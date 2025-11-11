Revista presei internaționale – 11 noiembrie

Justiția este oarbă… sau nu? – aceasta pare să fie dilema presei internaționale, o dilemă la care ziarele, mai ales franceze, încearcă să găsească un răspuns.

Cotidianul Le Monde anunță eliberarea din închisoare a fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy. Ziarul subliniază că, „după 20 de zile de arest provizoriu, Sarkozy este acum plasat sub control judiciar și nu va putea părăsi teritoriul Franței”. În plus, „el nu-l poate contacta nici pe ministrul francez al justiției, Gérard Darmanin”. Într-un alt ziar francez, Le Figaro, „liderul partidului de extremă-dreaptă Adunarea Națională, Jordan Bardella, consideră această ultimă decizie drept foarte ciudată”. Un articol din Libération merge chiar mai departe, considerând că, „de la Sarkozy și până la Macron, este vorba despre o decădere a funcției prezidențiale”. Iar causticul Le Canard enchaîné titrează: „Nicolas revoltat, Nicolas distrus, Nicolas martirizat, dar Nicolas eliberat!”

În Statele Unite, se pare că blocajul din guvern va putea fi înlăturat. Ziarul american The New York Times titrează: „Opt democrați rup rândurile din Partidul Democrat și împing înainte planurile Partidului Republican vizând deblocarea guvernului”. Potrivit cotidianului american New York Post, principalul vinovat pare să fie „liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, iar confrații revoltați cer eliminarea sa din partid”. „Deblocaj pic cu pic”, titrează cotidianul italian Corriere della Sera, referindu-se la același eveniment. Ziarul notează că „opt senatori democrați le-au întins mâna colegilor republicani, sperând să pună astfel capăt unui blocaj care durează de 40 de zile, fiind cel mai îndelungat din istoria SUA”..

Mai aproape de noi, războiul din Ucraina rămâne și el în actualitate. „Rusia afirmă că o victorie a Ucrainei în război este cea mai mare iluzie”, notează revista americană Newsweek, citându-l pe Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Revista notează faptul că „Peskov a acuzat Ucraina și pe europeni că blochează tratativele de pace menite să pună capăt războiului”. Potrivit ziarului britanic The Guardian, „ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, reieșit în lume după o absență mai îndelungată, ar fi declarat că este gata să se întâlnească cu secretarul de stat american, Marco Rubio, pentru discuții legate de războiul din Ucraina și de îmbunătățirea relațiilor bilaterale”. Dar tot The Guardian mai adaugă că „Lavrov a precizat că nu se poate ajunge la pace fără să se țină cont de interesele rușilor”.

În ziarul moscovit Pravda, o fotografie atrage atenția prin textul de sub ea: „Kazahstan = (egal) Ucraina?” Ziarul publică un interviu cu un publicist care arată „cum se strecoară ideologia antisovietică în viața de zi cu zi și cine modelează cu adevărat națiunea”. În opinia celor de la Pravda, „oficial, totul arată bine – pacea, prietenia, parteneriatul strategic, dar rețelele de socializare kazahe prezintă o imagine total diferită”.

Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR