Revista presei internaționale – 12 noiembrie

Date fiind evenimentele semnalate marți noaptea în județul Tulcea, România a ajuns din nou în atenția presei internaționale.

Cotidianul american The Washington Post titrează: “În urma unor atacuri ale rușilor asupra unor porturi ucrainene, România, o țară membră NATO, a găsit fragmente de drone”. Același ziar menționează însă că “România și Polonia amplasează acum noi sisteme de armament pentru a se apăra împotriva Rusiei în urma șirului de incursiuni în spațiul aerian al NATO din ultimele luni – incidente care au scos în evidență vulnerabilitățile alianței și au pus Europa în stare de alertă”. “Resturile unor drone rusești s-au prăbușit în România”, titrează și portalul american de presă Politico. Iar ziarul britanic The Independent observă că, “în ultimele luni, aparițiile unor drone rusești în spațiul aerian al României au devenit tot mai dese, având în vedere că atacurile rusești vizează acum porturile ucrainene de la Dunăre”. În Franța, ziarul Le Figaro pomenește și el incidentul din România, precizând că “resturile suspecte au fost găsite în nordul județului Tulcea, la aproximativ 5 km. de frontiera ucraineană”.

Cotidianul american The New York Times anunță că “cel mai devreme astăzi (12 noiembrie), camera inferioară a Congresului din Statele Unite, cea a Reprezentanților, ar putea vota și ea o lege recent adoptată de Senat, punând astfel capăt blocajului guvernamental”, un blocaj care, la ora apariției articolului din ziar, împlinea 41 de zile, 13 ore și 21 de minute. Un ziar american mai de dreapta, New York Post, estimează că “blocajul fără sens al guvernului s-a încheiat, dar psihodrama democraților abia începe”. Comentând și el evenimentele din Statele Unite, ziarul Italian Corriere della Sera constată într-un final că, “în America lui Trump, bogații devin tot mai bogați, iar săracii, tot mai săraci”.

Dar să revenim în Europa, unde războiul din Ucraina continuă să stârnească îngrijorare, iar Rusia nu își slăbește atacurile. Ziarul francez Le Monde menționează însă că, ieri (11 noiembrie), “armata ucraineană a atacat o rafinărie de petrol de pe teritoriul Rusiei, aflată la 1400 km. distanță de frontiera cu Ucraina”. Din Rusia însă, acum veștile sunt altele, dar una este cel puțin surprinzătoare și a făcut înconjurul lumii, putând fi regăsită și în The Times of India, ba chiar și în Kenya Times. Mai exact, iată ce anunță ziarul moscovit Komsomolskaia Pravda: “Kievul a încercat să fure un avion de vânătoare rusesc printr-o veche metodă, dar avionul MiG-31, cu rachete Kinjal la bord, nu a reușit să devină un trofeu NATO”. Tot Komsomolskaia Pravda precizează că “ofițerii FSB (fostul KGB) au dejucat astfel o operațiune a serviciilor secrete ucrainene și a agenților britanici”. Dar bomba ar fi următoarea: potrivit aceluiași ziar, “Kievul (Londra) plănuia să trimită aeronava cu racheta Kinjal în zona celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în orașul românesc Constanța”.

(Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR)