Revista presei internaţionale, 11 noiembrie 2021

Cu bune sau cu rele, România continuă să se afle în atenția presei internaționale, iar o serie de publicații americane confirmă acest lucru.

Ziarul american US Defense News reamintește întrevederea de marți, pe care ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a avut-o cu Antony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite. Sub titlul „Un oficial român a încercat să-l convingă pe Biden să întărească forțele de la Marea Neagră”, publicația americană precizează că “ministrul de externe al României i-a cerut personal secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, să se gândească la întărirea prezenței trupelor SUA pe malul Mării Negre pentru a răspunde crescândelor tensiuni cu Rusia”. Potrivit aceleiași publicații, “România a subliniat că cheltuiește 3 miliarde de dolari pentru a-și extinde de nouă ori baza aeriană Mihail Kogălniceanu, scopul fiind acela de a întări prezența SUA și pe cea a aliaților”. Și tot în presa americană, veștile proaste vin din partea cotidianului The New York Times, care titrează: “Medicii din România luptă împotriva celor care refuză vaccinarea”. Ziarul subliniază că “neîncrederea în vaccin, alimentată de puternice forțe online și din lumea reală, a făcut ca țara să ajungă pe penultimul loc din Europa în materie de vaccinare, iar, la nivel mondial, ea înregistrează cea mai înaltă rată a deceselor datorate Covid-19 din ultimele săptămâni”. The New York Times subliniază totodată și “ambiguitatea Bisericii Ortodoxe”: “Patriarhul Daniel le-a spus oamenilor să se hotărască și să-i asculte pe medici, în timp ce mulți prelați locali și o serie de episcopi cu influență au calificat vaccinurile ca fiind ‘mâna diavolului’”.

Și, dacă tot am pomenit despre manevrele Rusiei în politica europeană, criza migrației, apărută la fronteira Poloniei cu Belarus, este un exemplu cât se poate de concludent. “În timp ce criza migranților se agravează, Rusia recurge la bombardiere cu capacitate nucleară care să survoleze Republica Belarus”, titrează cotidianul israelian The Jerusalem Post. Același ziar menționează că “Rusia a învinovățit Uniunea Europeană pentru această criză, susținând că ea încearcă ‘să sufoce’ Republica Belarus și că nu își respectă propriile principii de ordin umanitar”. Dar să vedem și opiniile presei ruse despre această situație. Ziarul moscovit Pravda scrie despre, cităm, „amenințările Germaniei la adresa Minskului”. Potrivit acestui ziar, „Ministerul german de Externe a amenințat că, dacă președintele belarus Aleksandr Lukașenko nu oprește drumul migranților spre frontiera belaruso-polonă, Uniunea Europeană își va înăspri sancțiunile aplicate statului belarus”. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, este deja o persoană deja cunoscută în presa străină. Iată ce spune ea despre criză, potrivit ziarului Kommersant: „De mulți ani, aș spune chiar de decenii, acești oameni (respectiv, migranții) s-au obișnuit cu ideea că o viață la înalte standarde este posibilă numai în Occident or, acum, Occidentul demonstrează o încălcare masivă și colectivă a tuturor valorilor despre care vorbește de atâția ani”. Iar din Polonia, ziarul Gazeta Wyborcza subliniază că „guvernul polonez nu face față crizei de la frontieră, iar reprezentanții săi, deși indirect, au recunoscut acest lucru”. Și tot din Polonia, în ziarul Rzeczpospolita, premierul Mateusz Morawiecki recunoaște că, cităm, „evenimentele din ultimele zile sunt un test atât pentru Polonia, cât și pentru Europa. ‚Suntem conștienți că situația se poate agrava tot mai mult’, ar fi declarat premierul polonez după întâlnirea avută cu președintele Consiliului European, Charles Michel”.

Rămânem în Europa, unde un discurs de marți al președintelui francez Emmanuel Macron continuă să facă valuri. Iată câteva titluri din presa franceză: „Emmanuel Macron între campania de vaccinare și campania electorală”, scrie ziarul La Croix. „Macron, o doză bună de campanie”, notează și ziarul Liberation. Iar malițiosul Canard Enchainé titrează: „A treia doză de vaccin și o supradoză de Macron”. Cât despre pandemia COVID-19, un tabloid italian, Quotidiano Nazionale, reține avertismentul lui Macron: „Vaccinați-vă, pandemia nu s-a terminat”.

Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR