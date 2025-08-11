Revista presei internaționale, 11 august 2025

Presa europeană și americană se concentrează pe anunțatul summit Trump-Putin din 15 august din Alaska, un eveniment încărcat de simbolism și incertitudini.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Ucraina”, titrează Le Monde, care descrie mobilizarea comună a liderilor Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Marii Britanii și Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, în sprijinul președintelui Volodimir Zelenski. Înaintea întâlnirii de la Anchorage, aceștia au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, sprijin militar și financiar „substanțial” pentru Kiev și respectarea principiului inviolabilității frontierelor. Publicația franceză notează că europenii consideră linia de front actuală drept un posibil punct de plecare pentru negocieri, însă numai în cadrul unui proces în care Ucraina este parte activă.

Dincolo de Atlantic, The Washington Post remarcă „euforia de la Moscova” după ce Putin a fost invitat pentru prima dată în Statele Unite după 2007. Locul ales nu e întâmplător, comentează ziarul, amintind că Alaska a fost vândută de Rusia în 1867, iar naționaliștii ruși încă invocă „pierderea” care ar trebui îndreptată. În timp ce bloggerii militari pro-Kremlin salută evenimentul, analiștii occidentali avertizează că simbolistica locului ar putea alimenta discursul revizionist. Tot Washington Post remarcă faptul că Moscova nu oferă concesii teritoriale reale, păstrând controlul asupra coridorului terestru spre Crimeea și propunând cel mult un armistițiu temporar, fără garanții solide că ostilitățile nu vor fi reluate. „Nu există garanții /din partea Moscovei/”, recunoaște chiar analistul pro-Kremlin Serghei Markov, adăugând însă că „nu există garanții nici că Ucraina nu va începe din nou războiul”.

În schimb, corespondenții La Libre Belgique insistă asupra confuziei diplomatice create de administrația Trump. Cotidianul belgian descrie cum, în decurs de trei zile, liderii europeni au primit trei versiuni diferite ale „ofertelor” ruse transmise prin emisarul american Steve Witkoff: de la retrageri limitate din Herson și Zaporijjea în schimbul cedării Donețkului la înghețarea frontului pe pozițiile actuale, pentru ca în final să fie vorba doar de o retragere unilaterală a Ucrainei din Donețk contra unui armistițiu. Toate aceste scenarii au fost respinse de Zelenski, iar liderii europeni au convenit o contrapropunere fermă: „Orice concesie teritorială trebuie să fie însoțită de garanții solide de securitate, inclusiv posibila aderare a Ucrainei la NATO”, citează La Libre Belgique surse de la Bruxelles.

Tot La Libre Belgique relatează că șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a convocat pentru luni o „reuniune extraordinară” a miniștrilor de externe ai UE. Mesajul său este categoric: „Orice acord între Statele Unite și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE”. Kallas avertizează că niciun aranjament nu trebuie să devină „o trambulină pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”. Ea reamintește că dreptul internațional este clar – „toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”.

Între timp, Trump alimentează suspiciunile europenilor, afirmând că o soluționare a conflictului va presupune „schimburi teritoriale în beneficiul tuturor”, fără a detalia. Armata rusă controlează în prezent circa 20% din teritoriul Ucrainei, iar Kremlinul își menține obiectivele majore: demilitarizarea țării vecine, instalarea unui guvern pro-rus și excluderea definitivă din NATO.

În acest peisaj tensionat, presa internațională subliniază că summitul din Alaska riscă să fie folosit de Moscova pentru a legitima câștigurile teritoriale obținute prin forță și pentru a pune presiune pe frontul unit occidental. Europa și Kievul se pregătesc să meargă la acest test diplomatic cu o singură voce, însă, după cum notează Washington Post, în lipsa unor garanții clare, „un eventual armistițiu ar putea însemna doar o pauză strategică pentru Rusia”.

Planul premierului israelian Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza a provocat o undă de șoc atât pe plan intern, cât și internațional, alimentând tensiuni fără precedent între guvern și conducerea militară israeliană. Ecoul mediatic internațional conturează un tablou tensionat al evoluțiilor din regiune: o comunitate internațională tot mai critică, o conducere militară divizată, proteste interne de amploare și o criză umanitară pe care nici măcar cei mai apropiați aliați ai Israelului nu o mai pot ignora.

Corriere della Sera notează că Italia, pentru prima dată de la începutul crizei din Gaza, s-a alăturat altor opt țări – între care Australia, Germania, Marea Britanie, Franța, Canada, Austria, Norvegia și Noua Zeelandă – într-o declarație comună ce condamnă ferm obiectivul militar al Tel Avivului de a ocupa întreaga enclavă. Gestul, considerat o schimbare de direcție pentru guvernul Giorgiei Meloni, vine după luni de prudență diplomatică și este salutat de Ministerul de Externe palestinian, care reînnoiește apelul de a opri „genocidul, foametea și strămutarea” din Gaza. Corriere subliniază că și Washingtonul a criticat decizia guvernului Netanyahu, apreciind că aceasta riscă să amplifice conflictul în loc să favorizeze o soluție negociată. În paralel, Italia continuă livrarea de ajutoare umanitare prin misiunea „Solidarity Path Operation”, în timp ce foști ambasadori și lideri sindicali cer recunoașterea Statului Palestina și încetarea cooperării militare cu Israelul.

Pe plan intern, The Guardian descrie „cea mai gravă criză” din relațiile guvern-armată ale Israelului de după 1948. Șeful Statului Major, generalul Eyal Zamir, s-a opus public ocupării totale a Gazei, avertizând că se va crea o „gaură neagră” a insurgenței și a responsabilităților umanitare, în felul acesta atrăgându-și imediat acuzații de „rebeliune” din partea apropiaților lui Netanyahu. Potrivit Yedioth Ahronoth, unul dintre cele mai importante ziare din Israel, diviziunile din armată nu se limitează la relația cu guvernul și cu conducerea superioară a IDF, ci există și în interiorul propriului comandament. Un număr tot mai mare de soldați israelieni refuză să se întoarcă în Gaza, zguduiți de numărul ridicat de victime civile palestiniene în timpul ofensivei militare. Presa israeliană relatează că doar 60% dintre rezerviști se prezintă la datorie, iar scrisori de protest semnate de ofițeri și rezerviști acuză guvernul de un „război inutil, etern” în Gaza.

În timp ce ruptura dintre guvern și armată se adâncește, La Libre Belgique relatează că premierul Netanyahu a organizat duminică o conferință de presă, la doar două zile după aprobarea planului militar. Premierul a anunțat intenția de a ocupa total Gaza și de a elibera ostaticii israelieni rămași, promițând în același timp distribuirea de ajutoare umanitare în afara zonelor de luptă.

Le Figaro remarcă faptul că Netanyahu prezintă planul său drept „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului”, susținând că Israelul controlează deja 75% din enclavă. El a enumerat cinci principii pentru încheierea conflictului: demantelarea Hamas, eliberarea ostaticilor, demilitarizarea Gazei, controlul securității de către Israel și instaurarea unei administrații civile pașnice, „nici israeliană, nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană”. Însă, pe străzile din Tel Aviv, zeci de mii de protestatari s-au opus planului, temându-se de represalii împotriva ostaticilor rămași în mâinile Hamas.

Washington Post detaliază că noua strategie israeliană vizează, pe lângă Gaza City, și un grup de tabere de refugiați din centrul enclavei, cu promisiunea instaurării unei administrații civile excluzând atât Hamas, cât și Autoritatea Palestiniană. Publicația subliniază opoziția șefului Statului Major față de ocuparea pe termen nelimitat a Fâșiei și semnalează criza umanitară acută: 217 decese cauzate de malnutriție, dintre care 100 de copii, conform Ministerului Sănătății din Gaza.

Încheiem revista presei cu un articol din Financial Times consacrat actualității românești. „România riscă un colaps repetat prin măsurile „esențiale” de austeritate”, scrie publicația economică britancă, reamintind că autoritățile de la București au anunțat mărirea impozitelor și tăierea cheltuielilor, în ciuda opoziției populare. „Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record de 9,3% din PIB”. După cum explică Financial Times, măsurile de austeritate rămân extrem de nepopulare în România, dat fiind că țara a trecut printr-unul dintre cele mai dure seturi de reduceri de cheltuieli și măriri de impozite din Europa în contextul crizei datoriei suverane. De altfel, în 2012, guvernul de la București a căzut din cauza unor proteste masive anti-austeritate – similar cu scena politică din Grecia, Portugalia și Irlanda, adaugă publicația britanică.

(Ruxandra Lambru, Agenția de Presă RADOR, 11 august 2025)