

EVENIMENTE EXTERNE

-Lituania:Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula Von der Leyen ajunge la Vilnius, unde se întâlneşte cu preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, împreună cu care vizitează frontiera acestei ţări cu Belarus. Cei doi înalţi oficiali vor asista la pregătirile împotriva ameninţărilor hibride şi convenţionale.

– Copenhaga: Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor europene din UE (1 – 2 sep.)

– Singapore: Vizita prim-ministrului italian Giorgia Meloni (1 – 2 sep.)

-Osetia de Nord, Rusia: Manifestări la 21 de ani de la atacul terorist de la școala din Beslan

– Cairo: Egiptul urmează să găzduiască reuniunea G20 privind securitatea alimentară (1 – 7 sep.)

-Paris: Prezentatorul de radio și TV, Cyril Hanouna, este așteptat să se alăture grupului M6 și să lanseze noua sa emisiune de divertisment pe W9

– Arequipa, Peru: Al 10-lea Congres Internațional al Limbii Spaniole (CILE)

– SUA: Manifestări de marcare a 40 de ani de la descoperirea epavei Titanicului de către oceanograful american Robert Ballard

-Houston: Protest anti-miliardari de Ziua Muncii

– Nairobi, Kenya: Audiere în cadrul anchetei privind moartea lui Rex Masai, un protestatar împușcat mortal în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale din 2024

Aniversări – Comemorări

– „Ziua Nealinierii”; instituită la sesiunea solemnă a Conferinţei ministeriale a ţărilor nealiniate de la Delhi (februarie 1981); în perioada 1-6.IX.1961 a avut loc, la Belgrad, prima conferinţă a şefilor de stat şi de guvern din ţările nealiniate din Europa, Asia, Africa şi America Latină; cu prilejul reuniunii a fost consacrată „mişcarea ţărilor nealiniate” sau „nealinierea” ca noţiune politică; a fost semnată „Declaraţia de la Belgrad”, unul dintre principalele documente programatice ale nealinierii

– „Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei”, celebrată în Biserica Romano-Catolică, a fost instituită de Papa Francisc printr-o Scrisoare din august 2015, adresată cardinalilor Peter Turkson, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Dreptate şi Pace, şi Kurt Koch, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor. Papa Francisc a scris că această zi „va oferi fiecărui credincios şi comunităţilor oportunitatea preţioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocaţie de păzitori ai creaţiei, înălţând către Dumnezeu mulţumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredinţat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul Său pentru ocrotirea creaţiei şi milostivirea Sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim”. Instituirea acestei Zile este şi în comuniune cu Biserica Ortodoxă care de mai mulţi ani a dedicat ziua de 1 septembrie rugăciunii pentru mediu

– Sărbătoarea naţională a Republicii Uzbekistan; aniversarea proclamării independenţei – 1991

– 1715: A murit regele Ludovic al XIV-lea (1643-1715), supranumit „Regele-Soare”; în timpul domniei sale absolutismul monarhic a atins, în Franţa, apogeul (îi este atribuită celebra expresie „statul sunt eu”); a promovat o politică externă de anexiuni; războaiele şi luxul curţii regale au ruinat ţara; a încurajat artele, literatura şi ştiinţa (n. 1638) – 310 ani

– 1848: S-a născut Auguste Forel, psihiatru, neuropatolog şi entomolog elveţian; lucrări în domeniul morfologiei şi fiziopatologiei cerebrale; a abordat şi o serie de subiecte revoluţionare pentru timpul său, cum ar fi homosexualitatea; a luptat împotriva alcoolismului (m. 1931)

– 1854: S-a născut compozitorul german Engelbert Humperdinck (m. 1921)

– 1858: S-a născut chimistul austriac Carl Auer von Welsbach; a inventat sita incandescentă pentru lămpile cu gaz care-i poartă numele („becul lui Auer”) (m. 1929)

– 1875: S-a născut romancierul american Edgar Rice Burroughs, renumit pentru cărţile din seria „Tarzan” (m. 1950) – 150 de ani

– 1877: S-a născut fizicianul englez Francis Aston; a descoperit existenţa izotopilor; Premiul Nobel pentru chimie în 1922 (m. 1945)

– 1878: S-a născut dirijorul italian Tullio Serafin (m. 1968)

– 1886: S-a născut Othmar Schoeck, compozitor, dirijor şi pianist german (m. 1957)

– 1899: S-a născut actorul american Richard Arlen (nume la naștere: Sylvanus Richard Mattimore) (m. 1976)

– 1915: S-a născut arbitrul britanic de fotbal Ken Aston (Kenneth George Aston); a adus multe îmbunătăţiri în arbitrajul fotbalului, printre ele fiind cartonaşele galbene şi roşii (1970) (m. 2001) – 110 ani

– 1922: S-a născut Vittorio Gassman, actor şi regizor de film şi scenarist italian (m. 2000)

– 1925: S-a născut Roy Jay Glauber, fizician și profesor american; pionier al opticii cuantice; Premiul Nobel pentru Fizică în 2005, împreună cu John Hall și Theodor Hänsch, pentru contribuții la teoria cuantică a coerenței optice (2005) (m. 2018) – 100 de ani

– 1930: S-a născut Michel Serres, filosof, istoric al științelor și profesor francez (m. 2019) – 95 de ani

– 1931: S-a născut Arturo Pomar Salamanca, mare maestru spaniol de şah (m. 2016)

– 1935: S-a născut dirijorul şi muzicianul japonez Seiji Ozawa; cunoscut în special pentru interpretările lucrărilor romantismului târziu; a ajuns celebru în urma ocupării posturilor de director muzical al Orchestrei Simfonice din Boston (Boston Symphony Orchestra) şi de prim-dirijor şi director muzical al Operei de Stat din Viena; împreună cu Kazuoshi Akiyama, a înfiinţat Orchestra Saito Kinen; pasiunea sa a fost cultivarea muzicii clasice în Japonia, unde a înfiinţat un festival muzical de vară în oraşul Matsumoto, numit după Hideo Saito, primul său mentor; în 2020, Boston a proclamat ziua sa de naştere, 1 septembrie, „Ziua Seiji Ozawa” (m. 2024) – 90 de ani

– 1936: S-a născut chimistul ceh Antonin Holy; a jucat un rol central în crearea primelor medicamente anti-HIV (m. 2012)

– 1938: S-a născut pictorul, sculptorul și regizorul danez de film Per Kirkeby; supranumit de mass-media „regele picturii daneze” (m. 2018)

– 1944: S-a născut dirijorul și compozitorul american Leonard Slatkin

– 1948: S-a născut actorul american James Rebhorn (m. 2014)

– 1970: A murit François Mauriac, romancier, poet, dramaturg, eseist, polemist şi gazetar francez; Premiul Nobel pentru literatură în 1952 (n. 1885) – 55 de ani

– 1976: S-a născut Érik Morales (supranumit „El Terrible”), primul pugilist din Mexic care a câştigat patru titluri mondiale la patru categorii diferite

– 1982: A murit Sir Clifford Curzon, pianist englez (n. 1907)

– 1988: A murit fizicianul american Luis Walter Alvarez; a studiat particulele elementare; a construit primul accelerator liniar de protoni; Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1968 (n. 1911)

– 2006: A murit György Faludy, poet şi traducător maghiar, stabilit din 1967 în Canada (n. 1910)

– 2012: A murit Hal David (numele la naştere: Harold Lane David), compozitor şi textier american (n. 1921)

– 2015: A murit actorul american Dean Carroll Jones (n. 1931) – 10 ani

– 2017: A murit Shelley Berman, comic de stand-up, poet și profesor american (n. 1925)

– 2020: A murit DJ-ul și producătorul american de origine columbiană, Erick Morillo, creatorul piesei „I Like to Move It”, unul dintre hiturile curentului Eurodance din anii ’90 (n. 1971) – 5 ani

– 2023: A murit Jimmy Buffett, cântăreț, compozitor, cantautor, actor, scriitor și om de afaceri american (n. 1946)