Revista presei internaționale, 12 august 2025

În perspectiva întâlnirii de vineri dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, presa internațională înregistrează o activitate diplomatică febrilă.

”Europa într-o cursă frenetică pentru a influența poziția SUA înainte de discuțiile Trump-Putin”, titrează Reuters, în timp ce Politico scrie despre summitul de urgență ce ar urma să fie organizat miercuri prin teleconferință, la inițiativa cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, între lideri europeni, inclusiv Volodimir Zelenski, și președintele SUA. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului german, summitul se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, pe problemele legate de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, pe garanțiile de securitate pentru Kiev, precum și pe ordinea în care ar urma să se desfășoare eventualele discuții de pace. Mai concret, Putin ar trebui să fie mai întâi de acord cu o încetare a focului înainte de a putea avea loc orice discuții de pace sau schimburi de teritorii între Moscova și Kiev, iar orice potențiale schimburi teritoriale trebuie să fie echilibrate și convenite cu Kievul. În plus, Ucraina ar trebui să primească garanții de securitate ferme pentru a o proteja împotriva unor noi agresiuni viitoare, explică Politico.

Între timp, reuniți luni de urgență, miniștrii de externe ai UE au pledat pentru „unitatea transatlantică”, subliniind că ”sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Rusiei reprezintă modul în care vom pune capăt acestui război și vom preveni viitoarele agresiuni rusești în Europa”, relatează Euronews. ”Rusia refuză să oprească masacrele și, prin urmare, nu ar trebui să primească recompense sau beneficii. Și aceasta nu este doar o poziție morală, ci una rațională. Concesiile nu conving un ucigaş”, a fost avertismentul lansat tot luni de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și preluat de La Libre Belgique.

Un articol semnat de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a generat luni un nou schimb de replici între Moscova și Chișinău. Sub titlul „Republica Moldova la răscruce”, Șoigu scrie pentru RIA Novosti că: ”În schimbul iluziei integrării în piața occidentală, autoritățile moldovene, la cererea unor conducători externi, reduc în mod deliberat relaţiile economice cu Rusia”. Potrivit rezumatului făcut acestui articol de publicația rusă Gazeta, Serghei Șoigu a subliniat că ”Republica Moldova s-a alăturat majorității măsurilor restrictive anti-ruse ale țărilor occidentale, dar implementarea acestor măsuri are un efect negativ asupra economiei Chișinăului”. ”Șoigu a criticat, de asemenea, acțiunile autorităților moldovene împotriva opoziției, referindu-se la condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul”, mai scrie Gazeta.ru. Potrivit News Maker.md, fostul ministru rus al apărării a mai susținut că „există toate motivele” să se creadă că autoritățile de la Chișinău ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”. La rândul lor, autoritățile moldovene au denunțat recentele declarații ale oficialilor de la Moscova, drept ”manevre ale războiului informațional”, după cum evidențiază încă din titlu Jurnal.md. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, ”astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”, mai notează Jurnal.md. Pornind de la articolul publicat de The Economist sub titlul ”Alegerile din Moldova vor fi un test al rezistenței țării în fața Rusiei”, News Maker.md, notează că ”dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine”. În interviul pentru The Economist, președinta Maia Sandu a vorbit despre dezinformarea agresivă din partea Kremlinului și rețeaua „Matrioșka”. Șefa statului a numit această tactică drept unul dintre cele zece tipuri de ingerință în alegeri, orchestrate de Rusia. Printre alte metode de interferență, șefa statului a menționat cumpărarea voturilor și pregătirea paramilitară, anul trecut, a sute de cetățeni ai Republicii Moldova de către instructori ruși în Serbia și Bosnia. Potrivit Maiei Sandu, scopul Rusiei este să „preia controlul” asupra Republicii Moldova, mai scrie News Maker.md.

Încheiem cu o recenzie făcută de Le Monde ”devastatorului film al lui Radu Jude despre inteligența artificială, Dracula”. ”În filmul de ficțiune al cineastului român, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur de la Locarno, un scenarist testează diferite povești cu vampiri cu ajutorul inteligenței artificiale”, generând ”o tragi-comedie excesivă, hilară și disperată”, după cum scrie cotidianul francez. ”În tragi-comediile sale, Radu Jude caută mereu să sape în istorie pentru a măsura starea de degradare a țării și nivelul de exploatare a muncitorilor. Cei de ieri lucrau în fabrici, cei de azi stau lipiți de ecrane – prilej, aici, pentru o scenă de grevă delirantă, în mijlocul unor morți-vii. Regizorul împinge la maximum toate manetele, obținând efectul dorit: un sentiment de saturație după aproape trei ore, aceleași scene vulgare repetându-se la nesfârșit. Dracula mai mult lovește în conștiințe decât să cucerească prin concept. Și, probabil, regizorul a vrut ca filmul să fie așa – excesiv, disperat, cu câteva momente irezistibile”, conchide Le Monde.

Carolina Ciulu