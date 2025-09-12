Revista presei internaţionale, 12 septembrie 2025

”Undă de șoc în Statele Unite după asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk”, titrează Courrier International, remarcând temerile exprimate de presa americană că ”țara ar putea aluneca într-un ciclu de violență politică ce va fi dificil de ținut sub control”.

Pentru cotidianul conservator The Wall Street Journal, moartea activistului de dreapta este ”cu atât mai tragică” cu cât acesta ”și-a construit mișcarea, Turning Point USA, în mod tradițional: prin dezbatere politică”. ”Metoda lui era să meargă în campusurile universitare și să primească pe oricine dorea să-l confrunte cu întrebări și puncte de vedere opuse. A făcut acest lucru în mijlocul erei culturii anulării și în fața celor mai mari mulțimi dezlănțuite din campusuri, care căutau să reducă la tăcere vorbitorii conservatori”, amintește ziarul într-un editorial. Echipa editorială a Wall Street Journal consideră că este ”un moment periculos pentru țară, care ar putea intra într-un ciclu de violență politică dificil de ținut sub control”, de aceea jurnaliștii îi cer lui Donald Trump să ”dea dovadă de leadership”. ”Ca președinte, ca supraviețuitor al unei tentative de asasinat și mai ales ca aliat politic și prieten al lui Kirk, el poate ajuta țara să depășească această nebunie”, scrie Wall Street Journal. Un semnal de alarmă similar este tras și de comitetul editorial al ziarului New York Times, care consideră uciderea lui Kirk drept o dovadă a ”înrăutățirii violenței politice în Statele Unite”. ”Echipa noastră editorială nu a fost de acord cu domnul Kirk în multe chestiuni de politică, dar suntem profund îngroziți de uciderea sa”, scriu jurnaliștii de la New York Times. ”Indiferent de motivele criminalului, este clar că violența politică este o problemă care transcende liniile ideologice”. ”Noi, americanii, ne-am pierdut o parte din empatie în ultimii ani. Prea des le dorim răul adversarilor noștri politici. Ne comportăm ca și cum valoarea unei persoane ar fi măsurată prin faptul că se identifică drept republican sau democrat. Îi dezumanizăm pe cei cu care nu suntem de acord”, notează editorialul din New York Times, îndemnând la „coborârea vocii” și la „reflecția asupra culturii noastre politice”.

Între timp, economia SUA prezintă o serie de tensiuni după ani de reziliență, în condițiile unui consum intern în scădere și al încetinirii ritmului de creare a locurilor de muncă. La acestea se adaugă și riscul inflaționist al taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump, notează Reuters, citând evaluările Fondului Monetar Internațional. ”Inflația crește din nou în SUA pe măsură ce piața muncii se prăbușește”, constată și Les Echos, detaliind că prețurile pe piața americană au crescut în luna august cu 2,9% față de anul precedent, fiind cel mai rapid ritm de creștere înregistrat în anul 2025. Acest fapt complică sarcina Rezervei Federale de la care se așteaptă ca săptămâna viitoare să opereze prima reducere a ratei dobânzii de referință din acest an, după ce de la începutul anului a menținut dobânda cheie între 4,25% și 4,50% , mai scrie cotidianul economic francez.

În schimb, Banca Centrală Europeană a optat pentru menținerea neschimbată a ratei dobânzii de referință la 2%, semn că este convinsă că economia zonei euro poate face față impactului tarifelor impuse de Donald Trump și incertitudinii politice continue din Franța, observă Bloomberg. Euronews amintește că BCE a efectuat deja opt reduceri de dobândă din iunie 2024 și până acum, scăzând dobânda de referință de la un nivel record de 4% la 2%, cel mai jos nivel din ultimii doi ani. ”Suntem într-o poziție bună pentru că proiecțiile noastre indică stabilizarea inflației la nivelul țintă pe termen mediu”, a declarat șefa BCE, Christine Lagarde, citată de Euronews. Site-ul european de știri remarcă însă că în ciuda cuvintelor încurajatoare ale lui Lagarde, blocul se confruntă cu provocări, inclusiv cu noi tulburări politice în Franța, care ar putea descuraja investițiile din cauza incertitudinii care planează asupra celei de-a doua economii a Uniunii Europene. În plus, chiar dacă încheierea acordului comercial UE-SUA aduce mai multă claritate, impactul real al acordului abia urmează să fie evaluat de BCE, mai subliniază Euronews.

În România, ”inflația a urcat la maximul ultimilor doi ani din cauza taxelor și a scumpirii energiei”, constată Bloomberg, detaliind că Banca Națională a României se așteaptă acum ca inflația să atingă vârful până la sfârșitul anului și să depășească nouă procente, înainte de a scădea treptat spre aproximativ trei procente până la sfârșitul lui 2026. ”Guvernul de la București a mărit taxele pentru a reduce deficitul bugetar, care este în prezent cel mai mare din Uniunea Europeană și ar putea depăși opt procente din produsul intern brut până la sfârșitul anului”, însă ”opinia publică nu privește cu ochi buni măsurile de austeritate”, mai remarcă Bloomberg.

Încheiem cu o știre a agenției italiene ANSA care anunță că România este invitatul de onoare al Festivalului de Carte de la Pisa, în perioda 2-5 octombrie. ”România va fi prezentată prin întâlniri, dialoguri și prezentări, avându-i ca autori pe Mircea Cărtărescu, una dintre vocile de marcă ale literaturii europene contemporane, care va deschide festivalul, Eugène, Irina Țurcanu și Andreea Simionel”, detaliază agenția italiană de știri. (Carolina Ciulu)